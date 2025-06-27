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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни завдали ракетного удару по підприємству в Чугуєві: троє поранених, один з яких - у важкому стані. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російська армія сьогодні, 27 червня, завдала ракетного удару по місту Чугуїв у Харківській області, унаслідок чого постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два - в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Також дивіться: Доба на Харківщині: ворог вбив цивільного, ще чотири людини постраждали. ФОТО

На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Оновлення

Згодом у ДСНС розповіли про наслідки ворожого обстрілу.

"Близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв. Внаслідок влучання сталася пожежа на території цивільного підприємства — горіли конструктивні елементи виробничої будівлі на площі 600 м. кв", - розповіли надзвичайники.

чугуїв

За попередньою інформацією, постраждали троє працівників. 

чугуїв

До ліквідації наслідків залучено 27 рятувальників та 4 одиниці техніки.

чугуїв

Також рятувальники показали фото наслідків російського удару.

Дивіться також: Доба на Харківщині: ворог вбив цивільного, ще чотири людини постраждали. ФОТО

Автор: 

обстріл (29527) Харківська область (1191) Чугуївський район (155) Чугуїв (8)


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Топ коментарі
+7
Зеленський прийшов на все готове, нова армія, ракети які пройшли випробування , просто бери і роби ,виділяй під це ресурси, а воно що зробило падлюка? віддав наказ міністру Тарану зарубати всі програми, зупинити реформи та інтеграцю у НАТО. Виконали план по руйнуванню?Все розмінували? Отримали повномасштабне вторгнення!
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27.06.2025 22:53 Відповісти
+5
Ударів у відповідь традиційно не буде. Можно навіть не чекати на якусь справедливість. Так по дурацьки ще ніхто в світі не воював.
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27.06.2025 19:54 Відповісти
+4
Ось цим, це було успішне випробування, з того часу пройшло 7 років.
КАРЛ 7 років!
Що робив Зеленський всі ці роки?
https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg
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27.06.2025 22:47 Відповісти
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Ударів у відповідь традиційно не буде. Можно навіть не чекати на якусь справедливість. Так по дурацьки ще ніхто в світі не воював.
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27.06.2025 19:54 Відповісти
Чим?
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27.06.2025 22:33 Відповісти
асфальтом від великого крадівництва...
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27.06.2025 22:39 Відповісти
Дивує, що люди кожен раз ставлять таке питання...
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27.06.2025 22:44 Відповісти
Зеленський прийшов на все готове, нова армія, ракети які пройшли випробування , просто бери і роби ,виділяй під це ресурси, а воно що зробило падлюка? віддав наказ міністру Тарану зарубати всі програми, зупинити реформи та інтеграцю у НАТО. Виконали план по руйнуванню?Все розмінували? Отримали повномасштабне вторгнення!
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27.06.2025 22:53 Відповісти
Саме так.
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27.06.2025 23:01 Відповісти
Ось цим, це було успішне випробування, з того часу пройшло 7 років.
КАРЛ 7 років!
Що робив Зеленський всі ці роки?
https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg
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27.06.2025 22:47 Відповісти
На вашому фото ПКР «НЕПТУН».
До квітня 2019 за часів П.Порошенка, встигли виготовити партію цих ракет, роботу вів А.Турчинов.
Їх запаси врятували Таня Чорновіл і Сергій Пашинській у лютому 2022.

А ракетні програми з сеійного виробництва балістичних далекобійних ракет ОТРК Грім 2, перестали фінансуватись практично відразу після програшу П.Порошенком виборів 21.04.2019
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27.06.2025 23:00 Відповісти
Єрмак Оманський, у чергове, щось там заявить, про мільйон дронів і ракет…
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27.06.2025 22:28 Відповісти
це заяви для черні . щоби радувалися . та кричали бавовна та пиримога
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27.06.2025 23:04 Відповісти
В Україні, «черні», ніколи не було! Це ж, не московія!! Мабуть, по мережі гадите і заблукали з мухосранську??
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27.06.2025 23:17 Відповісти
 
 