Было интересно наблюдать за операцией СБУ "Павутина", - директор по ядерной политике НАТО Стокс
В НАТО считают, что стоит продолжать наблюдать за тем, как Украина и Россия ведут войну, потому что это опыт для Альянса.
Об этом в интервью Радио Свобода заявил директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс, передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, было интересно наблюдать за ее результатами. Я не имею детальных данных о самой операции, но она действительно имела влияние. Я думаю, что наблюдая за этой войной уже несколько лет, обе стороны пытаются найти способы получить какое-то преимущество. Они пытаются достичь своих политических целей, используя различные виды военной силы.
Знаете, если бы я сидел в Кремле, я бы точно не обрадовался, что несколько стратегических бомбардировщиков были уничтожены или повреждены. Я думаю, что мы должны продолжать наблюдать за тем, как обе стороны участвуют в конфликте", - сказал он.
Стокс отметил, что для НАТО важно понять, как Россия ведет эту войну против Украины.
"И если когда-нибудь возникнет ситуация, когда мы будем втянуты в войну с Россией, которую мы, конечно, не начнем, потому что мы - оборонительный альянс, но как этот конфликт будет разворачиваться между НАТО и Россией? Я думаю, что, частично, речь идет о том, чтобы понять, есть ли какие-то уроки, извлеченные из войны России против Украины, но также и о понимании того, что это может быть совсем другой тип конфликта, в который мы можем быть втянуты. Отчасти потому, что Россия - ядерный противник. А мы - ядерный альянс. И это была бы совсем другая ситуация - даже согласно российской ядерной доктрине, это другая ситуация. Поэтому это одна из тех вещей, когда в конфликтах по всему миру нам нужно следить за этим и нам нужно видеть, как характер войны продолжает меняться, появляются новые технологии", - добавил он.
Спецоперация СБУ "Павутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
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Такі люди здатні на огидну ницість, не маючи на увазі нічого поганого, лише збереження власного комфорту.
інакше трумп злив би інформацію терористові пуйлу,
свому «партньорові»..
цю трухляву-прогнилу Московію, якщо мати реальне бажання та зібратися ресурсами, економікою та військовою силою...., можно поставити на місце за пів-року, а не труситися оце вже кілька років від потного тваринного жаху "нападе чи не нападе і на кого ж першого?"...