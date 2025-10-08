У Добропільській операції ворог вже втратив понад 12 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1323-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікавано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Довга доповідь була сьогодні і Головкома Олександра Сирського – майже годину ми з ним говорили – по всіх фронтових напрямках, по підготовці наших бригад, по забезпеченню. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й по сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 – безповоротні втрати.

Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп’янськ – я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, і там тривають наші активні оборонні дії, є дійсно непогані результати", - розповів Зеленський.

