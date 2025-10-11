Росія зосереджує сили під Покровськом, але активних штурмів немає, - 7 корпус ДШВ

Російські війська зосереджують сили та техніку у південній частині Покровсько-Мирноградської агломерації, однак активних штурмових дій чи посилення тиску на позиції українських захисників наразі не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Сергій Окішев.

За його словами, наразі ворог здебільшого намагається просочуватися крізь бойові порядки Сил оборони України. У відповідь українські десантники залучають додаткові сили та засоби, аби мінімізувати наслідки таких дій.

"Блокуються спроби ворога просунутися на різних відрізках смуги оборони Покровської агломерації. Також організовано пошук та знищення груп противника, яким вдалося все-таки проникнути в бойові порядки наших підрозділів. Проте говорити про якесь збільшення активності ворожих штурмів дій ми зараз не можемо", - наголосив речник 7 корпусу ДШВ.

Російські війська намагаються просочуватися по флангах, уникаючи прямих зіткнень із українськими підрозділами. Одночасно ворог завдає ударів по флангах, щоб порушити логістику Сил оборони. У відповідь українські військові знищують логістику противника та роблять усе можливе, аби зменшити вплив таких атак.

Окішев також підтвердив інформацію про перекидання російських підрозділів із Покровського на Новопавлівський напрямок, що тривало впродовж останнього місяця. Водночас на заміну відведеним частинам прибули нові боєздатні сили.

Крім того, за його словами, противник почав активніше застосовувати тактичну авіацію на Покровському напрямку: середня кількість авіаударів по агломерації зросла утричі.