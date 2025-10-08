В Добропольской операции враг уже потерял более 12 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1323-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1323-го дня войны с РФ:

"Длинный доклад был сегодня и Главкома Александра Сырского - почти час мы с ним говорили - по всем фронтовым направлениям, по подготовке наших бригад, по обеспечению. Особое внимание сейчас, конечно, Добропольской операции, контрнаступательной операции. С ее начала и по сегодняшний день россияне имеют уже более 12 тысяч потерь, и это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа. Из этих 12 тысяч у них более чем 7200 - безвозвратные потери.

Защищаемся также на всех других направлениях. Купянск - я хочу поблагодарить каждого нашего воина, которые воюют сейчас в городе и в окрестностях. Новопавловское направление тоже непростое, и там продолжаются наши активные оборонительные действия, есть действительно неплохие результаты", - рассказал Зеленский.

