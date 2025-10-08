УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8963 відвідувача онлайн
Новини Втрати ворога Звернення Зеленського
788 13

У Добропільській операції ворог вже втратив понад 12 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1323-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікавано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1323-го дня війни з РФ:

"Довга доповідь була сьогодні і Головкома Олександра Сирського – майже годину ми з ним говорили – по всіх фронтових напрямках, по підготовці наших бригад, по забезпеченню. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й по сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 – безповоротні втрати.

Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп’янськ – я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, і там тривають наші активні оборонні дії, є дійсно непогані результати", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюк доповів Зеленському про результати далекобійних ударів: Погоджено нові операції. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (25736) Сирський Олександр (769) війна в Україні (6498)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
С каких это пор стабилизационные действие и затыкание дыр в просранном стали называть контрнаступлением? С какого перепугу?
показати весь коментар
08.10.2025 20:57 Відповісти
+3
показати весь коментар
08.10.2025 20:57 Відповісти
+3
Скоро підуть погані новини звідти, от тоді будуть речники.
показати весь коментар
08.10.2025 21:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.10.2025 20:57 Відповісти
С каких это пор стабилизационные действие и затыкание дыр в просранном стали называть контрнаступлением? С какого перепугу?
показати весь коментар
08.10.2025 20:57 Відповісти
Втрати кацапам пох - лізуть на Донбасі - до Запоріжжя - на Дніпро
показати весь коментар
08.10.2025 20:57 Відповісти
Були ж раніше речники МО, які зачитували статистику. З яких пір зеленський став виконувати цю роль?
показати весь коментар
08.10.2025 21:00 Відповісти
Скоро підуть погані новини звідти, от тоді будуть речники.
показати весь коментар
08.10.2025 21:01 Відповісти
Хтось уде прибере цього *******, то шкурська паБєда, тепер новий фєтіш просроченої Голограми!
показати весь коментар
08.10.2025 21:05 Відповісти
Кому вже замовив пісню "Фортеця Покровськ"?
А як же "стабілізація фронту" від Сирського? Ще до "сірої зони" на Дніпропетровщині. Чи такого не було? Де ще у вас "стабілізація"?
Просто скажіть, щоб можна було підготуватися...

Чомусь мені все це "царювання" зеленої плісняви нагадує совок - якщо кажуть про досягнення в чомусь, то значить скоро там буде дефіцит: "рекордні врожаї/виробництво чогось" і ціна на оте "щось" росте (або оте "щось" зникає з прилавків), "поліпшена структура забезпечення чимось" - зникнення отого "чогось" з офіційної торгівлі і наповнення ним "чорного ринку", "ми живемо в найкращій країні" - черги за предметами першої необхідності, м'ясо - на свята, автівка (навіть ЗАЗ) - розкіш, відхилення від "офіційної лінії партії" - арешт/психушка/висилка...

Ну не вірю я жодному слову цього хрипатого наріка вже сьомий рік - антипатія чи алергія мабуть...
показати весь коментар
08.10.2025 21:13 Відповісти
на сьогодні вогрог втратив більш мільйона орків...
а міг і не втрачати, якби не шашлики та інше
показати весь коментар
08.10.2025 21:17 Відповісти
А скільки наших хлопців, не кацапського сміття, там загинуло? Не хочеш озвучити, падло? Вова - цвинтар.
показати весь коментар
08.10.2025 21:17 Відповісти
Від цього рідним наших загиблих хлопців легше не стане.... Головне, щоб наші зменшувалися, да і взагалі, щоб їх не було
показати весь коментар
08.10.2025 21:21 Відповісти
Особисто кожного підрахував.
показати весь коментар
08.10.2025 21:28 Відповісти
Нищівна, потужно-симетрична відповідь Зеленського на чергову атаку України шахедами.🤦‍♂️
показати весь коментар
08.10.2025 21:45 Відповісти
при Порошенку Добропілля було мирним містом. чим ти хвалишся?
показати весь коментар
08.10.2025 21:55 Відповісти
 
 