УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10792 відвідувача онлайн
Новини Корпусна система в ЗСУ Ліквідація ОСУВ Дніпро
4 474 30

Сирський ліквідував ОСУВ "Дніпро", яким командував Драпатий, - ЗМІ

Сирський та Драпатий

Наприкінці вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розформував оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро" (колишнє "Хортиця"), яке очолював генерал-майор, командувач обʼєднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

Про це пише у статті "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

ОСУВ "Дніпро" відповідало за значну східну лінію фронту від Запоріжжя до Харківщини. Його функції тепер передаються угрупованням військ та новоствореним корпусам.

Вісім місяців угруповання очолював генерал-майор Михайло Драпатий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються тиснути кількістю на Харківщині. Близько десятка боїв точаться щодня, - Сирський. ФОТО

Драпатий, за даними УП, збереже посаду командувача Об'єднаних сил і разом зі своєю командою переміститься на північно-східний напрямок фронту, де керуватиме одним з угруповань військ. Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі.

Один зі співрозмовників УП вважає, що ліквідація ОСУВ "Дніпро" на чолі з Драпатим – це "спосіб прибрати конкурента".

Що кажуть у Генштабі?

У Генеральному штабі на запит Суспільного підтвердили ліквідацію ОСУВ "Дніпро". Там повідомили, що ОСУВ "Дніпро" ліквідували внаслідок запровадження корпусної системи.

"ОСУВ "Дніпро" не було штатною структурою, а було тимчасовою. У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування", - повідомили у Генштабі.

Також читайте: Перехід ЗСУ на корпусну структуру завершено - усі корпуси вже виконують завдання, - начальник Генштабу Гнатов

Також у Генштабі заявили, що Драпатий залишиться на посаді командувача обʼєднаних сил Збройних Сил України та "продовжить керувати відповідним комплектом військ в районі бойових дій".

"Ліквідація оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" не погіршить керованість військами та негативно не вплине на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Навпаки, ці зміни покликані покращити управління військами", - наголосили у Генштабі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 1 червня Михайло Драпатий повідомив, що подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ після російського ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ.

Згодом президент Зеленський заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить роботу на посту командувача Об'єднаних сил.

Автор: 

Генштаб ЗС (7358) Сирський Олександр (765) Драпатий Михайло (25) ОСУВ Дніпро (77)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Правильно зробив!
Бо не дай Боже Драпатий "підсидить" цього "російського генерала", як той раніше "підсидів" Залужного.
А так то да.
Все для фронту!
Все для перемоги!
показати весь коментар
06.10.2025 15:51 Відповісти
+5
З двох сторін?
https://www.youtube.com/live/lgSE6HsRG9s?si=vSCVHSVQWbZtPWyb
Генерал МАРЧЕНКО: Генштаб ВИКРИЛИ на брехні. Росіяни ФОРСУВАТИМУТЬ Дніпро. Ось план Герасимова
показати весь коментар
06.10.2025 15:46 Відповісти
+5
Залужний "здриснув"?
А не твоє ЗЄ його звільнило ???
показати весь коментар
06.10.2025 16:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вишле з України по помічником посла в Великобританії

.
показати весь коментар
06.10.2025 15:49 Відповісти
З двох сторін?
https://www.youtube.com/live/lgSE6HsRG9s?si=vSCVHSVQWbZtPWyb
Генерал МАРЧЕНКО: Генштаб ВИКРИЛИ на брехні. Росіяни ФОРСУВАТИМУТЬ Дніпро. Ось план Герасимова
показати весь коментар
06.10.2025 15:46 Відповісти
Значить, скоро поїде послом в... Ірландію.
показати весь коментар
06.10.2025 15:49 Відповісти
Правильно зробив!
Бо не дай Боже Драпатий "підсидить" цього "російського генерала", як той раніше "підсидів" Залужного.
А так то да.
Все для фронту!
Все для перемоги!
показати весь коментар
06.10.2025 15:51 Відповісти
Та Сирський тільки радий буде що його хтось підсидить.
І він спокійно піде і як Залужний буде спостерігати з Лондону чи Парижу.
Це мрія Сирського.
показати весь коментар
06.10.2025 16:04 Відповісти
Залужний ще встиг вийти відносно красиво, а з Сирським тепер пов'язують усі невдачі двох останніх років.
показати весь коментар
06.10.2025 16:06 Відповісти
Залужний здриснув як трус і все кинув. А Сирський це вивозить і відповідальності не боїться.
І тим більше не боїться що його якийсь ухарь Драпатий підсидить.
Так, будь ласка, підсиджуйте на здоров'я.
показати весь коментар
06.10.2025 16:10 Відповісти
Залужний "здриснув"?
А не твоє ЗЄ його звільнило ???
показати весь коментар
06.10.2025 16:16 Відповісти
Хто його звільнив? Сам рапорт написав. Контузило його десь.
Під Авдіївкою начебто.
показати весь коментар
06.10.2025 16:18 Відповісти
Ракета прилетіла в штаб у Києві, після дзвінка представника ОП.
показати весь коментар
06.10.2025 16:21 Відповісти
Більш коректна інформація:
"Залужного було поранено після дзвінка з ОП: генерал ЗСУ розповів подробиці (відео)"

