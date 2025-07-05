Последствия массированного удара вражеских дронов по Чугуеву: 11 пострадавших, среди них - 2 ребенка. Бушует масштабный пожар. ФОТОрепортаж

Накануне вечером российские войска нанесли массированный удар БпЛА по городу Чугуев Харьковской области. Пострадали 11 человек, в том числе 2 ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, спасатели сейчас ликвидируют масштабный пожар на одном из объектов города.

По другому адресу попадания БпЛА были в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт. Пожарные укротили пламя.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Чугуев и Купянск: есть пострадавшие, среди них 12-летний мальчик.