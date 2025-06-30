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Новости Атака беспилотников
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В Харькове были слышны взрывы, - мэр

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

В ночь на 30 июня в Харькове были слышны взрывы.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали за пределами города", - написал он.

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Автор: 

взрыв (6824) Харьков (7626) Харьковская область (1189) Харьковский район (394)


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Краще напишить: "A сьогодні у Харкові чомусь не було чути вибухiв".
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30.06.2025 01:35 Ответить
 
 