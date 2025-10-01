Переход ВСУ на корпусную структуру завершен - все корпуса уже выполняют задачи, - начальник Генштаба Гнатов

Переход Вооруженных сил Украины на корпусную структуру завершен - все новосозданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок.

Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Андрей Гнатов, передает Цензор.НЕТ.

"На данном этапе переход Вооруженных Сил Украины на корпусную структуру завершен. Все вновь созданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок", - сказал начальник Генштаба. В то же время он уточнил, что продолжаются работы по укомплектованности, подготовке и внутренним изменениям в новых структурах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Провалы РФ на фронте ведут к росту атак по гражданским, - начальник Генштаба Гнатов

По словам Гнатова, Генштаб организовал масштабную работу по одновременной подготовке всех десяти управлений корпусов, что требовало привлечения наиболее подготовленных офицеров ВСУ и инструкторов стран-партнеров. Благодаря этому, как подчеркнул он, враг не смог реализовать планы по быстрым наступлениям на отдельных направлениях - Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.

"Управление вновь созданных корпусов укомплектованы до определенных показателей, что позволяет выполнять боевые (специальные) задачи по назначению", - добавил Гнатов.

В то же время продолжаются и другие организационные мероприятия в ВСУ: создание Штурмовых войск и Киберсил, адаптация структуры под текущие требования ведения обороны и наступления.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!