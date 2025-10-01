РУС
Новости Корпусная система в ВСУ
Переход ВСУ на корпусную структуру завершен - все корпуса уже выполняют задачи, - начальник Генштаба Гнатов

Переход Вооруженных сил Украины на корпусную структуру завершен - все новосозданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок.

Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Андрей Гнатов, передает Цензор.НЕТ.

"На данном этапе переход Вооруженных Сил Украины на корпусную структуру завершен. Все вновь созданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок", - сказал начальник Генштаба. В то же время он уточнил, что продолжаются работы по укомплектованности, подготовке и внутренним изменениям в новых структурах.

По словам Гнатова, Генштаб организовал масштабную работу по одновременной подготовке всех десяти управлений корпусов, что требовало привлечения наиболее подготовленных офицеров ВСУ и инструкторов стран-партнеров. Благодаря этому, как подчеркнул он, враг не смог реализовать планы по быстрым наступлениям на отдельных направлениях - Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.

"Управление вновь созданных корпусов укомплектованы до определенных показателей, что позволяет выполнять боевые (специальные) задачи по назначению", - добавил Гнатов.

В то же время продолжаются и другие организационные мероприятия в ВСУ: создание Штурмовых войск и Киберсил, адаптация структуры под текущие требования ведения обороны и наступления.

ВСУ (6948) Андрей Гнатов (18)
Ліжка попереставляли і все наладилося - більше грошове забезпечення, якісніше обмундирування, частіше відпустки і навіть закордонні в Італію і тп (ніт)
01.10.2025 13:03 Ответить
Потому что во всём и 10 лет назад, и сейчас виноват Порошенко.
01.10.2025 13:22 Ответить
Головне що "управління корпусів укомплектовані до визначених показників". Ну а по "ресурсу" все і так зрозуміло.
01.10.2025 13:24 Ответить
Всі ком корпи уже генерали? Дочекалися?
01.10.2025 13:04 Ответить
Гнатов генерал-лейтенант, не пугайте Сырского.
01.10.2025 13:05 Ответить
Все чудово , все правильно ... одне лише питання - чому лише зараз ? Чому не 10 років раніше ?
треба було б років 15 назад дати йому генерала..
Та можна і по приміру рашки - армійськи з'єднання залучити. Для керування бригадною системою треба мати військові, адекватні мізки. Зараз їх у ЗСУ немає. Як була десь місяц-два назад стаття про американських добровольців, котрі поїхали до дому - пояснення - такого совкового військового керівництва вони більше терпіти не можуть та не будуть.
це точно ...((
