Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить роботу на посту командувача Об'єднаних сил.
Про це глава держави сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими – Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий і міністр оборони Рустем Умєров. Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил – щоб міг займатись фронтом на сто відсотків", - пояснив Зеленський.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.
За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.
Згодом Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону 1 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
він ********* повідомити рнбо що буде так і то в останній момент. щоб не встигли злити інфу
*** хенерал - чего изволите. Командует куда направить отделение бойцов и просырает все остальное.
имитация деятельности.
По факту ж все як завжди. Головком та Генштаб командують всіма бойовими діями до відділення включно. Розбудовувати армію і готувати поповнення часу нема. Командування ООС перетворилося на відстійник, який насправді нічим не командує. Бо Сирський лізе через його голову. Управлінський бардак неописуємий. Бо совковим генералам розподіл повноважень та делегування тупо не зрозумілі.
Принаймні так було два-три роки тому, коли командувачем ООС був Наєв. Якщо все так - Сирський руками Зеленського просто запхав Драпатого у пильну комору. Із гучною назвою, але нулем повноважень. Поживемо-побачимо.
Також Сирський прибрав ненависного йому Сухаревського. Все відбувається у цій логіці.
Бо є простий факт. Головна проблема армії, країни та війни - Вова Зеленський на чолі. Далі - його вірний послужливий Головком Сирський. Це базова проблема. Жоден толковий і порядний командир тут ніц сам не зробить дива.
Саша Сирський, в пеклі тобі приготований окремий казан.
Кацапня буде драпати до себе на болота!