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Новини Атака безпілотників на Харківщину
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Харківщину атакували російські БпЛА, є пошкодження та пожежі, - ОВА

шахеди

В ніч на 30 червня російські війська атакували Харківську область безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що в селі Пісочне внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО з подальшим загорянням. 

В Дергачах внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.

В Курортному внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа.

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Раніше повідомлялось, що в Харкові було чутно вибухи.

Ввечері 29 червня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

Автор: 

безпілотник (4439) Дергачі (19) Шахед (1241) Харківська область (1203) Харківський район (398) Чугуївський район (156) Пісочин (2) Курортне (1) війна в Україні (5011)


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