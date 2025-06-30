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Новини Атака безпілотників на Харківщину
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Атака "шахедів" на Харківщину: четверо постраждалих

наслідки обстрілу Харківщини

Вночі, 30 червня, Росія атакувала Харківську область за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед". Щонайменше чотири особи постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Четверо людей звернулися за допомогою медиків після удару російського безпілотника по селищу Пісочин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські військові атакували селище Пісочин — там пошкоджено будівлю СТО, сталася пожежа.

У селі Курортному, Чугуївського району, внаслідок обстрілу горить цивільна будівля. Ще одна будівля після удару безпілотником спалахнула у Дергачах.

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Дергачі (20) Харківська область (1203) Харківський район (398) Чугуївський район (156) Пісочин (2) Курортне (1)


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