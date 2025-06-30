В Харькове были слышны взрывы, - мэр
В ночь на 30 июня в Харькове были слышны взрывы.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали за пределами города", - написал он.
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Victor Litarchuk
показать весь комментарий30.06.2025 01:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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