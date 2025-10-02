РУС
Путин лгал Трампу, что за два месяца захватит восток Украины. ВСУ разрушают эти нарративы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин врал президенту США Дональду Трампу, что армия РФ через месяц оккупирует украинский Покровск в Донецкой области, а еще через два - чуть ли не весь восток Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 2 октября

"Когда Путин предоставлял ложную информацию Трампу и его команде, что они оккупируют наши территории... Что через месяц они будут в Покровске, а через два они захватят чуть ли не весь восток Украины, а дальше пойдут на Харьков, Днепр, а потом в Киев, они демонстрировали какие-то карты, очень странные схемы, я видел многое", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо разрушать эту российскую пропаганду.

"И именно это наши военные делают, и именно это делает наша дипломатическая команда", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теперь Трамп доверяет гораздо больше мне по фронту, чем Путину, - Зеленский

+4
зсу!
зсу, кончена брехлива зе!гнида.
зсу, кров'ю потом і своїми життями!
всупереч твоїм оманським договорнякам та тотальній зраді і мародерству!
02.10.2025 19:12 Ответить
+2
Стесняюсь спросить
Так а шо вы - таки дедали в Омане ,Владимир Александрович?
02.10.2025 19:23 Ответить
+1
Тобто пу в очі Трампу прямо казав, що війну продовжуватиме скільки схоче сам?
То про яке припинення війни Трамп мріяв почути від ввп?
02.10.2025 19:14 Ответить
зсу!
зсу, кончена брехлива зе!гнида.
зсу, кров'ю потом і своїми життями!
всупереч твоїм оманським договорнякам та тотальній зраді і мародерству!
02.10.2025 19:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x6eW-uKcSRk

...це називається від брехуна чуємо
02.10.2025 19:24 Ответить
Тобто пу в очі Трампу прямо казав, що війну продовжуватиме скільки схоче сам?
То про яке припинення війни Трамп мріяв почути від ввп?
02.10.2025 19:14 Ответить
Брехав - в путлєра зараз війна на виснаження
02.10.2025 19:18 Ответить
Там русня наприкінці осені висловила бажання з тампоном зустрітися. Отже знов можуть початися гойдалки.
02.10.2025 19:18 Ответить
Хай краще шось жре.
02.10.2025 19:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eMtnMr1S3YU&t=628s

народ згадав й відповів соціологам - хто винен в непідгтовці до війни .
02.10.2025 19:22 Ответить
Ясен пень, що брехав
02.10.2025 19:22 Ответить
Стесняюсь спросить
Так а шо вы - таки дедали в Омане ,Владимир Александрович?
02.10.2025 19:23 Ответить
Таки - делали
Честный вы наш...
Совсем не брехливый....
02.10.2025 19:25 Ответить
Не за спасибо,!!! Явно бьіл сплеск на рьінке, и кто то про єто знает))
02.10.2025 19:30 Ответить
02.10.2025 19:30 Ответить
Зліва Єрмак, справа Патрушев, над головою падає збитий Іраном літак міжнародних авіаліній папи Карло -Бєні , для того шаби вова не видьоргувавуся, бо йому додому ще летіти. Літачка Медвдечука теж би не погребували бити ...

14 січня 2020

"Брудні технології": у Зеленського прокоментували одночасну присутність Зеленського і літака Медведчука в Омані
02.10.2025 19:39 Ответить
на лижах катався..
02.10.2025 19:33 Ответить
всі вони *******..
слава ЗСУ!
02.10.2025 19:34 Ответить
а якою ціною ти тримаєш донбас? а? мудило, так за два місяці не захопив, так за півроку-рік захопить пів України, шматок зеленого лайна, ти просрав все що можна
02.10.2025 19:35 Ответить
02.10.2025 19:42 Ответить
Дайош Фламінго! Дайош дрони-перехоплювачи!
02.10.2025 19:42 Ответить
Кожен день ліпить перемогу. З чого може. З лайна і гілок.
02.10.2025 19:44 Ответить
Ну пуцину я не дивуюся, але Трамп.... Бути аж таким невігласом - це злочин! Президент великої країни не може вірити ворожкам, шаманам, шарлатанам, а особливо пуцину!
02.10.2025 19:48 Ответить
 
 