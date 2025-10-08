УКР
Малюк доповів Зеленському про результати далекобійних ударів: Погоджено нові операції. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Василя Малюка.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Служби та президент обговорили бойову роботу СБУ.

Зеленський заслухав доповідь Малюка. Що відомо?

"Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів, які здійснюються силами СБУ. Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО", - зазначив Зеленський.

Читайте: РФ після спецоперації СБУ "Павутина" перемістила вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк

Також президент відзначив воїнів ЦСО "А" СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку.

"Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію", - розповів глава держави.

Зеленський заявив, що погодив операції, що мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу.

Зеленський Володимир (25736) СБУ (13443) Малюк Василь (127)
Топ коментарі
+6
Війна війною, а піар за розкладом!
показати весь коментар
08.10.2025 13:59 Відповісти
+2
ВасяДвамагазина за три роки війни УМУДРИВСЯ не знищити ЖОДНОГО З ВОРОГІВ із тих, хто ВІДДАЄ НАКАЗИ. Зрозуміло, що вони будуть продовжувати розбій в Україні, бо знаходяться в повній безпеці, за яку безмірно вдячні ВасіДвамагазина і Вові **********.
показати весь коментар
08.10.2025 14:06 Відповісти
+1
А де на світлині кріт дЕрьмак? За ширмою ховается завгосп-ларьочник?
показати весь коментар
08.10.2025 14:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Війна війною, а піар за розкладом!
показати весь коментар
08.10.2025 13:59 Відповісти
СБЗ.
показати весь коментар
08.10.2025 14:02 Відповісти
Дроно-ракети, це, мабуть, "Паляниці"?
показати весь коментар
08.10.2025 14:02 Відповісти
ВасяДвамагазина за три роки війни УМУДРИВСЯ не знищити ЖОДНОГО З ВОРОГІВ із тих, хто ВІДДАЄ НАКАЗИ. Зрозуміло, що вони будуть продовжувати розбій в Україні, бо знаходяться в повній безпеці, за яку безмірно вдячні ВасіДвамагазина і Вові **********.
показати весь коментар
08.10.2025 14:06 Відповісти
А де на світлині кріт дЕрьмак? За ширмою ховается завгосп-ларьочник?
показати весь коментар
08.10.2025 14:07 Відповісти
Про керченський міст вже не згадують. Видно не по зубах.
показати весь коментар
08.10.2025 14:09 Відповісти
Два потужники))
показати весь коментар
08.10.2025 14:19 Відповісти
Зрозуміло, хто наступний в Україні сидітиме без світла?
показати весь коментар
08.10.2025 14:28 Відповісти
Це спеціально відчитуються щоб в кремлі побачили
показати весь коментар
08.10.2025 14:29 Відповісти
Головне вдарити по червоній площі, по кремлю, по спаскій башті, по фесебе, по міноборони, по держдурі!!! Хай московиті відчують що це таке війна!!!
показати весь коментар
08.10.2025 14:33 Відповісти
З "Томагавками"?
показати весь коментар
08.10.2025 14:33 Відповісти
А заодно доповів, що відмазав чувака з МО який завдав збитків на 154 млн. Думаю малюк частину каси в ОП завіз))
показати весь коментар
08.10.2025 14:41 Відповісти
 
 