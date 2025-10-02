Путин лгал Трампу, что за два месяца захватит восток Украины. ВСУ разрушают эти нарративы, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин врал президенту США Дональду Трампу, что армия РФ через месяц оккупирует украинский Покровск в Донецкой области, а еще через два - чуть ли не весь восток Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 2 октября, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда Путин предоставлял ложную информацию Трампу и его команде, что они оккупируют наши территории... Что через месяц они будут в Покровске, а через два они захватят чуть ли не весь восток Украины, а дальше пойдут на Харьков, Днепр, а потом в Киев, они демонстрировали какие-то карты, очень странные схемы, я видел многое", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что необходимо разрушать эту российскую пропаганду.
"И именно это наши военные делают, и именно это делает наша дипломатическая команда", - добавил глава государства.
зсу, кончена брехлива зе!гнида.
зсу, кров'ю потом і своїми життями!
всупереч твоїм оманським договорнякам та тотальній зраді і мародерству!
...це називається від брехуна чуємо
То про яке припинення війни Трамп мріяв почути від ввп?
народ згадав й відповів соціологам - хто винен в непідгтовці до війни .
Так а шо вы - таки дедали в Омане ,Владимир Александрович?
Честный вы наш...
Совсем не брехливый....
14 січня 2020
"Брудні технології": у Зеленського прокоментували одночасну присутність Зеленського і літака Медведчука в Омані
слава ЗСУ!