Россия срочно пытается захватить Покровск из-за потерь в Доброполье, - Зеленский

Из-за больших потерь в районе Доброполья Россия поставила задачу взять Покровск любой ценой. Продолжаются напряженные бои на Новопавловском и Лиманском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Украины Владимир заявил во время встречи с журналистами.

Он отметил, что неудачное контрнаступление под Добропольем сорвало планы оккупантов захватить весь Донбасс до ноября этого года. Поэтому российское руководство оставило своим военным задачу срочно взять город Покровск.

"Самое главное - эта наша операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс, большую часть Донбасса, именно до ноября. Говорили до сентября, а потом перенесли сроки на ноябрь. Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас россиянам поставлена задача взять Покровск срочно, любой ценой", - сказал Зеленский.

На Новопавловском направлении, на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, продолжаются очень напряженные бои: Вооруженные силы Украины полностью очистили четыре села, еще в четырех продолжаются боевые действия.

На Лиманском направлении на севере Донецкой области враг пытается восстановить утраченные позиции, но в последние дни его активность сдержана. Президент добавил, что обеспечение войск нормальное, хотя существует дефицит дронов.

"Один к одному FPV с россиянами. Количество людей у россиян, вы понимаете, больше. Сегодня у них преимущество - это дроны на оптоволокне, их у них больше ощутимо, и мы наращиваем нашу способность в этом", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что враг уже потерял более 12 тыс. военных в Добропольской операции