Перехід ЗСУ на корпусну структуру завершено - усі корпуси вже виконують завдання, - начальник Генштабу Гнатов

Перехід Збройних сил України на корпусну структуру завершено - всі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угруповань.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-полковник Андрій Гнатов, передає Цензор.НЕТ.

"На даному етапі перехід Збройних Сил України на корпусну структуру завершено. Усі новостворені корпуси уже виконують завдання у складі визначених угруповань", - сказав начальник Генштабу. Водночас він уточнив, що тривають роботи щодо укомплектованості, підготовки і внутрішніх змін у нових структурах.

За словами Гнатова, Генштаб організував масштабну роботу з одночасної підготовки всіх десяти управлінь корпусів, що вимагало залучення найбільш підготовлених офіцерів ЗСУ та інструкторів країн-партнерів. Завдяки цьому, як наголосив він, ворог не зміг реалізувати плани щодо швидких наступів на окремих напрямках - Донеччині, Харківщині, Запоріжжі.

"Управління новостворених корпусів укомплектовані до визначених показників, що дозволяє виконувати бойові (спеціальні) завдання за призначенням", - додав Гнатов.

Водночас тривають й інші організаційні заходи у ЗСУ: створення Штурмових військ та Кіберсил, адаптація структури під поточні вимоги ведення оборони й наступу.

