У Добропільській операції ворог вже втратив понад 12 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1323-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікавано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1323-го дня війни з РФ:
"Довга доповідь була сьогодні і Головкома Олександра Сирського – майже годину ми з ним говорили – по всіх фронтових напрямках, по підготовці наших бригад, по забезпеченню. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й по сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 – безповоротні втрати.
Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп’янськ – я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, і там тривають наші активні оборонні дії, є дійсно непогані результати", - розповів Зеленський.
А як же "стабілізація фронту" від Сирського? Ще до "сірої зони" на Дніпропетровщині. Чи такого не було? Де ще у вас "стабілізація"?
Просто скажіть, щоб можна було підготуватися...
Чомусь мені все це "царювання" зеленої плісняви нагадує совок - якщо кажуть про досягнення в чомусь, то значить скоро там буде дефіцит: "рекордні врожаї/виробництво чогось" і ціна на оте "щось" росте (або оте "щось" зникає з прилавків), "поліпшена структура забезпечення чимось" - зникнення отого "чогось" з офіційної торгівлі і наповнення ним "чорного ринку", "ми живемо в найкращій країні" - черги за предметами першої необхідності, м'ясо - на свята, автівка (навіть ЗАЗ) - розкіш, відхилення від "офіційної лінії партії" - арешт/психушка/висилка...
Ну не вірю я жодному слову цього хрипатого наріка вже сьомий рік - антипатія чи алергія мабуть...
а міг і не втрачати, якби не шашлики та інше