Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенными силами, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генерал-майор Михаил Драпатий продолжит работу на посту командующего Объединенных сил.
Об этом глава государства сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня детальное совещание с нашими военными - Александр Сырский, Андрей Гнатов, Михаил Драпатый и министр обороны Рустем Умеров. Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил - чтобы мог заниматься фронтом на сто процентов", - пояснил Зеленский.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.
По данным представителя Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделении расположено в Днепропетровской области.
Впоследствии Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона 1 июня.
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він ********* повідомити рнбо що буде так і то в останній момент. щоб не встигли злити інфу
*** хенерал - чего изволите. Командует куда направить отделение бойцов и просырает все остальное.
имитация деятельности.
По факту ж все як завжди. Головком та Генштаб командують всіма бойовими діями до відділення включно. Розбудовувати армію і готувати поповнення часу нема. Командування ООС перетворилося на відстійник, який насправді нічим не командує. Бо Сирський лізе через його голову. Управлінський бардак неописуємий. Бо совковим генералам розподіл повноважень та делегування тупо не зрозумілі.
Принаймні так було два-три роки тому, коли командувачем ООС був Наєв. Якщо все так - Сирський руками Зеленського просто запхав Драпатого у пильну комору. Із гучною назвою, але нулем повноважень. Поживемо-побачимо.
Також Сирський прибрав ненависного йому Сухаревського. Все відбувається у цій логіці.
Бо є простий факт. Головна проблема армії, країни та війни - Вова Зеленський на чолі. Далі - його вірний послужливий Головком Сирський. Це базова проблема. Жоден толковий і порядний командир тут ніц сам не зробить дива.
Саша Сирський, в пеклі тобі приготований окремий казан.
Кацапня буде драпати до себе на болота!