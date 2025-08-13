УКР
Операція "Павутина" відкладалася через п’янство росіян: "Водії фур на Паску зайшли у запій, 1 травня - вони тиждень лежать. Потім 9 травня. Ми через це місяць втратили. ВIДЕО

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що операцію "Павутина" доводилося кілька разів відкладати через запій російських водіїв фур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Малюк розповів, що операцію планувалося провести у першій декаді травня. Однак, у період Великодніх та травневих свят, водії, які були задіяні "у темну", занадто пристрасно зловживали алкоголем і не могли виконати свою роботу.

"Павутина" – це унікальна, багатоетапна операція, яка включає низку надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, в нашому випадку – 150 бойових FPV-дронів. Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого. Якщо ми дивимось на "Павутину" в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз", - розповів Малюк.

Він зазначив, що для реалізації оперативного задуму СБУ створила залегендоване підприємство в рф - логістичну компанію у Челябінську. Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням ФСБ. Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.

Читайте: Зеленський заслухав доповідь Малюка: Погодив деякі операції

Під час спецоперації СБУ довелося постійно вирішувати різнопланові завдання, у тому числі організувати завезення до рф підсанкційних товарів, зокрема акумуляторних станцій. Тут в пригоді став успішний досвід Служби щодо боротьби з транснаціональною злочинністю.

"Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію рф. Ми пройшли "сім кіл пекла", щоб досягти результату", – пояснив очільник СБУ.

Які дрони атакували стратегічну авіацію РФ?

"Дрони, на перший погляд, виглядають, як звичайні FPV, але вони унікальні. В них є декілька різновидів зв’язку. Бойова компонента кожного БпЛА складалася з двох частин по 800 грамів (тобто загалом 1600) спеціальної суміші, яку ми розробляли саме для цієї операції. Вона має кумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух", – зазначив Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Малюка: Росія затягує війну, отже, отримуватиме справедливі відповіді

Усі учасники операції повернулись в Україну

України учасників спецоперації в рф. Тож, коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію росії.

"Вони прийшли до мене на один з пунктів бойового управління і я мав честь їм особисто подякувати", – зазначив очільник Служби безпеки.

Підготовка до операції

Підготовка до спецоперації відбувалася в режимі суворої секретності – про деталізований план знало лише кілька осіб. У визначений день на пункті бойового управління зібрались кращі оператори дронів ЦСО "А" СБУ і приступили до реалізації задуму.

"На зв’язку з нами весь час був Президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, "не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні". А він працює так, що "зроби це вчора" взагалі", – розповів Голова СБУ.

Читайте також: Було цікаво спостерігати за операцією СБУ "Павутина", - директор з ядерної політики НАТО Стокс

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив готувати аеродроми, щоб літаки "не стояли в чистому полі"

алкоголь (1258) курйоз (582) росія (67167) Малюк Василь (123)


