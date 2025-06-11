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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Працюємо над тим, щоб здивувати ворога новими, не менш болючими сюрпризами: В СБУ розповіли про реалізацію спецоперації "Павутина". ВIДЕО

Служба безпеки України оприлюднила нове відео про спецоперацію "Павутина", за результатами якої вдалося уразити 41 військовий літак одразу на 4 аеродромах рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, на кадрах видно хронологію подій: як саме готували і реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога.

"СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція "Павутина"", - заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Як зазначається, ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція "Павутина" продемонструвала, що Росія вразлива, - Будріс

"Цим задумом безпосередньо керував голова СБУ Малюк за дорученням президента України, верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, а підготовка спецоперації відбувалася в умовах максимальної секретності.

Так, спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом - модульні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники", - йдеться у повідомленні.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі - військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф", - наголосив  Малюк.

СБУ нагадує, що 1 червня Служба провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Автор: 

авіація (4173) літак (2968) СБУ (12986) знищення (7593) Малюк Василь (105)


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Топ коментарі
+21
Куди не кинь - ПОНТИ наше всьо!...
Ви спецслужба, чи цирк - так в світі ні одні специ не випендрюються!...
Давайте, спочатку, переможемо!...
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11.06.2025 09:58 Відповісти
+10
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11.06.2025 10:29 Відповісти
+8
Ну на фіга піаритись ?
Вже про контрнаступ пістелі пістелі І ЩО ? Кацапи приготувались .
Помста , як і гроши , ******* тишу
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11.06.2025 09:59 Відповісти
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мабуть СБУ розробляє спецоперацію "мумія" після котрої "кремлівська нора фурацилінового антихриста,члєніна " злетить в повітря...???
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11.06.2025 09:53 Відповісти
коли заводи, що виробляють шахеди і ракети нищити будемо? хотілося б такого "здивування", від якого легше стане, а не гірше
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11.06.2025 09:53 Відповісти
Щоб знищувати заводи, потрібні більші заряди, нажаль ми не придумали неведимок.
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11.06.2025 10:16 Відповісти
Куди не кинь - ПОНТИ наше всьо!...
Ви спецслужба, чи цирк - так в світі ні одні специ не випендрюються!...
Давайте, спочатку, переможемо!...
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11.06.2025 09:58 Відповісти
Цирк поїхав, клоуни залишились.
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11.06.2025 10:45 Відповісти
Та ну, да нормально ролік запилили. Ще б Зєлю вирізати і було б ваще агінь. Треба на аглійську перекласти і просувати по всьому світу
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11.06.2025 11:04 Відповісти
хоча б дєрьмака на початку, але продукт гарний, це елемент інформ війни яка теж важлива. Бажано ще б російської, щоб можна були носом тицяти
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11.06.2025 11:56 Відповісти
а п___рина росії ниють, що це СБУ їм наробило
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11.06.2025 12:41 Відповісти
це елемент інформ війни і психологічного тиску, не кіпішуй
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11.06.2025 11:57 Відповісти
Ну на фіга піаритись ?
Вже про контрнаступ пістелі пістелі І ЩО ? Кацапи приготувались .
Помста , як і гроши , ******* тишу
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11.06.2025 09:59 Відповісти
ворога (фсб, мдв, розвідку) потрібно тримати постійно у напрузі , а коли він виснажеться то вдарити !

Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.

