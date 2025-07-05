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Новости Фото Атака дронов на Харьковщину
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Последствия массированного удара вражеских дронов по Чугуеву: 11 пострадавших, среди них - 2 ребенка. Бушует масштабный пожар. ФОТОрепортаж

Накануне вечером российские войска нанесли массированный удар БпЛА по городу Чугуев Харьковской области. Пострадали 11 человек, в том числе 2 ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, спасатели сейчас ликвидируют масштабный пожар на одном из объектов города.

По другому адресу попадания БпЛА были в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт. Пожарные укротили пламя.

Читайте: Россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Чугуеве: трое раненых, один из которых - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж (обновлено)

Чугуев после обстрела
Чугуев после обстрела
Чугуев после обстрела
Чугуев после обстрела
Чугуев после обстрела
Чугуев после обстрела
Чугуев после обстрела
Чугуев после обстрела
Чугуев после обстрела

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Чугуев и Купянск: есть пострадавшие, среди них 12-летний мальчик.

Автор: 

ГСЧС (5056) дроны (4243) Харьковская область (1218) Чугуевский район (158) Чугуев (8)


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