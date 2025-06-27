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Новини Операція СБУ Павутина
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Було цікаво спостерігати за операцією СБУ "Павутина", - директор з ядерної політики НАТО Стокс

У НАТО прокоментували операцію СБУ Павутина

У НАТО вважають, що варто продовжувати спостерігати за тим, як Україна та Росія ведуть війну, бо це досвід для Альянсу.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, було цікаво спостерігати за її результатами. Я не маю детальних даних про саму операцію, але вона справді мала вплив. Я думаю, що спостерігаючи за цією війною вже кілька років, обидві сторони намагаються знайти способи отримати якусь перевагу. Вони намагаються досягти своїх політичних цілей, використовуючи різні види військової сили.

Знаєте, якби я сидів у Кремлі, я б точно не зрадів, що кілька стратегічних бомбардувальників були знищені або пошкоджені. Я думаю, що ми повинні продовжувати спостерігати за тим, як обидві сторони беруть участь у конфлікті", - сказав він.

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Стокс зауважив, що для НАТО важливо зрозуміти, як Росія веде цю війну проти України.

"І якщо коли-небудь виникне ситуація, коли ми будемо втягнуті у війну з Росією, яку ми, звичайно, не розпочнемо, бо ми – оборонний альянс, але як цей конфлікт розгортатиметься між НАТО і Росією? Я думаю, що частково йдеться про те, щоб зрозуміти, чи є якісь уроки, винесені з війни Росії проти України, але також і про розуміння того, що це може бути зовсім інший тип конфлікту, в який ми можемо бути втягнуті. Частково тому, що Росія – ядерний супротивник. А ми – ядерний альянс. І це була б зовсім інша ситуація, навіть згідно з російською ядерною доктриною, це інша ситуація. Тож це одна з тих речей, коли в конфліктах по всьому світу нам потрібно стежити за цим і нам потрібно бачити, як характер війни продовжує змінюватися, з’являються нові технології", - додав він.

Також читайте: Росія, схоже, перебазувала свою стратегічну авіацію на Далекий Схід після операції "Павутина", - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Також читайте: Для реалізації операції "Павутина" довелося навіть підкуповувати російських митників, - Малюк

Автор: 

НАТО (6636) росія (66431) СБУ (13052) Удари по РФ (384)


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Топ коментарі
+5
На жаль, для когось жорстока війна як цікава розвага
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27.06.2025 16:08 Відповісти
+4
Доспостерігаєтесь, що Україна закінчиться, а ви будете як той син коваля, що все життя з кошика за роботою батька спостерігав, а коли виріс, і цвяха викувати не зміг.
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27.06.2025 16:07 Відповісти
+4
що, будете сопстерігати допоки від України не залишаться лише руїни? краще би вже мовчав...
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27.06.2025 16:08 Відповісти
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нажаль, одноразова акція.
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27.06.2025 16:07 Відповісти
Доспостерігаєтесь, що Україна закінчиться, а ви будете як той син коваля, що все життя з кошика за роботою батька спостерігав, а коли виріс, і цвяха викувати не зміг.
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27.06.2025 16:07 Відповісти
Був вибір в 2019р.Великі ковалі обрали клоуна і тепер всі навкруги винуваті .А які поради розумні всим роздають.Дивно,чим думати тільки в 2019р
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27.06.2025 16:31 Відповісти
Це не до мене питання, у 2019 році я думав правильно і, на жаль, не помилився.
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27.06.2025 16:32 Відповісти
На жаль, для когось жорстока війна як цікава розвага
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27.06.2025 16:08 Відповісти
як двіжуха..
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27.06.2025 16:25 Відповісти
що, будете сопстерігати допоки від України не залишаться лише руїни? краще би вже мовчав...
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27.06.2025 16:08 Відповісти
Ше поставте камери спостереження на передку і спостерігайте
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27.06.2025 16:11 Відповісти
ЭТО ОЗНАЧАЕТ ЧТО МИРА ВО ВСЁМ МИРЕ НИКТО НЕ ХОЧЕТ!!!!ЕСТЕСТВЕННО ЗАКРЫТЬ ВСЕ ЗАВОДЫ!!!ДЕЛАЙТЕ ЛЮДИ ВЫВОДЫ!!!!ВЫ ПРОСТО МЯСО!!!!ОНИ ТОЖЕ ФАРШ!!!!НО БОГАТЫЙ!!!!!ФУ КАКАЯ ЖЕ ГНЕЛАЯ ВСЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ!!!!!ДОБРЫЕ ПРОСТЫЕ НЕМОГУТ ПРОЖИТЬ СПОКОЙНО ИЗЗА КУЧКИ ДОЛБОДЯТЛОВ!!!!!!СМЫСЛ ЖИЗНИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМДЯ НУЛЕВОЙ!!!!!НУЖЕН ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП!!!!С МЕТЕАРИТАМИ!!!!БОГ СПАСИ ПЛАНЕТУ!!!!!
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27.06.2025 16:15 Відповісти
Для них - серіал . ***.
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27.06.2025 16:16 Відповісти
Серіал "Слуга народу".
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27.06.2025 16:21 Відповісти
"...варто продовжувати спостерігати..." Все що потрібно знати про цих уй@бків.
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27.06.2025 16:23 Відповісти
Вони не уйобки, просто бесхарактерні.
Такі люди здатні на огидну ницість, не маючи на увазі нічого поганого, лише збереження власного комфорту.
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27.06.2025 16:33 Відповісти
добре, що все було таємниця..
інакше трумп злив би інформацію терористові пуйлу,
свому «партньорові»..
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27.06.2025 16:24 Відповісти
Який нахабний цинізм!!! Гинуть люди, руйнуються населені пункти, а НАТО цікаво спостерігати?! Хоч би ви доспостерігались до того, щоб і у вас таке було!!!
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27.06.2025 16:25 Відповісти
дослідники-теоретики хрЕнові.. ми для них як лабораторні тварини...
цю трухляву-прогнилу Московію, якщо мати реальне бажання та зібратися ресурсами, економікою та військовою силою...., можно поставити на місце за пів-року, а не труситися оце вже кілька років від потного тваринного жаху "нападе чи не нападе і на кого ж першого?"...
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27.06.2025 16:26 Відповісти
Придурки, це вам що: "Голодні Ігри" чи Колізей? Вони "спостерігають" бл....
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27.06.2025 16:37 Відповісти
Як огидно, цинічно звучить думка Стокса. Вони всі стали гірше тварюк. Ви вчитайтесь- нам цікаво, нам корисно, подивимось, зробим висновки для себе. Ми для них піддослідні кролі, або якесь дике трібу, якого ніц не шкода. Бо ж у них у жилах кров, а у нас -водиця. Добре каже у своїх роликах один прекрасний чоловік з Олешок, що живе в Ізраїлі:»ви гавнячі п-аси!» Це він про наших західних «партнерів».
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27.06.2025 16:57 Відповісти
Добре якщо зроблять висновки. Ми ж зробили після нападу роїсі на Грузію.
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27.06.2025 18:16 Відповісти
купи билет и смотри ............
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27.06.2025 18:24 Відповісти
 
 