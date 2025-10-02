Путін брехав Трампу, що за два місяці захопить схід України. ЗСУ руйнують ці наративи, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін брехав президенту США Дональду Трампу, що армія РФ через місяць окупує український Покровськ на Донеччині, а ще через два –– ледь не весь схід України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені 2 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли Путін надавав неправдиву інформацію Трампу та його команді, що вони окуповують наші території… Що за місяць вони будуть у Покровську, а через два вони захоплять трохи не весь схід України, а далі підуть на Харків, Дніпро, а потім до Києва, вони демонстрували якісь мапи, дуже дивні схеми, я бачив багато чого", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно руйнувати цю російську пропаганду.

"І саме це наші військові роблять, і саме це робить наша дипломатична команда", - додав голова держави.

