Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенными силами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генерал-майор Михаил Драпатий продолжит работу на посту командующего Объединенных сил.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня детальное совещание с нашими военными - Александр Сырский, Андрей Гнатов, Михаил Драпатый и министр обороны Рустем Умеров. Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил - чтобы мог заниматься фронтом на сто процентов", - пояснил Зеленский.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По данным представителя Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделении расположено в Днепропетровской области.

Впоследствии Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона 1 июня.

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