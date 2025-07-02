Россияне атаковали FPV-дронами Харьковщину: пострадали два человека
В среду, 2 июля, российские оккупанты атаковали FPV-дронами Харьковскую область. Пострадали двое мужчин.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В с. Веселое Липецкой громады из-за российского дрона ранения получил 64-летний мужчина. В с. Шестаково Старосалтовской громады травмирован 20-летний мужчина.
Обоих пострадавших госпитализировали с взрывными ранениями. Медики оказывают им необходимую помощь.
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