Доба на Харківщині: ворог вбив цивільного, ще чотири людини постраждали. ФОТО
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали два населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, постраждали 4 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждав 70-річний чоловік; у с. Підлиман Борівської громади постраждали 43-річний, 33-річний і 40-річний чоловіки; у с. Вільхуватка загинув 53-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 47 некерованих авіаційних ракет;
- 13 КАБ;
- 1 БпЛА типу "Шахед".
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Осиново);
- у Ізюмському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, базу відпочинку (с. Підлиман).
За інформацією ДСНС Харківської області, ворожа бомба поцілила у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства. Загинула велика рогата худоба, зайнялася пожежа на площі 700 м кв.
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