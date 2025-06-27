Сутки в Харьковской области: враг убил мирного жителя, еще четыре человека пострадали. ФОТО
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись два населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погиб 1 человек, пострадали 4 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В с. Волчанские Хутора Волчанской громады пострадал 70-летний мужчина; в с. Подлиман Боровской громады пострадали 43-летний, 33-летний и 40-летний мужчины; в с. Ольховатка погиб 53-летний мужчина.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 47 неуправляемых авиационных ракет;
- 13 КАБ;
- 1 БпЛА типа "Шахед".
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Осиново);
- в Изюмском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, база отдыха (с. Подлиман).
По информации ГСЧС Харьковской области, вражеская бомба попала в хозяйственную постройку на территории сельскохозяйственного предприятия. Погиб крупный рогатый скот, начался пожар на площади 700 м кв.
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