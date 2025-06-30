Харьковскую область атаковали российские БПЛА, есть повреждения и пожары, - ОВА
В ночь на 30 июня российские войска атаковали Харьковскую область беспилотниками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Он отметил, что в селе Песочное в результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием.
В Дергачах в результате "прилета" вражеского БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.
В Курортном в результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.
Ранее сообщалось, что в Харькове были слышны взрывы.
Вечером 29 июня россияне запустили по Украине ударные БпЛА.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий30.06.2025 05:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alexander #588663
показать весь комментарий30.06.2025 08:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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