https://focus.ua/uk/expert/oleksij-rudenko Олексій Руденко 04.10.2024 в 17:50

За словами Сергія Кривоноса, колишній головком ЗСУ дістав поранення в травні минулого року внаслідок "прильоту" по командному пункту на Запорізькому напрямку.

https://focus.ua/uk/*******-novosti/671624-zaluzhnogo-bulo-poraneno-pislya-dzvinka-z-op-general-zsu-rozpoviv-podrobici-video
показати весь коментар
06.10.2025 16:38 Відповісти
"Хацуціга" пише:
"Хто його звільнив? Сам рапорт написав."
========
В ось і відповідь на питання "Хацуціга":

"Відставка на повторі. Чому Зеленський (не) звільняє Залужного"
https://www.pravda.com.ua/authors/4f7cb6af00210/ Роман Кравець, https://www.pravda.com.ua/authors/528dc828b6d62/ Роман Романюк - Середа, 7 лютого 2024

Наприкінці січня в Офісі президента відбулася закрита зустріч. Одна з соціологічних служб презентувала для Володимира Зеленського і людей з його найближчого оточення велике дослідження суспільних настроїв. ...
...Як переконують одразу три співрозмовники УП, знайомі з ходом презентації, особливий інтерес у команди Зеленського викликало кілька показників. ...
... По-друге, політична динаміка демонструвала очевидні тренди: падіння підтримки влади і президента й одночасне зростання рейтингів головкома ЗСУ Валерія Залужного і його ще навіть не існуючої партії. ...

Презентація відбулася 24 січня. А вже 29-го Зеленський https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/29/7439422/ запросив на Банкову Залужного і запропонував йому знайти для себе якусь нову посаду в команді.

Президент уже не раз за свою каденцію проводив подібні розмови, і всі попередні рази його опоненти, чи то https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/11/7255137/ прем'єр, а чи https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/19/7358934/ генеральний прокурор, завжди погоджувались піти. Залужний став першим, хто на таку пропозицію відповів відмовою....

..
Президент запропонував Залужному знайти для себе нове місце. Як варіант - стати радником з питань модернізації війська.

У відповідь головком подякував Зеленському "за щирість", але від пропозиції відмовився. Як і від прохання самостійно писати заяву на звільнення. Мовляв, якщо Верховний головнокомандувач вирішив замінити головкома ЗСУ - це його компетенція і має бути саме його рішенням. ...

https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/07/7440698/



показати весь коментар
06.10.2025 17:02 Відповісти
А до Лондона його теж насильно відправили?
Країна воює, а цей майбутній кандидат у президенти у Лондоні штани просиджує.
Та накуй він такий потрібний?
показати весь коментар
06.10.2025 16:24 Відповісти
То він сам себе туди послом відправив і з британцями домовився?
показати весь коментар
06.10.2025 16:56 Відповісти
Медсестра забула сьогодні дати тобі пігулку?
показати весь коментар
06.10.2025 16:16 Відповісти
Слава Сирському!
А боятись йому нічого. Поки він зручний і "інтуїтивно зрозумілий" владному тандему, ніякий "ухарь" йому не страшний!
показати весь коментар
06.10.2025 16:28 Відповісти
"Зеленський вже готовий звільнити Залужного, рішення відкладають через злив у ЗМІ, - FT "
19:10, 30.01.24
Залужному запропонували придуману під нього посаду радника з питань оборони, але він відмовився, пише видання.

https://www.unian.ua/society/zelenskiy-vzhe-gotoviy-zvilniti-zaluzhnogo-rishennya-vidkladayut-cherez-zliv-u-zmi-ft-12528465.html
показати весь коментар
06.10.2025 16:45 Відповісти
"Відставка на повторі. Чому Зеленський (не) звільняє Залужного"
https://www.pravda.com.ua/authors/4f7cb6af00210/ Роман Кравець, https://www.pravda.com.ua/authors/528dc828b6d62/ Роман Романюк - Середа, 7 лютого 2024

