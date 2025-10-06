РУС
Сырский ликвидировал ОСГВ "Днепр", которым командовал Драпатый, - СМИ

Сырский и Драпатый

В конце сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр" (бывшая "Хортица"), которую возглавлял генерал-майор, командующий объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый.

Об этом пишет в статье "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

ОСУВ "Днепр" отвечало за значительную восточную линию фронта от Запорожья до Харьковщины. Его функции теперь передаются группировкам войск и вновь созданным корпусам.

Восемь месяцев группировку возглавлял генерал-майор Михаил Драпатий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются давить количеством на Харьковщине. Около десятка боев идут ежедневно, - Сырский. ФОТО

Драпатий, по данным УП, сохранит должность командующего Объединенных сил и вместе со своей командой переместится на северо-восточное направление фронта, где будет руководить одной из группировок войск. Его зона ответственности при этом уменьшится примерно вдвое.

Один из собеседников УП считает, что ликвидация ОСУВ "Днепр" во главе с Драпатым - это "способ убрать конкурента".

Что говорят в Генштабе?

В Генеральном штабе на запрос Общественного подтвердили ликвидацию ОСУВ "Днепр". Там сообщили, что ОСУВ "Днепр" ликвидировали в результате введения корпусной системы.

"ОСУВ "Днепр" не было штатной структурой, а было временной. В связи с принятием корпусами своих полос ответственности и с целью улучшения управления войсками потребность в существовании оперативно-стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСУВ "Днепр" прекратило свое существование", - сообщили в Генштабе.

Также читайте: Переход ВСУ на корпусную структуру завершен - все корпуса уже выполняют задачи, - начальник Генштаба Гнатов

Также в Генштабе заявили, что Драпатий останется в должности командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины и "продолжит руководить соответствующим комплектом войск в районе боевых действий".

"Ликвидация оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" не ухудшит управляемость войсками и негативно не повлияет на оперативную ситуацию на линии боевого соприкосновения. Наоборот, эти изменения призваны улучшить управление войсками", - отметили в Генштабе.

Напомним, 1 июня Михаил Драпатий сообщил, что подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками после российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что генерал-майор Михаил Драпатий продолжит работу на посту командующего Объединенных сил.

***** зелений
06.10.2025 15:43
З двох сторін?
https://www.youtube.com/live/lgSE6HsRG9s?si=vSCVHSVQWbZtPWyb
Генерал МАРЧЕНКО: Генштаб ВИКРИЛИ на брехні. Росіяни ФОРСУВАТИМУТЬ Дніпро. Ось план Герасимова
06.10.2025 15:46
вишле з України по помічником посла в Великобританії

.
06.10.2025 15:49
06.10.2025 15:43
06.10.2025 15:49
06.10.2025 15:46
Значить, скоро поїде послом в... Ірландію.
06.10.2025 15:49
Правильно зробив!
Бо не дай Боже Драпатий "підсидить" цього "російського генерала", як той раніше "підсидів" Залужного.
А так то да.
Все для фронту!
Все для перемоги!
06.10.2025 15:51
Та Сирський тільки радий буде що його хтось підсидить.
І він спокійно піде і як Залужний буде спостерігати з Лондону чи Парижу.
Це мрія Сирського.
06.10.2025 16:04
Залужний ще встиг вийти відносно красиво, а з Сирським тепер пов'язують усі невдачі двох останніх років.
06.10.2025 16:06
Залужний здриснув як трус і все кинув. А Сирський це вивозить і відповідальності не боїться.
І тим більше не боїться що його якийсь ухарь Драпатий підсидить.
Так, будь ласка, підсиджуйте на здоров'я.
06.10.2025 16:10
Залужний "здриснув"?
А не твоє ЗЄ його звільнило ???
06.10.2025 16:16
Хто його звільнив? Сам рапорт написав. Контузило його десь.
Під Авдіївкою начебто.
06.10.2025 16:18
Ракета прилетіла в штаб у Києві, після дзвінка представника ОП.
06.10.2025 16:21
Х ню про, якобы, контузию писали только кацарылые сми, нука чирикни.
06.10.2025 16:28
А до Лондона його теж насильно відправили?
Країна воює, а цей майбутній кандидат у президенти у Лондоні штани просиджує.
Та накуй він такий потрібний?
06.10.2025 16:24
Медсестра забула сьогодні дати тобі пігулку?
06.10.2025 16:16
Слава Сирському!
А боятись йому нічого. Поки він зручний і "інтуїтивно зрозумілий" владному тандему, ніякий "ухарь" йому не страшний!
06.10.2025 16:28
Лондони і Парижі йому не світять - такого дурника не погодять. Він стратег рівня Данилова, якого з Молдови тихенько випхали.
06.10.2025 16:19
драпатий, треба малювати картонку та йти на майдан!
касьян не дасть збрехати!
06.10.2025 15:56
Навіщо ?
Драпатий, за даними УП, збереже посаду командувача Об'єднаних сил і разом зі своєю командою переміститься на північно-східний напрямок фронту, де керуватиме одним з угруповань військ. Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі. Джерело: https://censor.net/ua/n3578098
він , від радості , лише перехреститься ,
06.10.2025 16:17
Весь кипешь в коментах основан на одном очень важном документе,а именно-Один зі співрозмовників УП вважає....Т.е.неизвестно кто что-то сказал,да и сказал ли,и все, понеслась зрада по кочкам.
06.10.2025 16:13
Махрова совдепщина набирає оберти, сирка гнати! Найбездарнішого говнокомандувача годі й шукати, й тим паче ще й кацап з народження!
06.10.2025 16:27
Невже Путлеру не сподобався ОСУВ Дніпро ?
06.10.2025 16:28
 
 