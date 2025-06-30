РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10629 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьковщину
856 2

Харьковскую область атаковали российские БПЛА, есть повреждения и пожары, - ОВА

шахеди

В ночь на 30 июня российские войска атаковали Харьковскую область беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что в селе Песочное в результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием.

В Дергачах в результате "прилета" вражеского БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.

В Курортном в результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.

Читайте: Мужчина и 3-летний ребенок погибли в пожаре на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в Харькове были слышны взрывы.

Вечером 29 июня россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

Автор: 

беспилотник (3856) Дергачи (18) Шахед (1238) Харьковская область (1189) Харьковский район (394) Чугуевский район (154) Песочин (4) Курортное (2) война в Украине (4986)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
свинособаки
показать весь комментарий
30.06.2025 05:50 Ответить
А що з нашими "шахедами"? Чи це не актуально, треба тротуарну плитку терміново по п'ятому разу перекладати, так?
показать весь комментарий
30.06.2025 08:54 Ответить
 
 