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Новости Обстрелы Харьковщина
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Россияне атаковали FPV-дронами Харьковщину: пострадали два человека

В Харьковской области двое пострадавших в результате атак РФ дронами

В среду, 2 июля, российские оккупанты атаковали FPV-дронами Харьковскую область. Пострадали двое мужчин.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В с. Веселое Липецкой громады из-за российского дрона ранения получил 64-летний мужчина. В с. Шестаково Старосалтовской громады травмирован 20-летний мужчина.

Обоих пострадавших госпитализировали с взрывными ранениями. Медики оказывают им необходимую помощь.

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Автор: 

Харьковская область (1207) Изюмский район (99) Чугуевский район (156) Веселое (1) Шестаково (1)


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