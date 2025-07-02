УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12752 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Харківщини
116 0

Росіяни атакували FPV-дронами Харківщину: постраждали дві людини

На Харківщині двоє постраждалих внаслідок атак РФ дронами

У середу, 2 липня, російські окупанти атакували FPV-дронами Харківщину. Постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

У с. Веселе Липецької громади через російський дрон поранень зазнав 64-річний чоловік. У с. Шестакове Старосалтівської громади травмовано 20-річного чоловіка.

Обох постраждалих госпіталізували з вибуховими пораненнями. Медики надають їм необхідну допомогу.

Читайте також: Атака "шахедів" на Харківщину: четверо постраждалих

Автор: 

Харківська область (1221) Ізюмський район (99) Чугуївський район (159) Веселе (1) Шестакове (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 