«Мистецтво війни́»
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11.06.2025 10:06 Відповісти
Ворога у 4 рази більше ніж українців. Про яке виснаження ви говорите? Навпаки треба його розслабляти, щоб був ефект несподіваності
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11.06.2025 10:48 Відповісти
Русня двічі на одні граблі не наступить. Все одно вже пильнують на повну, так нехай ще й нервують, і підозрюють всіх довкола.
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11.06.2025 11:56 Відповісти
Цікаво чому п'ятий аеродром не дістали. Узьків щось пронюхали чи інша причина
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11.06.2025 09:59 Відповісти
Бо підірвалась вантажівка раніше потрібного часу. За новинами слідкувати треба.
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11.06.2025 10:16 Відповісти
Не потрібно слідкувати. Для того є такі як Ви. Слідуни
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11.06.2025 11:30 Відповісти
Вже ж вписали цю сторінку як видатну в спецопераціях! - перегортайте
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11.06.2025 09:59 Відповісти
Хто тут обурюється піаром.
Ви правда думаєте, що структура, яка півтора роки зуміла готувати подібну операцію в цілковитій таємниці (факт, бо інакше б русня про неї дізналась та зірвала), буде так по-тупому палити свої наступні операції?
Це все ІПсО. Але русня нехай нервує: а раптом - не ІПсО, а правда. Да здравствуєт фурофобія і вагонофобія.
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11.06.2025 10:02 Відповісти
Про зірвані руснею операції вам не розкажуть, бо на них не попіаришся.
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11.06.2025 10:19 Відповісти
Зате русня має піаритись фактами зірваних операцій СБУ.
Ну нічого, вже певно готують матеріали про бравих чєкістов, блєстящє протівостоящіх гідрє мірового фашізма в ліцє кієвского рєжіма.
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11.06.2025 10:21 Відповісти
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11.06.2025 12:10 Відповісти
обратите внимание на военно-политическое руководство страны-террориста.
В окружении пуйла не так много буйных фигурантов....
Спецам давно должно быть известно, куда выходят окна их спален....
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11.06.2025 10:12 Відповісти
Ще у 2023 писав, як треба вчинити з літаками - СБУ так і зробило!
Даю ще одну наводку - треба якось до купи зібрати кацапських льотчиків важливого аеродрому і всіх підірвати ! Це дуже важливо....
Зробити їм корпоратив/ благодійну акцію/тест-драйв на авто.... і бабах !!!
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11.06.2025 10:13 Відповісти
здивуйте на Сумському напрямку
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11.06.2025 10:15 Відповісти
Ти теж здохнеш незабаром, кацапчику
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11.06.2025 10:30 Відповісти
Ти само хто , дмітрій?

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11.06.2025 10:36 Відповісти
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11.06.2025 10:50 Відповісти
Золоте правило всіх спецслужб світу---не розповідай,не показуй про свої операції В керівників,як правило,на столі була статуетка з трьома мавпапи--нічого не бачу,нічого не чую,нічого нікому не скажу.Їхні подвиги --розголошувались після війн. Піар на "павутині"приносить більше політичної і військової шкоди ,чим здобутків Особливо від США А звідси і припинення як військової допомоги,так іфінансової та політичної А це більше жертв як у військах.так і мирного населення і знищення підприємств і жилих будинків АЛЕ В НАС ПІАР НА ПЕРШОМУ МІСТІ Шкода ,що і в цей піар заставили грати і спецслужби наші. Але для 73%--хоть по сміємся,а думати,аналізувати,,особливо на перспективу--нема часу да і розуму.
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11.06.2025 10:15 Відповісти
ворога потрібно тримати у напрузі, а коли він виснажеться ...
Нехай росіяни постіно перевіряють кожного, кожен день, перевірки на предмет лояльності ...
Нехай недовірять кожному співробітнику фсб, кожну фуру перевіряють кожні 100 км ....
Кожен склад перевіряють кожен тиждень, кожен місяць ..
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11.06.2025 10:22 Відповісти
І не тільки в напрузі-він нехай тратить час зусилля на розгадки---хто де ,коли. Спецслужби- сильні там,де навіть керівників ніхто не знає Але ж в нас-- "ліга сміху і 95 квартал"
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11.06.2025 10:39 Відповісти
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11.06.2025 10:29 Відповісти
Щити на десятки мільйонів гривень для ментів це саме те, що потрібно для оборони.
Оце на_часі!
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11.06.2025 10:42 Відповісти
А можливо ми просто не розуміємо геніальних задумів Найвеличнішого.
Може він планує 5 тисяч нацгвардійців із щитами терміново кинути на Сумський напрямок. І вони зупинять наступ рашистів. 🤔
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11.06.2025 11:19 Відповісти
Там якиймь Желєзкін казав що на дрони нема фінансування то потрібно на експорт зброю .
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11.06.2025 11:35 Відповісти
Більше того по києву і не тільки мусора стадом супроводжують кінозйомки, у кожного дільничого по автівці хоча ніхто з людей їх не бачить і в той же час люди по копійці збирають на авто для ЗСУ, які теж у більшості далеко від фронту
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11.06.2025 15:04 Відповісти
https://t.me/spravagromad/48448 ГО Справа Громад:
7 червня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ збили новітній російський винищувач Су-35 на курському напрямку.
Це могло статися так: F-16 отримав координати цілі з літака далекого радіолокаційного виявлення (AWACS) через систему Link-16 - цифровий протокол обміну тактичною інформацією між літаками, радарами, безпілотниками та пунктами управління.
👉 І якщо хтось не знав чи забув, нагадуємо: "Справа громад" постачає рухомі командні пункти для української авіації!
Відкриємо таємницю: ми облаштували два контейнери таким чином, щоб авіаційні командири бачили усю бойову обстановку та керували боєм майже в офісних умовах. Плюс ще й відпочивали у більш-менш людських умовах, а не у наметах! Крім того, цей командний пункт повинен бути невловимим для ворога - мобільним.
💪 Ми передали у Повітряні Сили 15 (п'ятнадцять!) рухомих командних пунктів!
Сподіваємося, що ви вже самі зрозуміли: Ця чергова і дуже важлива перемога української авіації була б неможливою, або значно складнішою для наших військових без ВАШОЇ участі, друзі!

