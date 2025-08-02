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Новини Звернення Зеленського
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Зеленський заслухав доповідь Малюка: Росія затягує війну, отже, отримуватиме справедливі відповіді

Зеленський заслухав доповідь Малюка

Президент Володимир Зеленський заслухав сьогодні доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається. І кожна з них відчутна для ворога, і наші операції будуть продовжуватись. Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді", - сказав президент.

Також Зеленський зауважив, що на тижні були відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює наш захист. Він нагадав про викриття російського агента у Повітряних силах, а також експосадовця Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни несуть частину відповідальності за війну в Україні, - Сибіга

"Усі наші органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати нашу державу та наших людей, – усі мають давати результати для України. Для нас з вами. Для стійкості нашої України. Для справедливості в Україні. Для захисту України. І захисту всіх нас, нашого народу", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24942) росія (66995) СБУ (13203) Малюк Василь (118)


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Топ коментарі
+12
СБУ Малюка єрмака знайшли звязок з рф у НАБУ, але чомусь проігнорували Тимура Міндича, допоможемо їм.
Міндич є співвласником Кварталу 95, це він в 2008 р познайомив Зелю з Коломойським.
Здавати фейкові аналізи наркоман Зе приїхав саме на авто Міндича, Тимур також займався охороною його виборчого штабу, а після перемоги блазня отримав підряд на охорону Приватбанку.
Дружина Міндича Катерина Вербер є донькою Алли Вербер, директора російського ЦУМу. Саме її мав на увазі Коломой, коли казав про зв'язки з кремлем.
Після вторгнення Міндич керував бізнесом Коломоя в пітері з виготовлення штучних алмазів "Нью даймонд текнолоджі", а його дружина Катерина Вербер ніяк не коментувала війну. Вона має фешн бутіки в Україні, а також дві квартири в центрі москви 219 і 604 квадратів.
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02.08.2025 22:06 Відповісти
+7
Хто там ще на Малюка тєрєбонькав - звичайна шавка Татарова, роздута піаром
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02.08.2025 22:04 Відповісти
+5
Чотирижди уклоніст тепер Верховний головнокомандувач.
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02.08.2025 22:11 Відповісти
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Хто там ще на Малюка тєрєбонькав - звичайна шавка Татарова, роздута піаром
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02.08.2025 22:04 Відповісти
СБУ Малюка єрмака знайшли звязок з рф у НАБУ, але чомусь проігнорували Тимура Міндича, допоможемо їм.
Міндич є співвласником Кварталу 95, це він в 2008 р познайомив Зелю з Коломойським.
Здавати фейкові аналізи наркоман Зе приїхав саме на авто Міндича, Тимур також займався охороною його виборчого штабу, а після перемоги блазня отримав підряд на охорону Приватбанку.
Дружина Міндича Катерина Вербер є донькою Алли Вербер, директора російського ЦУМу. Саме її мав на увазі Коломой, коли казав про зв'язки з кремлем.
Після вторгнення Міндич керував бізнесом Коломоя в пітері з виготовлення штучних алмазів "Нью даймонд текнолоджі", а його дружина Катерина Вербер ніяк не коментувала війну. Вона має фешн бутіки в Україні, а також дві квартири в центрі москви 219 і 604 квадратів.
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02.08.2025 22:06 Відповісти
там же всє наши люді! азохен вей і танкі наши бистри....
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02.08.2025 22:35 Відповісти
нашого лідора дезінформуюють! ми перемагаємо! наші війська вже під москвою!
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02.08.2025 22:05 Відповісти
ну просто іншого пояснення дій нашого лідора галактики я пояснити не можу....
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02.08.2025 22:09 Відповісти
На яких лохів всі його промови розраховани навіть страшно собі уявити, це мабуть якийсь мутанти.
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02.08.2025 22:09 Відповісти
Що за дебільне формулювання "затягують війну" від Зеленського?

Вони що, повинні ядерний снаряд підірвати, щоб Зеленський сказав "О, динаміка, зашибісь!"?

Мета орків полягає у знищенні держави Україна, і у перетворенні всіх українців на таких самих орків. Вони лізуть вперед, метр за метром, кожного дня. Чому цей факт не є фокусом звернень (і дій!) Зеленського?
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02.08.2025 22:10 Відповісти
Чотирижди уклоніст тепер Верховний головнокомандувач.
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02.08.2025 22:11 Відповісти
Шо значить "затягують війну"?! Кацапи мають перед кимось зобов'язання не затягувати війну? А єслі би на мєстє Зе бил какой-нібудь дурачьок?!
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02.08.2025 22:16 Відповісти
💯%. Таке враження, що цією фразою (а Зєля за минулі півроку промовив її вже разів десять) президент України наче шле "месидж" москалям: "давайте, інтенсифікуйте війну!"
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02.08.2025 22:21 Відповісти
Зе ніяк не вийде з ролі Трампового угодника. Такою риторикою він малює себе таким собі прихильником миру. Дитячий садок.
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02.08.2025 22:57 Відповісти
Коли вже ці "відповіді" стануть адекватно "справедливими"..
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02.08.2025 22:19 Відповісти
Пошла бурная деятельность. Поздно дядя поздно!
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02.08.2025 22:26 Відповісти
Я не бачу президента взагалі, це якесь ніщо.
А лідера я бачу- який малює на ракетах напис "на москву..." !!!
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02.08.2025 22:35 Відповісти
Жодного разу справедливо ви не відповіли.
Жодного
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02.08.2025 22:36 Відповісти
Криворіжський чмоня повністю копіює свого кумира - сцаря путіна. Аудієнції придворним роздає💩
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02.08.2025 22:39 Відповісти
І цьому є приклад - слово в слово - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
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02.08.2025 23:07 Відповісти
Ой, мля)))) Один киздеж...
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02.08.2025 22:56 Відповісти
Чмо тупориле, зніми окуляри. Геть мудака обкуреного!
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02.08.2025 23:04 Відповісти
За вбитих чученців і за подвиги зі знищення незалежності НАБУ і САП мальку подякував?
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02.08.2025 23:05 Відповісти
Окупанти облаштовують територію Донецького аеропорту для використання БПЛА типу «Шахед» і «Гербера» з віддаленим керуванням - https://t.me/kiber_boroshno/11841 Кіберборошно

Супутникові знімки показують, що неподалік від зруйнованого «нового» терміналу зводяться закриті майданчики для зберігання дронів. Разом з тим йде робота над облаштуванням пунктів ручного керування, місця для розвантаження бойових частин, хибних позицій, пости повітряного спостереження та готується злітна смуга.

На місцях очікується застосування реактивних модифікацій «Шахедів» та деяких інших варіантів.

Мова йде про операційну зону в межах Донецької області.
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02.08.2025 23:07 Відповісти
 
 