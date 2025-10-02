УКР
Новини
Путін брехав Трампу, що за два місяці захопить схід України. ЗСУ руйнують ці наративи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін брехав президенту США Дональду Трампу, що армія РФ через місяць окупує український Покровськ на Донеччині, а ще через два –– ледь не весь схід України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені 2 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли Путін надавав неправдиву інформацію Трампу та його команді, що вони окуповують наші території… Що за місяць вони будуть у Покровську, а через два вони захоплять трохи не весь схід України, а далі підуть на Харків, Дніпро, а потім до Києва, вони демонстрували якісь мапи, дуже дивні схеми, я бачив багато чого", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно руйнувати цю російську пропаганду.

"І саме це наші військові роблять, і саме це робить наша дипломатична команда", - додав голова держави.

Зеленський Володимир путін володимир Донецька область Покровськ Покровський район війна в Україні
+7
зсу!
зсу, кончена брехлива зе!гнида.
зсу, кров'ю потом і своїми життями!
всупереч твоїм оманським договорнякам та тотальній зраді і мародерству!
02.10.2025 19:12 Відповісти
+6
Стесняюсь спросить
Так а шо вы - таки дедали в Омане ,Владимир Александрович?
02.10.2025 19:23 Відповісти
+3
Тобто пу в очі Трампу прямо казав, що війну продовжуватиме скільки схоче сам?
То про яке припинення війни Трамп мріяв почути від ввп?
02.10.2025 19:14 Відповісти
зсу!
зсу, кончена брехлива зе!гнида.
зсу, кров'ю потом і своїми життями!
всупереч твоїм оманським договорнякам та тотальній зраді і мародерству!
02.10.2025 19:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x6eW-uKcSRk

...це називається від брехуна чуємо
02.10.2025 19:24 Відповісти
Тобто пу в очі Трампу прямо казав, що війну продовжуватиме скільки схоче сам?
То про яке припинення війни Трамп мріяв почути від ввп?
02.10.2025 19:14 Відповісти
Брехав - в путлєра зараз війна на виснаження
02.10.2025 19:18 Відповісти
Там русня наприкінці осені висловила бажання з тампоном зустрітися. Отже знов можуть початися гойдалки.
02.10.2025 19:18 Відповісти
Хай краще шось жре.
02.10.2025 19:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eMtnMr1S3YU&t=628s

народ згадав й відповів соціологам - хто винен в непідгтовці до війни .
02.10.2025 19:22 Відповісти
Ясен пень, що брехав
02.10.2025 19:22 Відповісти
Стесняюсь спросить
Так а шо вы - таки дедали в Омане ,Владимир Александрович?
02.10.2025 19:23 Відповісти
Не за спасибо,!!! Явно бьіл сплеск на рьінке, и кто то про єто знает))
02.10.2025 19:30 Відповісти
02.10.2025 19:30 Відповісти
Зліва Єрмак, справа Патрушев, над головою падає збитий Іраном літак міжнародних авіаліній папи Карло -Бєні , для того шаби вова не видьоргувавуся, бо йому додому ще летіти. Літачка Медвдечука теж би не погребували бити ...

14 січня 2020

"Брудні технології": у Зеленського прокоментували одночасну присутність Зеленського і літака Медведчука в Омані
02.10.2025 19:39 Відповісти
на лижах катався..
02.10.2025 19:33 Відповісти
всі вони *******..
слава ЗСУ!
02.10.2025 19:34 Відповісти
а якою ціною ти тримаєш донбас? а? мудило, так за два місяці не захопив, так за півроку-рік захопить пів України, шматок зеленого лайна, ти просрав все що можна
02.10.2025 19:35 Відповісти
02.10.2025 19:42 Відповісти
Дайош Фламінго! Дайош дрони-перехоплювачи!
02.10.2025 19:42 Відповісти
Кожен день ліпить перемогу. З чого може. З лайна і гілок.
02.10.2025 19:44 Відповісти
Ну пуцину я не дивуюся, але Трамп.... Бути аж таким невігласом - це злочин! Президент великої країни не може вірити ворожкам, шаманам, шарлатанам, а особливо пуцину!
02.10.2025 19:48 Відповісти
А ти обіцяв що рашистів не буде на Дніпропетровщині. Збрехав?
02.10.2025 20:10 Відповісти
Путло збрехав??? Не вірю!
02.10.2025 20:16 Відповісти
Але ж він брехав трампу, бо той давав добро!
02.10.2025 20:19 Відповісти
Ай ай яй.Шашлычник праведный.
02.10.2025 20:21 Відповісти
Ну це заслуга перед усім тих хто на передовій, алея загиблим в моєму місті розширилась за рік майже у двічі.
02.10.2025 20:22 Відповісти
 
 