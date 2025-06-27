Доба на Харківщині: ворог вбив цивільного, ще чотири людини постраждали. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали два населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, постраждали 4 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждав 70-річний чоловік; у с. Підлиман Борівської громади постраждали 43-річний, 33-річний і 40-річний чоловіки; у с. Вільхуватка загинув 53-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

47 некерованих авіаційних ракет;

13 КАБ;

1 БпЛА типу "Шахед".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Осиново);

у Ізюмському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, базу відпочинку (с. Підлиман).

За інформацією ДСНС Харківської області, ворожа бомба поцілила у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства. Загинула велика рогата худоба, зайнялася пожежа на площі 700 м кв.

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