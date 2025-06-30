Атака "шахедов" на Харьковскую область: четверо пострадавших

Ночью, 30 июня, Россия атаковала Харьковскую область с помощью ударных беспилотников типа "Шахед". По меньшей мере четыре человека пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

"Четыре человека обратились за помощью медиков после удара российского беспилотника по поселку Песочин", - говорится в сообщении.

Напомним, российские военные атаковали поселок Песочин - там повреждено здание СТО, произошел пожар.

В селе Курортном, Чугуевского района, в результате обстрела горит гражданское здание. Еще одно здание после удара беспилотником вспыхнуло в Дергачах.

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