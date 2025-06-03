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Новини Драпатий подав у відставку Михайло Драпатий став командувачем Об’єднаних сил
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Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил, - Зеленський

Михайло Драпатий

Президент України Володимир Зеленський заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить роботу на посту командувача Об'єднаних сил.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими – Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий і міністр оборони Рустем Умєров. Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил – щоб міг займатись фронтом на сто відсотків", - пояснив Зеленський.

Читайте також: Драпатий призначив службову перевірку в 155-й бригаді після розслідування ЗМІ про бізнес на "бойових"

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.

Згодом Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону 1 червня.

Читайте: Зеленський призначив нараду щодо удару РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Драпатий Михайло (19)


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Топ коментарі
+10
Ну хоч один компетентний генерал буде на фронті
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03.06.2025 21:27 Відповісти
+4
+
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03.06.2025 21:25 Відповісти
+4
Но сырский со своей совковой братвой будет дальше палки в колеса вставлять.
*** хенерал - чего изволите. Командует куда направить отделение бойцов и просырает все остальное.
имитация деятельности.
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03.06.2025 21:39 Відповісти
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03.06.2025 21:25 Відповісти
Ну хоч один компетентний генерал буде на фронті
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03.06.2025 21:27 Відповісти
Не паркетный.
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03.06.2025 21:34 Відповісти
І якщо Драпатий буде займатися виключно фронтом то прийняті ним рішення не мють отримувати погодження умерова, сирського і тим більше єрмака.
він ********* повідомити рнбо що буде так і то в останній момент. щоб не встигли злити інфу
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03.06.2025 22:21 Відповісти
Но сырский со своей совковой братвой будет дальше палки в колеса вставлять.
*** хенерал - чего изволите. Командует куда направить отделение бойцов и просырает все остальное.
имитация деятельности.
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03.06.2025 21:39 Відповісти
Скільки грошей України жере корупція. Україна знищується з обох боків: агресії Росії та корупції, яка наче ракова пухлина оповила своїми метастазами всі структури держави.
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03.06.2025 21:47 Відповісти
Роберт Броуді призначений командувачем СБС
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03.06.2025 21:55 Відповісти
понятно, будем драпать дальше
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03.06.2025 22:16 Відповісти
Можу помилятись, але ситуація така. За задумом, за стандартами НАТО - Командування ООС мало б командувати бойовими діями. А Головком та Генштаб - будувати армію, готувати засоби для цього ООС, займатись стратегічними питаннями.
По факту ж все як завжди. Головком та Генштаб командують всіма бойовими діями до відділення включно. Розбудовувати армію і готувати поповнення часу нема. Командування ООС перетворилося на відстійник, який насправді нічим не командує. Бо Сирський лізе через його голову. Управлінський бардак неописуємий. Бо совковим генералам розподіл повноважень та делегування тупо не зрозумілі.
Принаймні так було два-три роки тому, коли командувачем ООС був Наєв. Якщо все так - Сирський руками Зеленського просто запхав Драпатого у пильну комору. Із гучною назвою, але нулем повноважень. Поживемо-побачимо.
Також Сирський прибрав ненависного йому Сухаревського. Все відбувається у цій логіці.
Бо є простий факт. Головна проблема армії, країни та війни - Вова Зеленський на чолі. Далі - його вірний послужливий Головком Сирський. Це базова проблема. Жоден толковий і порядний командир тут ніц сам не зробить дива.
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03.06.2025 22:27 Відповісти
Так, Сухаревського призначили навіть не на корпус. А заступником (!) до ОК "Схід" яке також нічим не командує. Хоча й називається Оперативне командування. І не питайте чому так, і який у цьому сенс - це ЗСУ, дєтка. По факту Сухаревського та Драпатого усунено від повноважень і командування. Їх випхали подалі від фронту в непотрібні кабінети. Звідки потім по-тихому випруть з армії. Як це сталося із багатьма хорошими командирами.
Саша Сирський, в пеклі тобі приготований окремий казан.
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03.06.2025 22:33 Відповісти
Михайло Драпатий буде прямо роздирати ворогів навіть голими руками!

Кацапня буде драпати до себе на болота!
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03.06.2025 22:37 Відповісти
 
 