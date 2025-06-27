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Новости Операция СБУ Павутина
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Было интересно наблюдать за операцией СБУ "Павутина", - директор по ядерной политике НАТО Стокс

В НАТО прокомментировали операцию СБУ

В НАТО считают, что стоит продолжать наблюдать за тем, как Украина и Россия ведут войну, потому что это опыт для Альянса.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, было интересно наблюдать за ее результатами. Я не имею детальных данных о самой операции, но она действительно имела влияние. Я думаю, что наблюдая за этой войной уже несколько лет, обе стороны пытаются найти способы получить какое-то преимущество. Они пытаются достичь своих политических целей, используя различные виды военной силы.

Знаете, если бы я сидел в Кремле, я бы точно не обрадовался, что несколько стратегических бомбардировщиков были уничтожены или повреждены. Я думаю, что мы должны продолжать наблюдать за тем, как обе стороны участвуют в конфликте", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия, похоже, перебазировала свою стратегическую авиацию на Дальний Восток после операции "Павутина", - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Стокс отметил, что для НАТО важно понять, как Россия ведет эту войну против Украины.

"И если когда-нибудь возникнет ситуация, когда мы будем втянуты в войну с Россией, которую мы, конечно, не начнем, потому что мы - оборонительный альянс, но как этот конфликт будет разворачиваться между НАТО и Россией? Я думаю, что, частично, речь идет о том, чтобы понять, есть ли какие-то уроки, извлеченные из войны России против Украины, но также и о понимании того, что это может быть совсем другой тип конфликта, в который мы можем быть втянуты. Отчасти потому, что Россия - ядерный противник. А мы - ядерный альянс. И это была бы совсем другая ситуация - даже согласно российской ядерной доктрине, это другая ситуация. Поэтому это одна из тех вещей, когда в конфликтах по всему миру нам нужно следить за этим и нам нужно видеть, как характер войны продолжает меняться, появляются новые технологии", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работаем над тем, чтобы удивить врага новыми, не менее болезненными сюрпризами: В СБУ рассказали о реализации спецоперации "Павутина". ВИДЕО

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюк дал "пощечину" России, - Guardian посвятило публикацию успехам главы СБУ. ФОТО

Автор: 

НАТО (10176) россия (96420) СБУ (20120) Удары по РФ (382)


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Топ комментарии
+4
Доспостерігаєтесь, що Україна закінчиться, а ви будете як той син коваля, що все життя з кошика за роботою батька спостерігав, а коли виріс, і цвяха викувати не зміг.
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27.06.2025 16:07 Ответить
+4
На жаль, для когось жорстока війна як цікава розвага
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27.06.2025 16:08 Ответить
+3
що, будете сопстерігати допоки від України не залишаться лише руїни? краще би вже мовчав...
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27.06.2025 16:08 Ответить
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нажаль, одноразова акція.
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27.06.2025 16:07 Ответить
Доспостерігаєтесь, що Україна закінчиться, а ви будете як той син коваля, що все життя з кошика за роботою батька спостерігав, а коли виріс, і цвяха викувати не зміг.
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27.06.2025 16:07 Ответить
Був вибір в 2019р.Великі ковалі обрали клоуна і тепер всі навкруги винуваті .А які поради розумні всим роздають.Дивно,чим думати тільки в 2019р
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27.06.2025 16:31 Ответить
Це не до мене питання, у 2019 році я думав правильно і, на жаль, не помилився.
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27.06.2025 16:32 Ответить
На жаль, для когось жорстока війна як цікава розвага
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27.06.2025 16:08 Ответить
як двіжуха..
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27.06.2025 16:25 Ответить
що, будете сопстерігати допоки від України не залишаться лише руїни? краще би вже мовчав...
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27.06.2025 16:08 Ответить
Ше поставте камери спостереження на передку і спостерігайте
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27.06.2025 16:11 Ответить
ЭТО ОЗНАЧАЕТ ЧТО МИРА ВО ВСЁМ МИРЕ НИКТО НЕ ХОЧЕТ!!!!ЕСТЕСТВЕННО ЗАКРЫТЬ ВСЕ ЗАВОДЫ!!!ДЕЛАЙТЕ ЛЮДИ ВЫВОДЫ!!!!ВЫ ПРОСТО МЯСО!!!!ОНИ ТОЖЕ ФАРШ!!!!НО БОГАТЫЙ!!!!!ФУ КАКАЯ ЖЕ ГНЕЛАЯ ВСЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ!!!!!ДОБРЫЕ ПРОСТЫЕ НЕМОГУТ ПРОЖИТЬ СПОКОЙНО ИЗЗА КУЧКИ ДОЛБОДЯТЛОВ!!!!!!СМЫСЛ ЖИЗНИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМДЯ НУЛЕВОЙ!!!!!НУЖЕН ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП!!!!С МЕТЕАРИТАМИ!!!!БОГ СПАСИ ПЛАНЕТУ!!!!!
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27.06.2025 16:15 Ответить
Для них - серіал . ***.
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27.06.2025 16:16 Ответить
Серіал "Слуга народу".
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27.06.2025 16:21 Ответить
"...варто продовжувати спостерігати..." Все що потрібно знати про цих уй@бків.
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27.06.2025 16:23 Ответить
Вони не уйобки, просто бесхарактерні.
Такі люди здатні на огидну ницість, не маючи на увазі нічого поганого, лише збереження власного комфорту.
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27.06.2025 16:33 Ответить
добре, що все було таємниця..
інакше трумп злив би інформацію терористові пуйлу,
свому «партньорові»..
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27.06.2025 16:24 Ответить
Який нахабний цинізм!!! Гинуть люди, руйнуються населені пункти, а НАТО цікаво спостерігати?! Хоч би ви доспостерігались до того, щоб і у вас таке було!!!
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27.06.2025 16:25 Ответить
дослідники-теоретики хрЕнові.. ми для них як лабораторні тварини...
цю трухляву-прогнилу Московію, якщо мати реальне бажання та зібратися ресурсами, економікою та військовою силою...., можно поставити на місце за пів-року, а не труситися оце вже кілька років від потного тваринного жаху "нападе чи не нападе і на кого ж першого?"...
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27.06.2025 16:26 Ответить
Придурки, це вам що: "Голодні Ігри" чи Колізей? Вони "спостерігають" бл....
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27.06.2025 16:37 Ответить
Як огидно, цинічно звучить думка Стокса. Вони всі стали гірше тварюк. Ви вчитайтесь- нам цікаво, нам корисно, подивимось, зробим висновки для себе. Ми для них піддослідні кролі, або якесь дике трібу, якого ніц не шкода. Бо ж у них у жилах кров, а у нас -водиця. Добре каже у своїх роликах один прекрасний чоловік з Олешок, що живе в Ізраїлі:»ви гавнячі п-аси!» Це він про наших західних «партнерів».
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27.06.2025 16:57 Ответить
Добре якщо зроблять висновки. Ми ж зробили після нападу роїсі на Грузію.
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27.06.2025 18:16 Ответить
купи билет и смотри ............
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27.06.2025 18:24 Ответить
 
 