Наприкінці січня в Офісі президента відбулася закрита зустріч. Одна з соціологічних служб презентувала для Володимира Зеленського і людей з його найближчого оточення велике дослідження суспільних настроїв. ...
...Як переконують одразу три співрозмовники УП, знайомі з ходом презентації, особливий інтерес у команди Зеленського викликало кілька показників. ...
... По-друге, політична динаміка демонструвала очевидні тренди: падіння підтримки влади і президента й одночасне зростання рейтингів головкома ЗСУ Валерія Залужного і його ще навіть не існуючої партії. ...

Презентація відбулася 24 січня. А вже 29-го Зеленський https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/29/7439422/ запросив на Банкову Залужного і запропонував йому знайти для себе якусь нову посаду в команді.

Президент уже не раз за свою каденцію проводив подібні розмови, і всі попередні рази його опоненти, чи то https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/11/7255137/ прем'єр, а чи https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/19/7358934/ генеральний прокурор, завжди погоджувались піти. Залужний став першим, хто на таку пропозицію відповів відмовою....

..
Президент запропонував Залужному знайти для себе нове місце. Як варіант - стати радником з питань модернізації війська.

У відповідь головком подякував Зеленському "за щирість", але від пропозиції відмовився. Як і від прохання самостійно писати заяву на звільнення. Мовляв, якщо Верховний головнокомандувач вирішив замінити головкома ЗСУ - це його компетенція і має бути саме його рішенням. ...

https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/07/7440698/
показати весь коментар
06.10.2025 16:55 Відповісти
Лондони і Парижі йому не світять - такого дурника не погодять. Він стратег рівня Данилова, якого з Молдови тихенько випхали.
показати весь коментар
06.10.2025 16:19 Відповісти
драпатий, треба малювати картонку та йти на майдан!
касьян не дасть збрехати!
показати весь коментар
06.10.2025 15:56 Відповісти
Навіщо ?
Драпатий, за даними УП, збереже посаду командувача Об'єднаних сил і разом зі своєю командою переміститься на північно-східний напрямок фронту, де керуватиме одним з угруповань військ. Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі. Джерело: https://censor.net/ua/n3578098
він , від радості , лише перехреститься ,
показати весь коментар
06.10.2025 16:17 Відповісти
Весь кипешь в коментах основан на одном очень важном документе,а именно-Один зі співрозмовників УП вважає....Т.е.неизвестно кто что-то сказал,да и сказал ли,и все, понеслась зрада по кочкам.
показати весь коментар
06.10.2025 16:13 Відповісти
Махрова совдепщина набирає оберти, сирка гнати! Найбездарнішого говнокомандувача годі й шукати, й тим паче ще й кацап з народження!
показати весь коментар
06.10.2025 16:27 Відповісти
Невже Путлеру не сподобався ОСУВ Дніпро ?
показати весь коментар
06.10.2025 16:28 Відповісти
Чотири новини - абсолютно з різних "полів" - від друзів та з землі у війні у крові у горі

Литва не скасує санкції проти РФ та Білорусі, поки не буде відновлено територіальну цілісність України,
ВАКС стягнув активи Олійника в дохід держави, - Мін'юст
------------------------------------------------------
Закінчувався третій рік війни ,а 9 років!!! БЛДюга Олійник регулярно з 2016 року виходить в пропогандонівській соловйовськкій "українській частині експертів "
_______________________________

Зеленський ветував закон про покарання урядовців за ігнорування викликів до ВР

Один зі співрозмовників УП вважає, що ліквідація ОСУВ "Дніпро" на чолі з Драпатим - це "спосіб прибрати конкурента".

Драпатий, за даними УП, збереже посаду.... і разом зі своєю командою... Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі.
............................................................
вовка не зміг сативит під удар ліжка кабміну з недвано перетасованими там простирадлами

Розігнати як команду Залужного - обісрався Сирський , але ша смог то сдєлал для ОПУРИГОБЛДОТИ
показати весь коментар
06.10.2025 16:37 Відповісти
Чим би дітям не тішились... тільки плакати всі ми будемо. І це коли війна іде. Мабуть вже домішок десь в ЄС прикупили.
показати весь коментар
06.10.2025 16:45 Відповісти
 
 