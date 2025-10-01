УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Корпусна система в ЗСУ
1 216 12

Перехід ЗСУ на корпусну структуру завершено - усі корпуси вже виконують завдання, - начальник Генштабу Гнатов

андрій,гнатов

Перехід Збройних сил України на корпусну структуру завершено - всі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угруповань.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-полковник Андрій Гнатов, передає Цензор.НЕТ.

"На даному етапі перехід Збройних Сил України на корпусну структуру завершено. Усі новостворені корпуси уже виконують завдання у складі визначених угруповань", - сказав начальник Генштабу. Водночас він уточнив, що тривають роботи щодо укомплектованості, підготовки і внутрішніх змін у нових структурах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Провали РФ на фронті ведуть до зростання атак по цивільних, - начальник Генштабу Гнатов

За словами Гнатова, Генштаб організував масштабну роботу з одночасної підготовки всіх десяти управлінь корпусів, що вимагало залучення найбільш підготовлених офіцерів ЗСУ та інструкторів країн-партнерів. Завдяки цьому, як наголосив він, ворог не зміг реалізувати плани щодо швидких наступів на окремих напрямках - Донеччині, Харківщині, Запоріжжі.

"Управління новостворених корпусів укомплектовані до визначених показників, що дозволяє виконувати бойові (спеціальні) завдання за призначенням", - додав Гнатов.

Водночас тривають й інші організаційні заходи у ЗСУ: створення Штурмових військ та Кіберсил, адаптація структури під поточні вимоги ведення оборони й наступу.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

ЗСУ (7956) Гнатов Андрій (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Ліжка попереставляли і все наладилося - більше грошове забезпечення, якісніше обмундирування, частіше відпустки і навіть закордонні в Італію і тп (ніт)
показати весь коментар
01.10.2025 13:03 Відповісти
+5
Головне що "управління корпусів укомплектовані до визначених показників". Ну а по "ресурсу" все і так зрозуміло.
показати весь коментар
01.10.2025 13:24 Відповісти
+4
Всі ком корпи уже генерали? Дочекалися?
показати весь коментар
01.10.2025 13:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ліжка попереставляли і все наладилося - більше грошове забезпечення, якісніше обмундирування, частіше відпустки і навіть закордонні в Італію і тп (ніт)
показати весь коментар
01.10.2025 13:03 Відповісти
Всі ком корпи уже генерали? Дочекалися?
показати весь коментар
01.10.2025 13:04 Відповісти
Гнатов генерал-лейтенант, не пугайте Сырского.
показати весь коментар
01.10.2025 13:05 Відповісти
Все чудово , все правильно ... одне лише питання - чому лише зараз ? Чому не 10 років раніше ?
показати весь коментар
01.10.2025 13:08 Відповісти
Потому что во всём и 10 лет назад, и сейчас виноват Порошенко.
показати весь коментар
01.10.2025 13:22 Відповісти
треба було б років 15 назад дати йому генерала..
показати весь коментар
01.10.2025 13:24 Відповісти
Та можна і по приміру рашки - армійськи з'єднання залучити. Для керування бригадною системою треба мати військові, адекватні мізки. Зараз їх у ЗСУ немає. Як була десь місяц-два назад стаття про американських добровольців, котрі поїхали до дому - пояснення - такого совкового військового керівництва вони більше терпіти не можуть та не будуть.
показати весь коментар
01.10.2025 13:45 Відповісти
Головне що "управління корпусів укомплектовані до визначених показників". Ну а по "ресурсу" все і так зрозуміло.
показати весь коментар
01.10.2025 13:24 Відповісти
це точно ...((
показати весь коментар
01.10.2025 13:28 Відповісти
Як був совок так і лишився
показати весь коментар
01.10.2025 15:14 Відповісти
 
 