Рашисты атаковали Чугуев и Купянск: есть пострадавшие, среди них 12-летний мальчик (обновлено)

Поздно вечером 4 июля российские оккупанты обстреляли Чугуев и Купянск Харьковской области. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент есть предварительная информация о двух пострадавших, среди которых 12-летний мальчик. Над Харьковщиной продолжаем фиксировать вражеские дроны. Находитесь в безопасных местах до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Впоследствии Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по городу Чугуев увеличилось до трех человек.

Также враг совершил обстрел города Купянск. По предварительным данным, два человека пострадали.Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что вечером 4 июля российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

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