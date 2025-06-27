Росіяни завдали ракетного удару по підприємству в Чугуєві: троє поранених, один з яких - у важкому стані. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російська армія сьогодні, 27 червня, завдала ракетного удару по місту Чугуїв у Харківській області, унаслідок чого постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два - в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усім пораненим надається необхідна медична допомога.

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На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.

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Згодом у ДСНС розповіли про наслідки ворожого обстрілу.

"Близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв. Внаслідок влучання сталася пожежа на території цивільного підприємства — горіли конструктивні елементи виробничої будівлі на площі 600 м. кв", - розповіли надзвичайники.

За попередньою інформацією, постраждали троє працівників.

До ліквідації наслідків залучено 27 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Також рятувальники показали фото наслідків російського удару.

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