Харьковскую область атаковали российские БПЛА, есть повреждения и пожары, - ОВА

В ночь на 30 июня российские войска атаковали Харьковскую область беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что в селе Песочное в результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием.

В Дергачах в результате "прилета" вражеского БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.

В Курортном в результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.

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Ранее сообщалось, что в Харькове были слышны взрывы.

Вечером 29 июня россияне запустили по Украине ударные БпЛА.