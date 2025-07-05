УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9216 відвідувачів онлайн
Новини Фото Бойові дії на Харківщині
603 9

Росіяни намагаються тиснути кількістю на Харківщині. Близько десятка боїв точаться щодня, - Сирський. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи ЗСУ, які наразі протистоять російським окупантам на Харківщині.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Сирський та Драпатий
Сирський та Драпатий

"Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника. Присвятив два дні роботі в підрозділах на Харківщині. Працюю разом із командувачем Об’єднаних сил - командувачем ОСУВ "Хортиця" генерал-майором Михайлом Драпатим", - зауважив він.

Тут, на Південнослобожанському напрямку, наші воїни протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв точаться щодня й надалі.

За словами Сирського, він на місці в деталях вивчив оперативну ситуацію. Обговорив із командуванням підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України шляхи посилення стійкості оборони. З’ясував першочергові потреби та запити наших військових. Віддав вказівки для вирішення проблемних питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки масованого удару ворожих дронів по Чугуєву: 11 постраждалих, серед них - 2 дитини. Вирує масштабна пожежа. ФОТОрепортаж

"Росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників", - резюмує він.

Автор: 

Сирський Олександр (669) Харківська область (1233) Драпатий Михайло (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чисельність Збройних Сил України становить близько 880 тисяч
Кацапів близько 600 000.....чому чисельна перевага там у кацапів???
показати весь коментар
05.07.2025 11:30 Відповісти
САМИЙ ТУПИЙ КАЦАПСЬКИЙ КОМАНДУВАЧ. Він кількість і ми кількістю - тільки у них мобрезерв в 5 раз більше.

Короче суїцид масовий уже вибрано. В мене в місті похорони постійно - по кілька в день
показати весь коментар
05.07.2025 11:37 Відповісти
Вам би, в ОПУ треба, як СРАТЬєху, до отих НЕЗЛАМНИХ менегерів, єрмака Оманського, ціни б не склали, і війну уже завершили б???
показати весь коментар
05.07.2025 11:47 Відповісти
Тут тиснуть - на Донбасі лізуть - стабілізації вже не буде
показати весь коментар
05.07.2025 11:38 Відповісти
Бой, чи бойовє зіткнення, що саме це, ці атаки малими групами в 2-5 чел?
показати весь коментар
05.07.2025 11:54 Відповісти
Якщо на фронті немає успіхів, то треба хоч щось казати. Бо забудуть як взагалі виглядає той сирский
показати весь коментар
05.07.2025 12:10 Відповісти
Росіяни намагаються тиснути кількістю

показати весь коментар
05.07.2025 12:17 Відповісти
Хоч вбийте, не розумію, невже кацапи на нього не тиснуть через його батьків, що живуть у московії? Ніколи не повірю ...😡😡😡
показати весь коментар
05.07.2025 12:36 Відповісти
 
 