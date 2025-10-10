Самая сложная ситуация – к югу от Покровска, РФ хочет расширить Зверицкий выступ, – 7-й корпус ДШВ
В Десантно-штурмовых войсках рассказали об оперативной обстановке в полосе обороны Покровска.
Об этом сообщил 7-й корпус ДШВ, передает Цензор.НЕТ.
По словам военных, сейчас там начата стабилизация оперативной обстановки.
"Привлекаются дополнительные силы и средства для минимизации последствий инфильтрации оккупантов. Блокируются попытки врага продвинуться на разных отрезках полосы обороны Покровской агломерации. Организована работа по поиску и уничтожению групп противника, которым удалось проникнуть в боевые порядки подчиненных подразделений.
Решается вопрос по диверсификации логистического снабжения для защитников Покровска", - говорится в сообщении.
В 7 корпусе ДШВ отметили, что в их полосе обороны сложной остается ситуация на юге от Покровска.
"Вражеские группы планируют расширить Звировский выступ. Однако сейчас в этом секторе осуществляет ротацию своих сил вследствие потерь.
Противник пытается продвигаться на запад от Покровска и имеет очевидное намерение выйти на северо-западные окраины города.
Характер действий противника свидетельствует о подготовке оккупантов усилить наступление и на юг и юго-восток от Покровска, чтобы закрепиться в небольших населенных пунктах агломерации.
Для реализации замысла враг продолжает преимущественно задействовать тактику инфильтрации, расширяя "серую зону".
Одновременно вражеская тактическая авиация увеличила количество ударов по нашим тыловым позициям", - рассказали воины.
В течение последнего месяца ряд подразделений рашистов осуществляли перемещение с юга от Покровской агломерации на Новопавловское направление.
"Однако на замену им пришли другие боеспособные части. В частности, 1487-й мотострелковый полк, 86 и 87-й отдельный стрелковый полк.
Всего с начала октября защитники Покровска уже уничтожили почти 300 оккупантов, еще более полутора сотен - ранены. Также Силы обороны сбили и "посадили" более 1100 беспилотников различных типов", - добавили в 7 корпусе ДШВ.
