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Новости Фото Боевые действия на Харьковщине
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Россияне пытаются давить количеством в Харьковской области. Ежедневно происходит около десятка боев, - Сырский. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения ВСУ, которые сейчас противостоят российским оккупантам на Харьковщине.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Сырский и Драпатый
Сырский и Драпатый

"Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника. Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединенными силами - командующим ОСГВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым", - отметил он.

Здесь, на Южнослобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отражали в целом более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев идут ежедневно и в дальнейшем.

По словам Сырского, он на месте в деталях изучил оперативную ситуацию. Обсудил с командованием подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины пути усиления устойчивости обороны. Выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных. Отдал указания для решения проблемных вопросов.

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"Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков", - резюмирует он.

Автор: 

Александр Сырский (646) Харьковская область (1218) Драпатый Михаил (24)


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Топ комментарии
+3
чисельність Збройних Сил України становить близько 880 тисяч
Кацапів близько 600 000.....чому чисельна перевага там у кацапів???
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05.07.2025 11:30 Ответить
+1
САМИЙ ТУПИЙ КАЦАПСЬКИЙ КОМАНДУВАЧ. Він кількість і ми кількістю - тільки у них мобрезерв в 5 раз більше.

Короче суїцид масовий уже вибрано. В мене в місті похорони постійно - по кілька в день
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05.07.2025 11:37 Ответить
+1
Тут тиснуть - на Донбасі лізуть - стабілізації вже не буде
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05.07.2025 11:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
чисельність Збройних Сил України становить близько 880 тисяч
Кацапів близько 600 000.....чому чисельна перевага там у кацапів???
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05.07.2025 11:30 Ответить
Звичайний прогрів перед посиленням мобілізації. Сирському завжди треба більше і більше людей.
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05.07.2025 12:37 Ответить
У путіна добровольці, за зеленського ніхто не йде - треба руки виламувать.
фронт рухнув - добусифікувавсь.
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05.07.2025 12:40 Ответить
САМИЙ ТУПИЙ КАЦАПСЬКИЙ КОМАНДУВАЧ. Він кількість і ми кількістю - тільки у них мобрезерв в 5 раз більше.

Короче суїцид масовий уже вибрано. В мене в місті похорони постійно - по кілька в день
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05.07.2025 11:37 Ответить
Вам би, в ОПУ треба, як СРАТЬєху, до отих НЕЗЛАМНИХ менегерів, єрмака Оманського, ціни б не склали, і війну уже завершили б???
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05.07.2025 11:47 Ответить
Тут тиснуть - на Донбасі лізуть - стабілізації вже не буде
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05.07.2025 11:38 Ответить
Бой, чи бойовє зіткнення, що саме це, ці атаки малими групами в 2-5 чел?
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05.07.2025 11:54 Ответить
Якщо на фронті немає успіхів, то треба хоч щось казати. Бо забудуть як взагалі виглядає той сирский
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05.07.2025 12:10 Ответить
Хоч вбийте, не розумію, невже кацапи на нього не тиснуть через його батьків, що живуть у московії? Ніколи не повірю ...😡😡😡
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05.07.2025 12:36 Ответить
На які почуття давить кацап Сирський? Хоче сказати, що він і вище нього дуби дубові? Вже третій рік, як тільки пішов Залужний у вас кацапи "давлять кількістю". Так візьміть наших військових, яких десь біля мільйону біля фронту і своїх родичів та коханок, які оформлені снайперами і ше якимось крутими спецами і на фронт.
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05.07.2025 12:44 Ответить
То з кулеметів їх перестріляйте, чи то не на часі? З часів англо-бурських воєн, людство навчилося лікувати ворожу чисельну перевагу саме у такий спосіб. Чи Сирський досі організовує кулачні та ножові двобої, як отой наш загиблий Герой, перед смертю навіщось назвавший бурята "лучшім салдатом в мірє"?
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05.07.2025 13:42 Ответить
 
 