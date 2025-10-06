Сырский ликвидировал ОСГВ "Днепр", которым командовал Драпатый, - СМИ

В конце сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр" (бывшая "Хортица"), которую возглавлял генерал-майор, командующий объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый.

ОСУВ "Днепр" отвечало за значительную восточную линию фронта от Запорожья до Харьковщины. Его функции теперь передаются группировкам войск и вновь созданным корпусам.

Восемь месяцев группировку возглавлял генерал-майор Михаил Драпатий.

Драпатий, по данным УП, сохранит должность командующего Объединенных сил и вместе со своей командой переместится на северо-восточное направление фронта, где будет руководить одной из группировок войск. Его зона ответственности при этом уменьшится примерно вдвое.

Один из собеседников УП считает, что ликвидация ОСУВ "Днепр" во главе с Драпатым - это "способ убрать конкурента".

Что говорят в Генштабе?

В Генеральном штабе на запрос Общественного подтвердили ликвидацию ОСУВ "Днепр". Там сообщили, что ОСУВ "Днепр" ликвидировали в результате введения корпусной системы.

"ОСУВ "Днепр" не было штатной структурой, а было временной. В связи с принятием корпусами своих полос ответственности и с целью улучшения управления войсками потребность в существовании оперативно-стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСУВ "Днепр" прекратило свое существование", - сообщили в Генштабе.

Также в Генштабе заявили, что Драпатий останется в должности командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины и "продолжит руководить соответствующим комплектом войск в районе боевых действий".

"Ликвидация оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" не ухудшит управляемость войсками и негативно не повлияет на оперативную ситуацию на линии боевого соприкосновения. Наоборот, эти изменения призваны улучшить управление войсками", - отметили в Генштабе.

Напомним, 1 июня Михаил Драпатий сообщил, что подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками после российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что генерал-майор Михаил Драпатий продолжит работу на посту командующего Объединенных сил.