Операція "Павутина" відкладалася через п’янство росіян: "Водії фур на Паску зайшли у запій, 1 травня - вони тиждень лежать. Потім 9 травня. Ми через це місяць втратили. ВIДЕО

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що операцію "Павутина" доводилося кілька разів відкладати через запій російських водіїв фур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Малюк розповів, що операцію планувалося провести у першій декаді травня. Однак, у період Великодніх та травневих свят, водії, які були задіяні "у темну", занадто пристрасно зловживали алкоголем і не могли виконати свою роботу.

"Павутина" – це унікальна, багатоетапна операція, яка включає низку надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, в нашому випадку – 150 бойових FPV-дронів. Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого. Якщо ми дивимось на "Павутину" в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз", - розповів Малюк.

Він зазначив, що для реалізації оперативного задуму СБУ створила залегендоване підприємство в рф - логістичну компанію у Челябінську. Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням ФСБ. Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.

Читайте: Зеленський заслухав доповідь Малюка: Погодив деякі операції

Під час спецоперації СБУ довелося постійно вирішувати різнопланові завдання, у тому числі організувати завезення до рф підсанкційних товарів, зокрема акумуляторних станцій. Тут в пригоді став успішний досвід Служби щодо боротьби з транснаціональною злочинністю.

"Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію рф. Ми пройшли "сім кіл пекла", щоб досягти результату", – пояснив очільник СБУ.

Які дрони атакували стратегічну авіацію РФ?

"Дрони, на перший погляд, виглядають, як звичайні FPV, але вони унікальні. В них є декілька різновидів зв’язку. Бойова компонента кожного БпЛА складалася з двох частин по 800 грамів (тобто загалом 1600) спеціальної суміші, яку ми розробляли саме для цієї операції. Вона має кумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух", – зазначив Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Малюка: Росія затягує війну, отже, отримуватиме справедливі відповіді

Усі учасники операції повернулись в Україну

України учасників спецоперації в рф. Тож, коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію росії.

"Вони прийшли до мене на один з пунктів бойового управління і я мав честь їм особисто подякувати", – зазначив очільник Служби безпеки.

Підготовка до операції

Підготовка до спецоперації відбувалася в режимі суворої секретності – про деталізований план знало лише кілька осіб. У визначений день на пункті бойового управління зібрались кращі оператори дронів ЦСО "А" СБУ і приступили до реалізації задуму.

"На зв’язку з нами весь час був Президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, "не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні". А він працює так, що "зроби це вчора" взагалі", – розповів Голова СБУ.

Читайте також: Було цікаво спостерігати за операцією СБУ "Павутина", - директор з ядерної політики НАТО Стокс

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив готувати аеродроми, щоб літаки "не стояли в чистому полі"