В Харькове были слышны взрывы, - мэр

В ночь на 30 июня в Харькове были слышны взрывы.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали за пределами города", - написал он.

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