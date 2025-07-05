Рашисти атакували Чугуїв та Куп’янськ: є постраждалі, серед них 12-річний хлопчик (оновлено)

Пізно ввечері 4 липня російські окупанти обстріляли Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз маємо попередню інформацію про двох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик. Над Харківщиною продовжуємо фіксувати ворожі дрони. Перебувайте в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по місту Чугуїв збільшилася до трьох осіб.

Також ворог здійснив обстріл міста Куп’янськ. За попередніми даними, дві людини постраждали. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, що ввечері 4 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

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