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Новости Драпатый подал в отставку Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами
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Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенными силами, - Зеленский

Михаил Драпатый

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генерал-майор Михаил Драпатий продолжит работу на посту командующего Объединенных сил.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня детальное совещание с нашими военными - Александр Сырский, Андрей Гнатов, Михаил Драпатый и министр обороны Рустем Умеров. Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил - чтобы мог заниматься фронтом на сто процентов", - пояснил Зеленский.

Читайте также: Драпатий назначил служебную проверку в 155-й бригаде после расследования СМИ о бизнесе на "боевых"

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По данным представителя Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделении расположено в Днепропетровской области.

Впоследствии Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона 1 июня.

Читайте: Зеленский назначил совещание по удару РФ по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ на Днепропетровщине

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Драпатый Михаил (20)


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Топ комментарии
+14
Ну хоч один компетентний генерал буде на фронті
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03.06.2025 21:27 Ответить
+7
+
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03.06.2025 21:25 Ответить
+4
Не паркетный.
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03.06.2025 21:34 Ответить
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03.06.2025 21:25 Ответить
Ну хоч один компетентний генерал буде на фронті
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03.06.2025 21:27 Ответить
Не паркетный.
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03.06.2025 21:34 Ответить
І якщо Драпатий буде займатися виключно фронтом то прийняті ним рішення не мють отримувати погодження умерова, сирського і тим більше єрмака.
він ********* повідомити рнбо що буде так і то в останній момент. щоб не встигли злити інфу
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03.06.2025 22:21 Ответить
Но сырский со своей совковой братвой будет дальше палки в колеса вставлять.
*** хенерал - чего изволите. Командует куда направить отделение бойцов и просырает все остальное.
имитация деятельности.
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03.06.2025 21:39 Ответить
Скільки грошей України жере корупція. Україна знищується з обох боків: агресії Росії та корупції, яка наче ракова пухлина оповила своїми метастазами всі структури держави.
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03.06.2025 21:47 Ответить
Ти ба. У вас на кацапії все набагато страшніше.
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03.06.2025 23:03 Ответить
Роберт Броуді призначений командувачем СБС
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03.06.2025 21:55 Ответить
понятно, будем драпать дальше
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03.06.2025 22:16 Ответить
Можу помилятись, але ситуація така. За задумом, за стандартами НАТО - Командування ООС мало б командувати бойовими діями. А Головком та Генштаб - будувати армію, готувати засоби для цього ООС, займатись стратегічними питаннями.
По факту ж все як завжди. Головком та Генштаб командують всіма бойовими діями до відділення включно. Розбудовувати армію і готувати поповнення часу нема. Командування ООС перетворилося на відстійник, який насправді нічим не командує. Бо Сирський лізе через його голову. Управлінський бардак неописуємий. Бо совковим генералам розподіл повноважень та делегування тупо не зрозумілі.
Принаймні так було два-три роки тому, коли командувачем ООС був Наєв. Якщо все так - Сирський руками Зеленського просто запхав Драпатого у пильну комору. Із гучною назвою, але нулем повноважень. Поживемо-побачимо.
Також Сирський прибрав ненависного йому Сухаревського. Все відбувається у цій логіці.
Бо є простий факт. Головна проблема армії, країни та війни - Вова Зеленський на чолі. Далі - його вірний послужливий Головком Сирський. Це базова проблема. Жоден толковий і порядний командир тут ніц сам не зробить дива.
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03.06.2025 22:27 Ответить
Так, Сухаревського призначили навіть не на корпус. А заступником (!) до ОК "Схід" яке також нічим не командує. Хоча й називається Оперативне командування. І не питайте чому так, і який у цьому сенс - це ЗСУ, дєтка. По факту Сухаревського та Драпатого усунено від повноважень і командування. Їх випхали подалі від фронту в непотрібні кабінети. Звідки потім по-тихому випруть з армії. Як це сталося із багатьма хорошими командирами.
Саша Сирський, в пеклі тобі приготований окремий казан.
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03.06.2025 22:33 Ответить
Михайло Драпатий буде прямо роздирати ворогів навіть голими руками!

Кацапня буде драпати до себе на болота!
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03.06.2025 22:37 Ответить
 
 