😮 Зрозуміли? - тоді закиньте донат на "Справу громад".
Пишаєтеся нашими військовими? - подякуйте їм!
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11.06.2025 10:36 Відповісти
Донадьте на справу громад
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11.06.2025 15:05 Відповісти
Победобесіє. Операції такі потрібні кожен день або тиждень. Саме так, Войцеховський.
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11.06.2025 11:11 Відповісти
просто скажіть що операцію придумала проста людина /не малюк/ і розкажіть як ви її достойно винагородили.
і вам принесуть сто операцій павутина.
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11.06.2025 11:15 Відповісти
З яких реально не вистрілить жодна.
Бо придумати - лише перший маленький крок з тисяч майбутніх кроків реалізації.
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11.06.2025 11:58 Відповісти
Російський шпигун зєля не знав про Павутину, інакше все б провалилось. Але вже постфактум пропіаривсь на цьому, мов би все було під його контролем
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11.06.2025 11:58 Відповісти
Красунчики!! Молодці! Просто молодці! Немає чого додати.
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11.06.2025 12:07 Відповісти
СЛАВА СБУ !!!
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11.06.2025 12:39 Відповісти
Краще так ніж кошмарити пресу щоб вони щодня писали про павутину... що там міляярд дронів і мільйон ракет, це вже питання до шмарклі
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11.06.2025 14:55 Відповісти
Безперечно уряд Зеленського - злочинний і некомпетентний! Але!? Давайте підійдем до ситуації з іншої сторони. 1. Зеленський і його уряд в даному випадку - це не просто Зеленський і якийсь там уряд - це представники держави Україна, це представники українського народу. А проти кого веде війну мокшанська підерація!? Првильно! Проти народу України, і проти держави Україна! На кого були спрямовані атаки "Павутини"-СБУ? Правильно! На нелітимний путлерівський режим, на дику мокшанську армію! Отже, звідси випливає, що вищеназвані вороги України зацікавлені у дискредитації української армії і уряду. І з височеннійшою вірогідністю, всі критики даної операції на 99,99999999% - це мокшанське болотяне ІПСО. Тому свинособаки - ЗАСПОКОЙТЕСЯ! Бо рано, чи пізно ви всі повиздихаєте! А свого Президента, і свій уряд ми будем критикувати самі!!!
Україна переможе!!!
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11.06.2025 15:11 Відповісти
 
 