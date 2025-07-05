Россияне пытаются давить количеством в Харьковской области. Ежедневно происходит около десятка боев, - Сырский. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения ВСУ, которые сейчас противостоят российским оккупантам на Харьковщине.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.





"Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника. Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединенными силами - командующим ОСГВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым", - отметил он.

Здесь, на Южнослобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отражали в целом более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев идут ежедневно и в дальнейшем.

По словам Сырского, он на месте в деталях изучил оперативную ситуацию. Обсудил с командованием подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины пути усиления устойчивости обороны. Выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных. Отдал указания для решения проблемных вопросов.

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"Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков", - резюмирует он.