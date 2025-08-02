Зеленський заслухав доповідь Малюка: Росія затягує війну, отже, отримуватиме справедливі відповіді
Президент Володимир Зеленський заслухав сьогодні доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.
Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається. І кожна з них відчутна для ворога, і наші операції будуть продовжуватись. Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді", - сказав президент.
Також Зеленський зауважив, що на тижні були відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює наш захист. Він нагадав про викриття російського агента у Повітряних силах, а також експосадовця Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для армії.
"Усі наші органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати нашу державу та наших людей, – усі мають давати результати для України. Для нас з вами. Для стійкості нашої України. Для справедливості в Україні. Для захисту України. І захисту всіх нас, нашого народу", - наголосив Зеленський.
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Міндич є співвласником Кварталу 95, це він в 2008 р познайомив Зелю з Коломойським.
Здавати фейкові аналізи наркоман Зе приїхав саме на авто Міндича, Тимур також займався охороною його виборчого штабу, а після перемоги блазня отримав підряд на охорону Приватбанку.
Дружина Міндича Катерина Вербер є донькою Алли Вербер, директора російського ЦУМу. Саме її мав на увазі Коломой, коли казав про зв'язки з кремлем.
Після вторгнення Міндич керував бізнесом Коломоя в пітері з виготовлення штучних алмазів "Нью даймонд текнолоджі", а його дружина Катерина Вербер ніяк не коментувала війну. Вона має фешн бутіки в Україні, а також дві квартири в центрі москви 219 і 604 квадратів.
Вони що, повинні ядерний снаряд підірвати, щоб Зеленський сказав "О, динаміка, зашибісь!"?
Мета орків полягає у знищенні держави Україна, і у перетворенні всіх українців на таких самих орків. Вони лізуть вперед, метр за метром, кожного дня. Чому цей факт не є фокусом звернень (і дій!) Зеленського?
А лідера я бачу- який малює на ракетах напис "на москву..." !!!
Жодного
Супутникові знімки показують, що неподалік від зруйнованого «нового» терміналу зводяться закриті майданчики для зберігання дронів. Разом з тим йде робота над облаштуванням пунктів ручного керування, місця для розвантаження бойових частин, хибних позицій, пости повітряного спостереження та готується злітна смуга.
На місцях очікується застосування реактивних модифікацій «Шахедів» та деяких інших варіантів.
Мова йде про операційну зону в межах Донецької області.