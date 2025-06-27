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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Чугуеве: трое раненых, один из которых - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российская армия сегодня, 27 июня, нанесла ракетный удар по городу Чугуев на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас, известно о трех пострадавших: один - в тяжелом состоянии, двое - в среднем. Количество пострадавших может увеличиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают все профильные службы. Последствия атаки уточняются.

Обновление

Впоследствии в ГСЧС рассказали о последствиях вражеских обстрелов.

"Около 17:00 враг нанес ракетный удар по городу Чугуев. Вследствие попадания произошел пожар на территории гражданского предприятия - горели конструктивные элементы производственного здания на площади 600 м. кв", - рассказали спасатели.

чугуїв

По предварительной информации, пострадали три работника.

чугуїв

К ликвидации последствий привлечены 27 спасателей и 4 единицы техники.

чугуїв

Также спасатели показали фото последствий удара.

Смотрите также: Сутки в Харьковской области: враг убил мирного жителя, еще четыре человека пострадали. ФОТО

Автор: 

обстрел (28205) Харьковская область (1171) Чугуевский район (149) Чугуев (8)


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Топ комментарии
+7
Зеленський прийшов на все готове, нова армія, ракети які пройшли випробування , просто бери і роби ,виділяй під це ресурси, а воно що зробило падлюка? віддав наказ міністру Тарану зарубати всі програми, зупинити реформи та інтеграцю у НАТО. Виконали план по руйнуванню?Все розмінували? Отримали повномасштабне вторгнення!
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27.06.2025 22:53 Ответить
+5
Ударів у відповідь традиційно не буде. Можно навіть не чекати на якусь справедливість. Так по дурацьки ще ніхто в світі не воював.
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27.06.2025 19:54 Ответить
+4
Ось цим, це було успішне випробування, з того часу пройшло 7 років.
КАРЛ 7 років!
Що робив Зеленський всі ці роки?
https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg
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27.06.2025 22:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь традиційно не буде. Можно навіть не чекати на якусь справедливість. Так по дурацьки ще ніхто в світі не воював.
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27.06.2025 19:54 Ответить
Чим?
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27.06.2025 22:33 Ответить
асфальтом від великого крадівництва...
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27.06.2025 22:39 Ответить
Дивує, що люди кожен раз ставлять таке питання...
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27.06.2025 22:44 Ответить
Зеленський прийшов на все готове, нова армія, ракети які пройшли випробування , просто бери і роби ,виділяй під це ресурси, а воно що зробило падлюка? віддав наказ міністру Тарану зарубати всі програми, зупинити реформи та інтеграцю у НАТО. Виконали план по руйнуванню?Все розмінували? Отримали повномасштабне вторгнення!
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27.06.2025 22:53 Ответить
Саме так.
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27.06.2025 23:01 Ответить
Ось цим, це було успішне випробування, з того часу пройшло 7 років.
КАРЛ 7 років!
Що робив Зеленський всі ці роки?
https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg https://static.ukrinform.com/photos/2018_01/1517317597-1314.jpg
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27.06.2025 22:47 Ответить
На вашому фото ПКР «НЕПТУН».
До квітня 2019 за часів П.Порошенка, встигли виготовити партію цих ракет, роботу вів А.Турчинов.
Їх запаси врятували Таня Чорновіл і Сергій Пашинській у лютому 2022.

А ракетні програми з сеійного виробництва балістичних далекобійних ракет ОТРК Грім 2, перестали фінансуватись практично відразу після програшу П.Порошенком виборів 21.04.2019
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27.06.2025 23:00 Ответить
Єрмак Оманський, у чергове, щось там заявить, про мільйон дронів і ракет…
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27.06.2025 22:28 Ответить
це заяви для черні . щоби радувалися . та кричали бавовна та пиримога
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27.06.2025 23:04 Ответить
В Україні, «черні», ніколи не було! Це ж, не московія!! Мабуть, по мережі гадите і заблукали з мухосранську??
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27.06.2025 23:17 Ответить
 
 