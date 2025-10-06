Сирський ліквідував ОСУВ "Дніпро", яким командував Драпатий, - ЗМІ

Наприкінці вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розформував оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро" (колишнє "Хортиця"), яке очолював генерал-майор, командувач обʼєднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

ОСУВ "Дніпро" відповідало за значну східну лінію фронту від Запоріжжя до Харківщини. Його функції тепер передаються угрупованням військ та новоствореним корпусам.

Вісім місяців угруповання очолював генерал-майор Михайло Драпатий.

Драпатий, за даними УП, збереже посаду командувача Об'єднаних сил і разом зі своєю командою переміститься на північно-східний напрямок фронту, де керуватиме одним з угруповань військ. Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі.

Один зі співрозмовників УП вважає, що ліквідація ОСУВ "Дніпро" на чолі з Драпатим – це "спосіб прибрати конкурента".

Що кажуть у Генштабі?

У Генеральному штабі на запит Суспільного підтвердили ліквідацію ОСУВ "Дніпро". Там повідомили, що ОСУВ "Дніпро" ліквідували внаслідок запровадження корпусної системи.

"ОСУВ "Дніпро" не було штатною структурою, а було тимчасовою. У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування", - повідомили у Генштабі.

Також у Генштабі заявили, що Драпатий залишиться на посаді командувача обʼєднаних сил Збройних Сил України та "продовжить керувати відповідним комплектом військ в районі бойових дій".

"Ліквідація оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" не погіршить керованість військами та негативно не вплине на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Навпаки, ці зміни покликані покращити управління військами", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, 1 червня Михайло Драпатий повідомив, що подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ після російського ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ.

Згодом президент Зеленський заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить роботу на посту командувача Об'єднаних сил.