Россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Чугуеве: трое раненых, один из которых - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж (обновлено)
Российская армия сегодня, 27 июня, нанесла ракетный удар по городу Чугуев на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас, известно о трех пострадавших: один - в тяжелом состоянии, двое - в среднем. Количество пострадавших может увеличиться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.
Обновление
Впоследствии в ГСЧС рассказали о последствиях вражеских обстрелов.
"Около 17:00 враг нанес ракетный удар по городу Чугуев. Вследствие попадания произошел пожар на территории гражданского предприятия - горели конструктивные элементы производственного здания на площади 600 м. кв", - рассказали спасатели.
По предварительной информации, пострадали три работника.
К ликвидации последствий привлечены 27 спасателей и 4 единицы техники.
Также спасатели показали фото последствий удара.
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