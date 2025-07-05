Наслідки масованого удару ворожих дронів по Чугуєву: 11 постраждалих, серед них - 2 дитини. Вирує масштабна пожежа. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері російські війська завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв Харківської області. Постраждали 11 людей, зокрема 2 дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, рятувальники наразі ліквідовують масштабну пожежу на одному з об’єктів міста.

За іншою адресою влучання БпЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа. Пошкоджені будинки та легковий транспорт. Вогнеборці приборкали полум’я.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували Чугуїв та Куп’янськ: є постраждалі, серед них 12-річний хлопчик.