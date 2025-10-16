У Покровському районі тривають стабілізаційні та контрдиверсійні заходи: звільнено 182,8 кв. км території, ще понад 230 кв. км зачищено від ДРГ, - Генштаб

На території Покровського району Донецької області Сили оборони України проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Загалом під час операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів (зокрема 8402 - безповоротні, 5419 - поранені, 124 - полонені).

Зазначається, що українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області. Ще 230,1 кв км зачищено від ДРГ противника.

Також ворог втратив 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 - мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА.