Топ коментарі
+17
Коли немає нових перемог, кримське та донбаське СБУ почуваються зер гут, а СБУшнік Пасічник навіть став президентом ЛНР, коли кримський міст стоїть а БЕКи неактуальні, треба бабці згадати як дівкою була. П.С. В звичайних, не клоунських странах, де не кротопітомнік корупціонерів, а нормальна спецслужба, такі операції засекречують на багато років, або і назавжди.
13.08.2025 09:49
+11
Ага. Всі перевезення вантажів стають. Продуктові магазини порожніють.
13.08.2025 09:48
+10
навіщо патякати про навіть успішну операцію та викладати подробиці....зелений балабол
13.08.2025 09:50
Ага. Всі перевезення вантажів стають. Продуктові магазини порожніють.
13.08.2025 09:48
Коли немає нових перемог, кримське та донбаське СБУ почуваються зер гут, а СБУшнік Пасічник навіть став президентом ЛНР, коли кримський міст стоїть а БЕКи неактуальні, треба бабці згадати як дівкою була. П.С. В звичайних, не клоунських странах, де не кротопітомнік корупціонерів, а нормальна спецслужба, такі операції засекречують на багато років, або і назавжди.
13.08.2025 09:49
Андрій Лавриненко Тобто, ти клоун? Чи ти з іншої "страны"?
13.08.2025 10:51
Та ні. Читай уважно. Я мешканець клоунської страни. Інших стран, де клоун президент, нема.
13.08.2025 11:07
Андрій Лавриненко Я думав, ти - громадянин України, а ти - тільки "мешканець", котрий обливає лайном власну країну.
13.08.2025 11:18
навіщо патякати про навіть успішну операцію та викладати подробиці....зелений балабол
13.08.2025 09:50
так всю інформацію про "павутину" різні єрмачки з татаравими та баканаФФими вже давно передали в кремль....
13.08.2025 10:07
Була обкладинка, англійського видання, з тонким англійським гумором- Зовнішність дурня, статура вишибали, як це вдалося? Хто не розуміється- це так дали тонко зрозуміти, що Малюк, це голова яка балакає, а операцію розробляли, ті хто тямить і головне мовчить.
13.08.2025 10:08
ага.. всё англо-саксы "проклятые"))))))))))))
13.08.2025 10:26
Чому "прокляті"? До чого висер? Операцію провели звичайні західні спецслужби. Як і всі інші операції по ураженню ворожих НПЗ та інших цілей. Максимальний же рівень малюка і його підопічних - кошмарити НАБУ. Тобто, звичайний побутовий бандитизм.
13.08.2025 11:08
Це у СБУ всі зусилля були кинуті на боротьбу з НАБУ , САП та студентами !
13.08.2025 09:53
Єге ж...без зеленої шмарклі не святиться...
13.08.2025 09:58
Колись давної 1982 році я проходив практику на Харківському тракторному заводі, і там був мене легкий шок, бо після получки конвеєр стояв 1-2 дні, а після авансу 1 день. В тих бригадах де я працював, української мови не було чути ВЗАГАЛІ. То що хотіти від т.з. великоросів🤣🤣
13.08.2025 10:15
Аналогічна ситуація була зі мною в одному радгоспі Миколаївської області в 1993 році. За тиждень до зарплати в сільмаг завезли цілий прицеп горілки та чорнила. Ціле село на список понабирали бухла, а після зарплати додали, то всі від малого до великого гуділи 2 тижні, в радгоспі на фермах не було кому годувати і чим годувати худобу, бо силос не зібрали, а коли зібрали , то трактор який віз силос перевернувся , а доярки забухані. Тому і не дивно було, чому західняки їздили на заробітки на південь і схід України , бо там ще з часів СССР ефективність праці близько нуля. Всі на гавяжем язикє розмовляли, питався, чи є місцеві корінні, ну 1-2 людини, а остальні приїжджі із кацапії .
13.08.2025 10:45
Навіть базарні баби при потребі тримають язик за зубами .
13.08.2025 10:16
Як же дістала оця зверхність української влади, включаючи й Малюка, коли вони намагаються представляти усіх росіях п'янчугами, нездатними ні на що "мобіками" й таке подібне! А от голий факт полягає у тому, що українська армія на лінії зіткнення щоденно відступає, втрачає великі території, і це при тому, коли їй протистоять необучені мобіки, хронічні п'янчуги тощо! І зверніть увагу - такий щоденний наступ росіян відбувається за вкрай небезпечного й дуже тривожного факту - невплинного зменшення кількості щоденних втрат росіян (і це при наступі!). Якщо раніше щоденні втрати ворога значно перевищували 1000 одиниць, то останнім часом вони впали до 800-900...
13.08.2025 10:20
"українська армія на лінії зіткнення щоденно відступає, втрачає великі території, і це при тому, коли їй протистоять необучені мобіки, хронічні п'янчуги тощо"

А ще інваліди на милицях та інвалідних візках. Як такому контингенту вдається захоплювати кожен день все нові території і чому їх не може втримати найкраща і найдосвідченіша армія Європи зовсім не зрозуміло...
13.08.2025 11:03
Та не читайте совецких газет....
от балды пишут, конашенковы наклеили шевроны "речников-балаболов" и под видом Сил Обороны дичь несут
13.08.2025 11:08
Може Малюку вже харе мусолити тему Павутини. Це тупеньке намагання відволікти увагу від проблем на фронті. Але СБУ перетворилась на служницю в ОПі.
13.08.2025 10:22
Малюк стендапером став
13.08.2025 10:23
Які " нижче мінус 40 градусів" у травні-червні?
Малюк зовсім забрехався.
13.08.2025 10:24
І дуже сумніваюсь, що Зеля знав про цю операцію. Інакше б він її здав би путіну, як здав операцію по вагнерівцям.
Сумніваюсь, що і Малюк знав усі подробиці. Інакше б він розтріпався б Зелі і операція б зірвалась.
13.08.2025 10:28
В усіх розвідках і секретних службах є дне ЗАГАЛЬНЕ ПРАВИЛО--яке викладене в статуетках ""трьох мавп" НІЧОГО ЧУЮ,НІЧОГО НЕ БАЧУ,НІЧОГО НІКОМУ НЕ СКАЖУ, А що наші "герої керівники"---все навпаки Піар на піару, балаболство і пусте патякання. ПАНОВЕ ОФІЦЕРИ---ЗУПИНІТЬСЯ і з честю виконуйте свою ВАЖКУ службу. Ми вовинні бачити результати ВАШОЇ РОБОТИ і на фронті і в тилу,а не пусте балабольство.
13.08.2025 10:44
Де ти там бачив офіцерів?
13.08.2025 11:09
Пробачте---нічого не чую.
13.08.2025 10:45
Деталі спецоперацій можуть бути оголошені тільки після війни. Такий піар шкідливий і допомагає ворогу. Хуцпа і балабольство ознака "позеленіння".
13.08.2025 10:48
Ой переживал за пезидента!! А вдруг бы ненароком завзоз под бочком проснулся, и подслушал.... Передал бы инфу своим рордным и корешам в московские кабинеты
Какой храбрый!! Какой потужный!!! Всех патриотов незламно ведет за собой!! Рисковый парень
13.08.2025 11:05
 
 