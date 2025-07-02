Росіяни атакували FPV-дронами Харківщину: постраждали дві людини
У середу, 2 липня, російські окупанти атакували FPV-дронами Харківщину. Постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
У с. Веселе Липецької громади через російський дрон поранень зазнав 64-річний чоловік. У с. Шестакове Старосалтівської громади травмовано 20-річного чоловіка.
Обох постраждалих госпіталізували з вибуховими пораненнями. Медики надають їм необхідну допомогу.
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