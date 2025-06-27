Було цікаво спостерігати за операцією СБУ "Павутина", - директор з ядерної політики НАТО Стокс

У НАТО вважають, що варто продовжувати спостерігати за тим, як Україна та Росія ведуть війну, бо це досвід для Альянсу.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, було цікаво спостерігати за її результатами. Я не маю детальних даних про саму операцію, але вона справді мала вплив. Я думаю, що спостерігаючи за цією війною вже кілька років, обидві сторони намагаються знайти способи отримати якусь перевагу. Вони намагаються досягти своїх політичних цілей, використовуючи різні види військової сили.

Знаєте, якби я сидів у Кремлі, я б точно не зрадів, що кілька стратегічних бомбардувальників були знищені або пошкоджені. Я думаю, що ми повинні продовжувати спостерігати за тим, як обидві сторони беруть участь у конфлікті", - сказав він.

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Стокс зауважив, що для НАТО важливо зрозуміти, як Росія веде цю війну проти України.

"І якщо коли-небудь виникне ситуація, коли ми будемо втягнуті у війну з Росією, яку ми, звичайно, не розпочнемо, бо ми – оборонний альянс, але як цей конфлікт розгортатиметься між НАТО і Росією? Я думаю, що частково йдеться про те, щоб зрозуміти, чи є якісь уроки, винесені з війни Росії проти України, але також і про розуміння того, що це може бути зовсім інший тип конфлікту, в який ми можемо бути втягнуті. Частково тому, що Росія – ядерний супротивник. А ми – ядерний альянс. І це була б зовсім інша ситуація, навіть згідно з російською ядерною доктриною, це інша ситуація. Тож це одна з тих речей, коли в конфліктах по всьому світу нам потрібно стежити за цим і нам потрібно бачити, як характер війни продовжує змінюватися, з’являються нові технології", - додав він.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

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