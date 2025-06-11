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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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Работаем над тем, чтобы удивить врага новыми, не менее болезненными сюрпризами: В СБУ рассказали о реализации спецоперации "Павутина". ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации "Павутина", по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет сразу на 4 аэродромах рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, на кадрах видно хронологию событий: как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

"СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Павутина"", - заявил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Как отмечается, эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Павутина" продемонстрировала, что Россия уязвима, - Будрис

"Этим замыслом непосредственно руководил председатель СБУ Малюк по поручению президента Украины, верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации происходила в условиях максимальной секретности.

Так, сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем - модульные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики", - говорится в сообщении.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ", - подчеркнул Малюк.

СБУ напоминает, что 1 июня Служба провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Павутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Автор: 

авиация (2856) самолет (3649) СБУ (20055) уничтожение (7280) Малюк Василий (81)


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Топ комментарии
+21
Куди не кинь - ПОНТИ наше всьо!...
Ви спецслужба, чи цирк - так в світі ні одні специ не випендрюються!...
Давайте, спочатку, переможемо!...
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11.06.2025 09:58 Ответить
+10
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11.06.2025 10:29 Ответить
+8
Ну на фіга піаритись ?
Вже про контрнаступ пістелі пістелі І ЩО ? Кацапи приготувались .
Помста , як і гроши , ******* тишу
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11.06.2025 09:59 Ответить
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мабуть СБУ розробляє спецоперацію "мумія" після котрої "кремлівська нора фурацилінового антихриста,члєніна " злетить в повітря...???
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11.06.2025 09:53 Ответить
коли заводи, що виробляють шахеди і ракети нищити будемо? хотілося б такого "здивування", від якого легше стане, а не гірше
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11.06.2025 09:53 Ответить
Щоб знищувати заводи, потрібні більші заряди, нажаль ми не придумали неведимок.
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11.06.2025 10:16 Ответить
Куди не кинь - ПОНТИ наше всьо!...
Ви спецслужба, чи цирк - так в світі ні одні специ не випендрюються!...
Давайте, спочатку, переможемо!...
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11.06.2025 09:58 Ответить
Цирк поїхав, клоуни залишились.
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11.06.2025 10:45 Ответить
Та ну, да нормально ролік запилили. Ще б Зєлю вирізати і було б ваще агінь. Треба на аглійську перекласти і просувати по всьому світу
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11.06.2025 11:04 Ответить
хоча б дєрьмака на початку, але продукт гарний, це елемент інформ війни яка теж важлива. Бажано ще б російської, щоб можна були носом тицяти
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11.06.2025 11:56 Ответить
а п___рина росії ниють, що це СБУ їм наробило
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11.06.2025 12:41 Ответить
це елемент інформ війни і психологічного тиску, не кіпішуй
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11.06.2025 11:57 Ответить
Ну на фіга піаритись ?
Вже про контрнаступ пістелі пістелі І ЩО ? Кацапи приготувались .
Помста , як і гроши , ******* тишу
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11.06.2025 09:59 Ответить
ворога (фсб, мдв, розвідку) потрібно тримати постійно у напрузі , а коли він виснажеться то вдарити !

Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.

«Мистецтво війни́»
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11.06.2025 10:06 Ответить
Ворога у 4 рази більше ніж українців. Про яке виснаження ви говорите? Навпаки треба його розслабляти, щоб був ефект несподіваності
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11.06.2025 10:48 Ответить
Русня двічі на одні граблі не наступить. Все одно вже пильнують на повну, так нехай ще й нервують, і підозрюють всіх довкола.
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11.06.2025 11:56 Ответить
Цікаво чому п'ятий аеродром не дістали. Узьків щось пронюхали чи інша причина
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11.06.2025 09:59 Ответить
Бо підірвалась вантажівка раніше потрібного часу. За новинами слідкувати треба.
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11.06.2025 10:16 Ответить
Не потрібно слідкувати. Для того є такі як Ви. Слідуни
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11.06.2025 11:30 Ответить
Вже ж вписали цю сторінку як видатну в спецопераціях! - перегортайте
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11.06.2025 09:59 Ответить
Хто тут обурюється піаром.
Ви правда думаєте, що структура, яка півтора роки зуміла готувати подібну операцію в цілковитій таємниці (факт, бо інакше б русня про неї дізналась та зірвала), буде так по-тупому палити свої наступні операції?
Це все ІПсО. Але русня нехай нервує: а раптом - не ІПсО, а правда. Да здравствуєт фурофобія і вагонофобія.
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11.06.2025 10:02 Ответить
Про зірвані руснею операції вам не розкажуть, бо на них не попіаришся.
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11.06.2025 10:19 Ответить
Зате русня має піаритись фактами зірваних операцій СБУ.
Ну нічого, вже певно готують матеріали про бравих чєкістов, блєстящє протівостоящіх гідрє мірового фашізма в ліцє кієвского рєжіма.
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11.06.2025 10:21 Ответить
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11.06.2025 12:10 Ответить
обратите внимание на военно-политическое руководство страны-террориста.
В окружении пуйла не так много буйных фигурантов....
Спецам давно должно быть известно, куда выходят окна их спален....
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11.06.2025 10:12 Ответить
Ще у 2023 писав, як треба вчинити з літаками - СБУ так і зробило!
Даю ще одну наводку - треба якось до купи зібрати кацапських льотчиків важливого аеродрому і всіх підірвати ! Це дуже важливо....
Зробити їм корпоратив/ благодійну акцію/тест-драйв на авто.... і бабах !!!
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11.06.2025 10:13 Ответить
здивуйте на Сумському напрямку
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11.06.2025 10:15 Ответить
Ти теж здохнеш незабаром, кацапчику
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11.06.2025 10:30 Ответить
Ти само хто , дмітрій?

