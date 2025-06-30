У Харкові було чутно вибухи, - мер

В ніч на 30 червня в Харкові було чутно вибухи.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста", - написав він.

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