У Покровському районі тривають стабілізаційні та контрдиверсійні заходи: звільнено 182,8 кв. км території, ще понад 230 кв. км зачищено від ДРГ, - Генштаб
На території Покровського району Донецької області Сили оборони України проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Загалом під час операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів (зокрема 8402 - безповоротні, 5419 - поранені, 124 - полонені).
Зазначається, що українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв км зачищено від ДРГ противника.
Також ворог втратив 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 - мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА.
