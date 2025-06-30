Харківщину атакували російські БпЛА, є пошкодження та пожежі, - ОВА

В ніч на 30 червня російські війська атакували Харківську область безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що в селі Пісочне внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО з подальшим загорянням.

В Дергачах внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.

В Курортному внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа.

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Раніше повідомлялось, що в Харкові було чутно вибухи.

Ввечері 29 червня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.