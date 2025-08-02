Зеленський заслухав доповідь Малюка: Росія затягує війну, отже, отримуватиме справедливі відповіді

Президент Володимир Зеленський заслухав сьогодні доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається. І кожна з них відчутна для ворога, і наші операції будуть продовжуватись. Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді", - сказав президент.

Також Зеленський зауважив, що на тижні були відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює наш захист. Він нагадав про викриття російського агента у Повітряних силах, а також експосадовця Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для армії.

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"Усі наші органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати нашу державу та наших людей, – усі мають давати результати для України. Для нас з вами. Для стійкості нашої України. Для справедливості в Україні. Для захисту України. І захисту всіх нас, нашого народу", - наголосив Зеленський.