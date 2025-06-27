УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10685 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
464 0

Доба на Харківщині: ворог вбив цивільного, ще чотири людини постраждали. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали два населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, постраждали 4 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

У с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждав 70-річний чоловік; у с. Підлиман Борівської громади постраждали 43-річний, 33-річний і 40-річний чоловіки; у с. Вільхуватка загинув 53-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 47 некерованих авіаційних ракет;
  • 13 КАБ;
  • 1 БпЛА типу "Шахед".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Осиново);
  • у Ізюмському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, базу відпочинку (с. Підлиман).

За інформацією ДСНС Харківської області,  ворожа бомба поцілила у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства. Загинула велика рогата худоба, зайнялася пожежа на площі 700 м кв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни скинули авіабомбу на ферму в Ізюмському районі, постраждали 2 людини, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Харківщина
Харківщина

Автор: 

Харківська область (1185) Ізюмський район (97) Куп’янський район (267) Чугуївський район (151) Підлиман (3) Вовчанські Хутори (2) Вільхуватка (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 