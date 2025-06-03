Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить роботу на посту командувача Об'єднаних сил.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими – Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий і міністр оборони Рустем Умєров. Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил – щоб міг займатись фронтом на сто відсотків", - пояснив Зеленський.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.

Згодом Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону 1 червня.

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