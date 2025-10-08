В Добропольской операции враг уже потерял более 12 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1323-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Длинный доклад был сегодня и Главкома Александра Сырского - почти час мы с ним говорили - по всем фронтовым направлениям, по подготовке наших бригад, по обеспечению. Особое внимание сейчас, конечно, Добропольской операции, контрнаступательной операции. С ее начала и по сегодняшний день россияне имеют уже более 12 тысяч потерь, и это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа. Из этих 12 тысяч у них более чем 7200 - безвозвратные потери.
Защищаемся также на всех других направлениях. Купянск - я хочу поблагодарить каждого нашего воина, которые воюют сейчас в городе и в окрестностях. Новопавловское направление тоже непростое, и там продолжаются наши активные оборонительные действия, есть действительно неплохие результаты", - рассказал Зеленский.
А як же "стабілізація фронту" від Сирського? Ще до "сірої зони" на Дніпропетровщині. Чи такого не було? Де ще у вас "стабілізація"?
Просто скажіть, щоб можна було підготуватися...
Чомусь мені все це "царювання" зеленої плісняви нагадує совок - якщо кажуть про досягнення в чомусь, то значить скоро там буде дефіцит: "рекордні врожаї/виробництво чогось" і ціна на оте "щось" росте (або оте "щось" зникає з прилавків), "поліпшена структура забезпечення чимось" - зникнення отого "чогось" з офіційної торгівлі і наповнення ним "чорного ринку", "ми живемо в найкращій країні" - черги за предметами першої необхідності, м'ясо - на свята, автівка (навіть ЗАЗ) - розкіш, відхилення від "офіційної лінії партії" - арешт/психушка/висилка...
Ну не вірю я жодному слову цього хрипатого наріка вже сьомий рік - антипатія чи алергія мабуть...
а міг і не втрачати, якби не шашлики та інше