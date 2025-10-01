Перехід ЗСУ на корпусну структуру завершено - усі корпуси вже виконують завдання, - начальник Генштабу Гнатов
Перехід Збройних сил України на корпусну структуру завершено - всі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угруповань.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-полковник Андрій Гнатов, передає Цензор.НЕТ.
"На даному етапі перехід Збройних Сил України на корпусну структуру завершено. Усі новостворені корпуси уже виконують завдання у складі визначених угруповань", - сказав начальник Генштабу. Водночас він уточнив, що тривають роботи щодо укомплектованості, підготовки і внутрішніх змін у нових структурах.
За словами Гнатова, Генштаб організував масштабну роботу з одночасної підготовки всіх десяти управлінь корпусів, що вимагало залучення найбільш підготовлених офіцерів ЗСУ та інструкторів країн-партнерів. Завдяки цьому, як наголосив він, ворог не зміг реалізувати плани щодо швидких наступів на окремих напрямках - Донеччині, Харківщині, Запоріжжі.
"Управління новостворених корпусів укомплектовані до визначених показників, що дозволяє виконувати бойові (спеціальні) завдання за призначенням", - додав Гнатов.
Водночас тривають й інші організаційні заходи у ЗСУ: створення Штурмових військ та Кіберсил, адаптація структури під поточні вимоги ведення оборони й наступу.
