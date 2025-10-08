Малюк доповів Зеленському про результати далекобійних ударів: Погоджено нові операції. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Василя Малюка.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Служби та президент обговорили бойову роботу СБУ.

"Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів, які здійснюються силами СБУ. Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО", - зазначив Зеленський.

Також президент відзначив воїнів ЦСО "А" СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку.

"Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію", - розповів глава держави.

Зеленський заявив, що погодив операції, що мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу.

