Новости Ситуация на Покровском направлении
Россия срочно пытается захватить Покровск из-за потерь в Доброполье, - Зеленский

Добропілля

Из-за больших потерь в районе Доброполья Россия поставила задачу взять Покровск любой ценой. Продолжаются напряженные бои на Новопавловском и Лиманском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Украины Владимир заявил во время встречи с журналистами.

Он отметил, что неудачное контрнаступление под Добропольем сорвало планы оккупантов захватить весь Донбасс до ноября этого года. Поэтому российское руководство оставило своим военным задачу срочно взять город Покровск.

"Самое главное - эта наша операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс, большую часть Донбасса, именно до ноября. Говорили до сентября, а потом перенесли сроки на ноябрь. Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас россиянам поставлена задача взять Покровск срочно, любой ценой", - сказал Зеленский.

На Новопавловском направлении, на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, продолжаются очень напряженные бои: Вооруженные силы Украины полностью очистили четыре села, еще в четырех продолжаются боевые действия.

На Лиманском направлении на севере Донецкой области враг пытается восстановить утраченные позиции, но в последние дни его активность сдержана. Президент добавил, что обеспечение войск нормальное, хотя существует дефицит дронов.

"Один к одному FPV с россиянами. Количество людей у россиян, вы понимаете, больше. Сегодня у них преимущество - это дроны на оптоволокне, их у них больше ощутимо, и мы наращиваем нашу способность в этом", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что враг уже потерял более 12 тыс. военных в Добропольской операции

Щось воно не клеєтся одне одного "росія терміново хоче захопити Покровськ через втрати в Добропіллі"?
показать весь комментарий
09.10.2025 11:06 Ответить
заявив під час зустрічі з журналістами

зе!поц може складно, тільки по написаному.
коли зе!гундос імпровізує, це ще те шоу.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:09 Ответить
Кацапи хотіли обійти Покровськ щоб не штурмувати його в лоб. Але отримати підсрачник під Добропіллям і тепер вимушені з дуже великими втратами штурмувати Покровськ. Такі справи.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:28 Ответить
зелений покидьок відпрацьовує оманський план здачі України
показать весь комментарий
09.10.2025 11:07 Ответить
Знову набрехало з три короби та й раде.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:08 Ответить
к большому сожалению- если хочет,то захватит
показать весь комментарий
09.10.2025 11:43 Ответить
 
 