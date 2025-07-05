Росіяни намагаються тиснути кількістю на Харківщині. Близько десятка боїв точаться щодня, - Сирський. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи ЗСУ, які наразі протистоять російським окупантам на Харківщині.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.





"Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника. Присвятив два дні роботі в підрозділах на Харківщині. Працюю разом із командувачем Об’єднаних сил - командувачем ОСУВ "Хортиця" генерал-майором Михайлом Драпатим", - зауважив він.

Тут, на Південнослобожанському напрямку, наші воїни протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв точаться щодня й надалі.

За словами Сирського, він на місці в деталях вивчив оперативну ситуацію. Обговорив із командуванням підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України шляхи посилення стійкості оборони. З’ясував першочергові потреби та запити наших військових. Віддав вказівки для вирішення проблемних питань.

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"Росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників", - резюмує він.