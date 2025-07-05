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Новини Фото Атака дронів на Харківщину
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Наслідки масованого удару ворожих дронів по Чугуєву: 11 постраждалих, серед них - 2 дитини. Вирує масштабна пожежа. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері російські війська завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв Харківської області. Постраждали 11 людей, зокрема 2 дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, рятувальники наразі ліквідовують масштабну пожежу на одному з об’єктів міста.

За іншою адресою влучання БпЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа. Пошкоджені будинки та легковий транспорт. Вогнеборці приборкали полум’я.

Читайте: Росіяни завдали ракетного удару по підприємству в Чугуєві: троє поранених, один з яких - у важкому стані. ФОТОрепортаж (оновлено)

Чугуїв після обстрілу
Чугуїв після обстрілу
Чугуїв після обстрілу
Чугуїв після обстрілу
Чугуїв після обстрілу
Чугуїв після обстрілу
Чугуїв після обстрілу
Чугуїв після обстрілу
Чугуїв після обстрілу

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували Чугуїв та Куп’янськ: є постраждалі, серед них 12-річний хлопчик.

Автор: 

ДСНС (5196) дрони (5056) Харківська область (1233) Чугуївський район (160) Чугуїв (9)


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