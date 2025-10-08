РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8711 посетитель онлайн
Новости Потери врага Обращение Зеленского
850 13

В Добропольской операции враг уже потерял более 12 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1323-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1323-го дня войны с РФ:

"Длинный доклад был сегодня и Главкома Александра Сырского - почти час мы с ним говорили - по всем фронтовым направлениям, по подготовке наших бригад, по обеспечению. Особое внимание сейчас, конечно, Добропольской операции, контрнаступательной операции. С ее начала и по сегодняшний день россияне имеют уже более 12 тысяч потерь, и это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа. Из этих 12 тысяч у них более чем 7200 - безвозвратные потери.

Защищаемся также на всех других направлениях. Купянск - я хочу поблагодарить каждого нашего воина, которые воюют сейчас в городе и в окрестностях. Новопавловское направление тоже непростое, и там продолжаются наши активные оборонительные действия, есть действительно неплохие результаты", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Сырский ликвидировал ОСГВ "Днепр", которым командовал Драпатый, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (22179) Александр Сырский (742) война в Украине (6448)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
С каких это пор стабилизационные действие и затыкание дыр в просранном стали называть контрнаступлением? С какого перепугу?
показать весь комментарий
08.10.2025 20:57 Ответить
+4
показать весь комментарий
08.10.2025 20:57 Ответить
+4
Скоро підуть погані новини звідти, от тоді будуть речники.
показать весь комментарий
08.10.2025 21:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.10.2025 20:57 Ответить
С каких это пор стабилизационные действие и затыкание дыр в просранном стали называть контрнаступлением? С какого перепугу?
показать весь комментарий
08.10.2025 20:57 Ответить
Втрати кацапам пох - лізуть на Донбасі - до Запоріжжя - на Дніпро
показать весь комментарий
08.10.2025 20:57 Ответить
Були ж раніше речники МО, які зачитували статистику. З яких пір зеленський став виконувати цю роль?
показать весь комментарий
08.10.2025 21:00 Ответить
Скоро підуть погані новини звідти, от тоді будуть речники.
показать весь комментарий
08.10.2025 21:01 Ответить
Хтось уде прибере цього *******, то шкурська паБєда, тепер новий фєтіш просроченої Голограми!
показать весь комментарий
08.10.2025 21:05 Ответить
Кому вже замовив пісню "Фортеця Покровськ"?
А як же "стабілізація фронту" від Сирського? Ще до "сірої зони" на Дніпропетровщині. Чи такого не було? Де ще у вас "стабілізація"?
Просто скажіть, щоб можна було підготуватися...

Чомусь мені все це "царювання" зеленої плісняви нагадує совок - якщо кажуть про досягнення в чомусь, то значить скоро там буде дефіцит: "рекордні врожаї/виробництво чогось" і ціна на оте "щось" росте (або оте "щось" зникає з прилавків), "поліпшена структура забезпечення чимось" - зникнення отого "чогось" з офіційної торгівлі і наповнення ним "чорного ринку", "ми живемо в найкращій країні" - черги за предметами першої необхідності, м'ясо - на свята, автівка (навіть ЗАЗ) - розкіш, відхилення від "офіційної лінії партії" - арешт/психушка/висилка...

Ну не вірю я жодному слову цього хрипатого наріка вже сьомий рік - антипатія чи алергія мабуть...
показать весь комментарий
08.10.2025 21:13 Ответить
на сьогодні вогрог втратив більш мільйона орків...
а міг і не втрачати, якби не шашлики та інше
показать весь комментарий
08.10.2025 21:17 Ответить
А скільки наших хлопців, не кацапського сміття, там загинуло? Не хочеш озвучити, падло? Вова - цвинтар.
показать весь комментарий
08.10.2025 21:17 Ответить
Від цього рідним наших загиблих хлопців легше не стане.... Головне, щоб наші зменшувалися, да і взагалі, щоб їх не було
показать весь комментарий
08.10.2025 21:21 Ответить
Особисто кожного підрахував.
показать весь комментарий
08.10.2025 21:28 Ответить
Нищівна, потужно-симетрична відповідь Зеленського на чергову атаку України шахедами.🤦‍♂️
показать весь комментарий
08.10.2025 21:45 Ответить
при Порошенку Добропілля було мирним містом. чим ти хвалишся?
показать весь комментарий
08.10.2025 21:55 Ответить
 
 