Втрати РФ під Покровськом у вересні зросли на 30%. Знешкоджено дронами-перехоплювачами ворожих "шахедів" на 50% більше, ніж у серпні, - 7 корпус швидкого реагування ДШВ

У вересні оборонці Покровська знищили 1851 окупанта, серед них 1202 безповоротні втрати. Збито понад 3 тис. дронів і "крилаток", ліквідовано танки та артилерію. Ворог намагається оточити місто, але наші підрозділи утримують позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці корпусу.

"У вересні в смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ втрати росіян у піхоті зросли майже на 30%. Так, минулого місяця українські військові знешкодили 1851 окупанта. З них безповоротні втрати – 1202, санітарні – 649. А у серпні наші воїни знешкодили 1456 росіян: 928 – безповоротні, 528 – санітарні", - йдеться в повідомленні.

Також українські захисники продовжують уражати техніку ворога. У вересні оборонці Покровська зуміли знищити три танки, вивели з ладу 41 гармату та РСЗВ, збили та "посадили" 3248 повітряних цілей – дронів та "крил".

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Цього місяця завдяки початку використання спеціальних дронів-перехоплювачів у небі над Покровськом знешкодили ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні", - зазначають військові.

Та додають, що зростання втрат противника – не лише наслідок безуспішних спроб ворога атакувати та захопити Покровськ, а й злагоджених дій оборонців агломерації.

"Вивчаємо способи та характер інфільтраційних дій противника. За результатами аналізу, блокуємо спроби нових диверсійних груп проникнути у Покровськ.

Завдяки вдалим діям екіпажів дронів частіше вдається уражати росіян у місцях їх накопичення та на підходах до передових позицій наших військових. Поступово розширюємо межі "кілзони", запускаючи FPV-дрони на декілька десятків кілометрів у тил ворога. Посилюємо ураження противника у їхніх логістичних коридорах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони розсікли ворожий "Добропільський виступ". Відновлено контроль ще над 2,2 км² території, - Сирський

У разі необхідності, виділяємо внутрішні резерви для виконання визначених завдань", - наголошують у 7 корпусі ШР ДШВ.

У Звіровому підрозділи корпусу утримують позиції на південних околицях міста. На шляхах можливого просування противника облаштовані відрізні блокувальні рубежі, а ударно-пошукові групи ліквідовують окремі ворожі підрозділи, що намагаються проникнути в населений пункт.

Водночас російські війська не припиняють спроб оточити Покровськ. Ворог нарощує тиск, прагнучи просунутися до Мирнограда з півночі та сходу. На захід від Покровська противник отримав додаткові можливості для перерізання одного з логістичних напрямків.

У смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ українські підрозділи продовжують стримувати натиск ворога, діючи в межах наявних сил і засобів. Головним пріоритетом залишається збереження життя наших військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін брехав Трампу, що за два місяці захопить схід України. ЗСУ руйнують ці наративи, - Зеленський