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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки в Харьковской области: враг убил мирного жителя, еще четыре человека пострадали. ФОТО

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись два населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погиб 1 человек, пострадали 4 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В с. Волчанские Хутора Волчанской громады пострадал 70-летний мужчина; в с. Подлиман Боровской громады пострадали 43-летний, 33-летний и 40-летний мужчины; в с. Ольховатка погиб 53-летний мужчина.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 47 неуправляемых авиационных ракет;
  • 13 КАБ;
  • 1 БпЛА типа "Шахед".

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе поврежден частный дом (с. Осиново);
  • в Изюмском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, база отдыха (с. Подлиман).

По информации ГСЧС Харьковской области, вражеская бомба попала в хозяйственную постройку на территории сельскохозяйственного предприятия. Погиб крупный рогатый скот, начался пожар на площади 700 м кв.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне сбросили авиабомбу на ферму в Изюмском районе, пострадали 2 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Харьковская область
Харьковская область

Автор: 

Харьковская область (1171) Изюмский район (96) Купянский район (268) Чугуевский район (149) Подлиман (2) Волчанские Хутора (1) Ольховатка (2)


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