Росіяни завдали ракетного удару по підприємству в Чугуєві: троє поранених, один з яких - у важкому стані. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російська армія сьогодні, 27 червня, завдала ракетного удару по місту Чугуїв у Харківській області, унаслідок чого постраждалі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два - в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що усім пораненим надається необхідна медична допомога.
На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.
Оновлення
Згодом у ДСНС розповіли про наслідки ворожого обстрілу.
"Близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв. Внаслідок влучання сталася пожежа на території цивільного підприємства — горіли конструктивні елементи виробничої будівлі на площі 600 м. кв", - розповіли надзвичайники.
За попередньою інформацією, постраждали троє працівників.
До ліквідації наслідків залучено 27 рятувальників та 4 одиниці техніки.
Також рятувальники показали фото наслідків російського удару.
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