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11.06.2025 10:36 Ответить
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11.06.2025 10:50 Ответить
Золоте правило всіх спецслужб світу---не розповідай,не показуй про свої операції В керівників,як правило,на столі була статуетка з трьома мавпапи--нічого не бачу,нічого не чую,нічого нікому не скажу.Їхні подвиги --розголошувались після війн. Піар на "павутині"приносить більше політичної і військової шкоди ,чим здобутків Особливо від США А звідси і припинення як військової допомоги,так іфінансової та політичної А це більше жертв як у військах.так і мирного населення і знищення підприємств і жилих будинків АЛЕ В НАС ПІАР НА ПЕРШОМУ МІСТІ Шкода ,що і в цей піар заставили грати і спецслужби наші. Але для 73%--хоть по сміємся,а думати,аналізувати,,особливо на перспективу--нема часу да і розуму.
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11.06.2025 10:15 Ответить
ворога потрібно тримати у напрузі, а коли він виснажеться ...
Нехай росіяни постіно перевіряють кожного, кожен день, перевірки на предмет лояльності ...
Нехай недовірять кожному співробітнику фсб, кожну фуру перевіряють кожні 100 км ....
Кожен склад перевіряють кожен тиждень, кожен місяць ..
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11.06.2025 10:22 Ответить
І не тільки в напрузі-він нехай тратить час зусилля на розгадки---хто де ,коли. Спецслужби- сильні там,де навіть керівників ніхто не знає Але ж в нас-- "ліга сміху і 95 квартал"
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11.06.2025 10:39 Ответить
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11.06.2025 10:29 Ответить
Щити на десятки мільйонів гривень для ментів це саме те, що потрібно для оборони.
Оце на_часі!
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11.06.2025 10:42 Ответить
А можливо ми просто не розуміємо геніальних задумів Найвеличнішого.
Може він планує 5 тисяч нацгвардійців із щитами терміново кинути на Сумський напрямок. І вони зупинять наступ рашистів. 🤔
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11.06.2025 11:19 Ответить
Там якиймь Желєзкін казав що на дрони нема фінансування то потрібно на експорт зброю .
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11.06.2025 11:35 Ответить
https://t.me/spravagromad/48448 ГО Справа Громад:
7 червня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ збили новітній російський винищувач Су-35 на курському напрямку.
Це могло статися так: F-16 отримав координати цілі з літака далекого радіолокаційного виявлення (AWACS) через систему Link-16 - цифровий протокол обміну тактичною інформацією між літаками, радарами, безпілотниками та пунктами управління.
👉 І якщо хтось не знав чи забув, нагадуємо: "Справа громад" постачає рухомі командні пункти для української авіації!
Відкриємо таємницю: ми облаштували два контейнери таким чином, щоб авіаційні командири бачили усю бойову обстановку та керували боєм майже в офісних умовах. Плюс ще й відпочивали у більш-менш людських умовах, а не у наметах! Крім того, цей командний пункт повинен бути невловимим для ворога - мобільним.
💪 Ми передали у Повітряні Сили 15 (п'ятнадцять!) рухомих командних пунктів!
Сподіваємося, що ви вже самі зрозуміли: Ця чергова і дуже важлива перемога української авіації була б неможливою, або значно складнішою для наших військових без ВАШОЇ участі, друзі!

😮 Зрозуміли? - тоді закиньте донат на "Справу громад".
Пишаєтеся нашими військовими? - подякуйте їм!
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11.06.2025 10:36 Ответить
Победобесіє. Операції такі потрібні кожен день або тиждень. Саме так, Войцеховський.
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11.06.2025 11:11 Ответить
так бери і роби щодня такі операції. Ні????
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11.06.2025 12:08 Ответить
просто скажіть що операцію придумала проста людина /не малюк/ і розкажіть як ви її достойно винагородили.
і вам принесуть сто операцій павутина.
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11.06.2025 11:15 Ответить
З яких реально не вистрілить жодна.
Бо придумати - лише перший маленький крок з тисяч майбутніх кроків реалізації.
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11.06.2025 11:58 Ответить
Російський шпигун зєля не знав про Павутину, інакше все б провалилось. Але вже постфактум пропіаривсь на цьому, мов би все було під його контролем
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11.06.2025 11:58 Ответить
Красунчики!! Молодці! Просто молодці! Немає чого додати.
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11.06.2025 12:07 Ответить
СЛАВА СБУ !!!
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11.06.2025 12:39 Ответить
 
 