Найскладніша ситуація - на південь від Покровська, РФ хоче розширити Звіровський виступ, - 7-й корпус ДШВ

У Десантно-штурмових військах розповіли про оперативну обстановку в смузі оборони Покровська.

Про це повідомив 7-й корпус ДШВ, передає Цензор.НЕТ.

За словами військових, наразі там розпочато стабілізацію оперативної обстановки.

"Залучаються додаткові сили та засоби для мінімізації наслідків інфільтрації окупантів. Блокуються спроби ворога просунутися на різних відрізках смуги оборони Покровської агломерації. Організована робота з пошуку та знищення груп противника, яким вдалося проникнути у бойові порядки підпорядкованих підрозділів.



Вирішується питання з диверсифікації логістичного постачання для оборонців Покровська", - йдеться в повідомленні.

У 7 корпусі ДШВ зазначили, що у їхній смузі оборони найскладнішою залишається ситуація на півдні від Покровська.

"Ворожі групи планують розширити Звіровський виступ. Однак наразі у цьому секторі здійснює ротацію своїх сил внаслідок втрат.



Противник намагається просуватися на захід від Покровська та має очевидний намір вийти на північно-західні околиці міста.

Характер дій противника свідчить про підготовку окупантів посилити наступ і на південь та південний-схід від Покровська, щоб закріпитися у невеликих населених пунктах агломерації.



Для реалізації задуму ворог продовжує переважно задіювати тактику інфільтрації, розширюючи "сіру зону".

Одночасно ворожа тактична авіація збільшила кількість ударів по нашим тиловим позиціям", - розповіли воїни.

Протягом останнього місяця низка підрозділів рашистів здійснювали переміщення з півдня від Покровської агломерації на Новопавлівський напрямок.

"Однак на заміну їм прийшли інші боєздатні частини. Зокрема, 1487-й мотострілецький полк, 86 та 87-й окремий стрілецький полк.



Загалом з початку жовтня оборонці Покровська вже знищили майже 300 окупантів, ще понад півтори сотні – поранені. Також Сили оборони збили та "посадили" понад 1100 безпілотників різних типів", - додали у 7 корпусі ДШВ.

