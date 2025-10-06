Сирський ліквідував ОСУВ "Дніпро", яким командував Драпатий, - ЗМІ
Наприкінці вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розформував оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро" (колишнє "Хортиця"), яке очолював генерал-майор, командувач обʼєднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.
Про це пише у статті "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.
ОСУВ "Дніпро" відповідало за значну східну лінію фронту від Запоріжжя до Харківщини. Його функції тепер передаються угрупованням військ та новоствореним корпусам.
Вісім місяців угруповання очолював генерал-майор Михайло Драпатий.
Драпатий, за даними УП, збереже посаду командувача Об'єднаних сил і разом зі своєю командою переміститься на північно-східний напрямок фронту, де керуватиме одним з угруповань військ. Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі.
Один зі співрозмовників УП вважає, що ліквідація ОСУВ "Дніпро" на чолі з Драпатим – це "спосіб прибрати конкурента".
Що кажуть у Генштабі?
У Генеральному штабі на запит Суспільного підтвердили ліквідацію ОСУВ "Дніпро". Там повідомили, що ОСУВ "Дніпро" ліквідували внаслідок запровадження корпусної системи.
"ОСУВ "Дніпро" не було штатною структурою, а було тимчасовою. У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування", - повідомили у Генштабі.
Також у Генштабі заявили, що Драпатий залишиться на посаді командувача обʼєднаних сил Збройних Сил України та "продовжить керувати відповідним комплектом військ в районі бойових дій".
"Ліквідація оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" не погіршить керованість військами та негативно не вплине на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Навпаки, ці зміни покликані покращити управління військами", - наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, 1 червня Михайло Драпатий повідомив, що подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ після російського ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ.
Згодом президент Зеленський заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить роботу на посту командувача Об'єднаних сил.
Бо не дай Боже Драпатий "підсидить" цього "російського генерала", як той раніше "підсидів" Залужного.
А так то да.
Все для фронту!
Все для перемоги!
І він спокійно піде і як Залужний буде спостерігати з Лондону чи Парижу.
Це мрія Сирського.
І тим більше не боїться що його якийсь ухарь Драпатий підсидить.
Так, будь ласка, підсиджуйте на здоров'я.
А не твоє ЗЄ його звільнило ???
Під Авдіївкою начебто.
Країна воює, а цей майбутній кандидат у президенти у Лондоні штани просиджує.
Та накуй він такий потрібний?
А боятись йому нічого. Поки він зручний і "інтуїтивно зрозумілий" владному тандему, ніякий "ухарь" йому не страшний!
касьян не дасть збрехати!
Драпатий, за даними УП, збереже посаду командувача Об'єднаних сил і разом зі своєю командою переміститься на північно-східний напрямок фронту, де керуватиме одним з угруповань військ. Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі.
він , від радості , лише перехреститься ,
Литва не скасує санкції проти РФ та Білорусі, поки не буде відновлено територіальну цілісність України,
ВАКС стягнув активи Олійника в дохід держави, - Мін'юст
Закінчувався третій рік війни ,а 9 років!!! БЛДюга Олійник регулярно з 2016 року виходить в пропогандонівській соловйовськкій "українській частині експертів "
Зеленський ветував закон про покарання урядовців за ігнорування викликів до ВР
Один зі співрозмовників УП вважає, що ліквідація ОСУВ "Дніпро" на чолі з Драпатим - це "спосіб прибрати конкурента".
Драпатий, за даними УП, збереже посаду.... і разом зі своєю командою... Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі.
вовка не зміг сативит під удар ліжка кабміну з недвано перетасованими там простирадлами
Розігнати як команду Залужного - обісрався Сирський , але ша смог то сдєлал для ОПУРИГОБЛДОТИ