РФ після спецоперації СБУ "Павутина" перемістила вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк

Операція Павутина: РФ перемістила свою авіацію подалі від України

Після спецоперації СБУ "Павутина" росіяни змушені були перемістити стратегічну авіацію в найсхіднішу точку –– авіабазу дальньої авіації "Українка" в Амурській області. Це ускладнило удари по Україні.

Про це повідомив очільник Служби безпеки Василь Малюк під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

За його словами, зараз ворог залучає до атак "шахедами" й ракетами меншу кількість літаків.

"Вони були змушені перемістити свої дальні стратегічні літаки в найсхіднішу точку –– на аеродром "Українка". Тепер їм, щоб наблизитися на територію України, до місць пуску, потрібно здолати велику відстань. Це їм не вигідно і неприйнятно у роботі", - пояснив Малюк.

Голова СБУ додав, що такі польоти зношують деталі, і через це швидко втрачається моторесурс російських літаків.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідьадміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

05.09.2025 17:04 Відповісти
кацапи продовжують використовувати енгельс-2, олєнью, бєлая, дягілєво
05.09.2025 17:11 Відповісти
Опять понадобилась реклама? Дело генерала Витюка спать не даёт? А ка там с остальными генералами-барыгами из СБУ, может сами ими займетесь и очиститесь?
05.09.2025 17:17 Відповісти
Щось кацапорилі діють вочевидь не по фен-шую: авіабаза з назвою "Українка" їм на користь не піде!
05.09.2025 17:19 Відповісти
Може швидше там згниють в холодному і сирому кліматі
05.09.2025 17:36 Відповісти
В Мурманській області також не жарко було. Але літаки не згнили, нажаль.
05.09.2025 17:51 Відповісти
а там шо, траки не їздять?
05.09.2025 17:46 Відповісти
Від Японського моря чуть більше 1100 км, що-небудь придумають щоб туди дістатися
05.09.2025 18:11 Відповісти
 
 