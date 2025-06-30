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Новини Атака безпілотників
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У Харкові було чутно вибухи, - мер

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

В ніч на 30 червня в Харкові було чутно вибухи.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста", - написав він.

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Автор: 

вибух (4536) Харків (5747) Харківська область (1203) Харківський район (398)


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Краще напишить: "A сьогодні у Харкові чомусь не було чути вибухiв".
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30.06.2025 01:35 Відповісти
 
 