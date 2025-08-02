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Новости Обращение Зеленского
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Зеленский заслушал доклад Малюка: Россия затягивает войну, следовательно, получит справедливый ответ

Зеленский заслушал доклад Малюка

Президент Владимир Зеленский заслушал сегодня доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу поблагодарить за наши специальные дальнобойные операции на территории России. Это очень чувствуется. И каждая из них ощутима для врага, и наши операции будут продолжаться. Россия затягивает войну, следовательно, будет получать справедливые ответы", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что на неделе были соответствующие реализации Службы безопасности Украины против тех, кто ослабляет нашу защиту. Он напомнил о разоблачении российского агента в Воздушных силах, а также экс-чиновника Министерства обороны Украины, который пытался зарабатывать на закупках продуктов для армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне несут часть ответственности за войну в Украине, - Сибига

"Все наши органы правопорядка и каждый, кто на своей должности должен защищать наше государство и наших людей, - все должны давать результаты для Украины. Для нас с вами. Для устойчивости нашей Украины. Для справедливости в Украине. Для защиты Украины. И защиты всех нас, нашего народа", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21415) россия (96763) СБУ (20266) Малюк Василий (94)


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Топ комментарии
+13
СБУ Малюка єрмака знайшли звязок з рф у НАБУ, але чомусь проігнорували Тимура Міндича, допоможемо їм.
Міндич є співвласником Кварталу 95, це він в 2008 р познайомив Зелю з Коломойським.
Здавати фейкові аналізи наркоман Зе приїхав саме на авто Міндича, Тимур також займався охороною його виборчого штабу, а після перемоги блазня отримав підряд на охорону Приватбанку.
Дружина Міндича Катерина Вербер є донькою Алли Вербер, директора російського ЦУМу. Саме її мав на увазі Коломой, коли казав про зв'язки з кремлем.
Після вторгнення Міндич керував бізнесом Коломоя в пітері з виготовлення штучних алмазів "Нью даймонд текнолоджі", а його дружина Катерина Вербер ніяк не коментувала війну. Вона має фешн бутіки в Україні, а також дві квартири в центрі москви 219 і 604 квадратів.
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02.08.2025 22:06 Ответить
+9
Хто там ще на Малюка тєрєбонькав - звичайна шавка Татарова, роздута піаром
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02.08.2025 22:04 Ответить
+7
Чотирижди уклоніст тепер Верховний головнокомандувач.
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02.08.2025 22:11 Ответить
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Хто там ще на Малюка тєрєбонькав - звичайна шавка Татарова, роздута піаром
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02.08.2025 22:04 Ответить
СБУ Малюка єрмака знайшли звязок з рф у НАБУ, але чомусь проігнорували Тимура Міндича, допоможемо їм.
Міндич є співвласником Кварталу 95, це він в 2008 р познайомив Зелю з Коломойським.
Здавати фейкові аналізи наркоман Зе приїхав саме на авто Міндича, Тимур також займався охороною його виборчого штабу, а після перемоги блазня отримав підряд на охорону Приватбанку.
Дружина Міндича Катерина Вербер є донькою Алли Вербер, директора російського ЦУМу. Саме її мав на увазі Коломой, коли казав про зв'язки з кремлем.
Після вторгнення Міндич керував бізнесом Коломоя в пітері з виготовлення штучних алмазів "Нью даймонд текнолоджі", а його дружина Катерина Вербер ніяк не коментувала війну. Вона має фешн бутіки в Україні, а також дві квартири в центрі москви 219 і 604 квадратів.
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02.08.2025 22:06 Ответить
там же всє наши люді! азохен вей і танкі наши бистри....
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02.08.2025 22:35 Ответить
нашого лідора дезінформуюють! ми перемагаємо! наші війська вже під москвою!
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02.08.2025 22:05 Ответить
ну просто іншого пояснення дій нашого лідора галактики я пояснити не можу....
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02.08.2025 22:09 Ответить
На яких лохів всі його промови розраховани навіть страшно собі уявити, це мабуть якийсь мутанти.
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02.08.2025 22:09 Ответить
Що за дебільне формулювання "затягують війну" від Зеленського?

Вони що, повинні ядерний снаряд підірвати, щоб Зеленський сказав "О, динаміка, зашибісь!"?

Мета орків полягає у знищенні держави Україна, і у перетворенні всіх українців на таких самих орків. Вони лізуть вперед, метр за метром, кожного дня. Чому цей факт не є фокусом звернень (і дій!) Зеленського?
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02.08.2025 22:10 Ответить
Процес перетворення українців на орків йде успішно, судячи з блогерів на цьому ресурсі. Кровожерливо, брехливо і безапеляційно.
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03.08.2025 00:08 Ответить
Чотирижди уклоніст тепер Верховний головнокомандувач.
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02.08.2025 22:11 Ответить
Це неправда, Вова ********* відслужив вже два строки. Перший раз у французькій армії Вова ********* відслужив на посаді Наполеона. Наполеон закінчив погано. Вдруге Вова ********* на машині часу відправився в Древню чи то Грецію, чи то Іудею, незрозуміло і служив Лєонідом Абрамовичем, царем-вождем "300 еврейцев". Але прийшли перси і виписали звіздюлєй Леоніду Абрамовичу і його трьомстам єврейцям. Так по сценарію. Виходить, що навіть в кіно Вова ********* завжди одержує звіздюлєй. Дурний знак. Та й ряди єврейців почали танути. Один за другим з України злиняли Боголюбов, Сергій і Борис Шефіри, Міндіч. Розчинився на просторах Всесвіту і знаменитий міністр оборони Резніков, теж із когорти "300 еврейцев"..
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03.08.2025 00:21 Ответить
Шо значить "затягують війну"?! Кацапи мають перед кимось зобов'язання не затягувати війну? А єслі би на мєстє Зе бил какой-нібудь дурачьок?!
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02.08.2025 22:16 Ответить
💯%. Таке враження, що цією фразою (а Зєля за минулі півроку промовив її вже разів десять) президент України наче шле "месидж" москалям: "давайте, інтенсифікуйте війну!"
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02.08.2025 22:21 Ответить
Зе ніяк не вийде з ролі Трампового угодника. Такою риторикою він малює себе таким собі прихильником миру. Дитячий садок.
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02.08.2025 22:57 Ответить
Коли вже ці "відповіді" стануть адекватно "справедливими"..
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02.08.2025 22:19 Ответить
Пошла бурная деятельность. Поздно дядя поздно!
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02.08.2025 22:26 Ответить
Не пішла і не піде. Потужний піздьож 4 роки. Чотири. Роки.
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03.08.2025 00:09 Ответить
Я не бачу президента взагалі, це якесь ніщо.
А лідера я бачу- який малює на ракетах напис "на москву..." !!!
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02.08.2025 22:35 Ответить
Жодного разу справедливо ви не відповіли.
Жодного
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02.08.2025 22:36 Ответить
Криворіжський чмоня повністю копіює свого кумира - сцаря путіна. Аудієнції придворним роздає💩
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02.08.2025 22:39 Ответить
І цьому є приклад - слово в слово - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
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02.08.2025 23:07 Ответить
Ой, мля)))) Один киздеж...
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02.08.2025 22:56 Ответить
Чмо тупориле, зніми окуляри. Геть мудака обкуреного!
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02.08.2025 23:04 Ответить
За вбитих чученців і за подвиги зі знищення незалежності НАБУ і САП мальку подякував?
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02.08.2025 23:05 Ответить
Окупанти облаштовують територію Донецького аеропорту для використання БПЛА типу «Шахед» і «Гербера» з віддаленим керуванням - https://t.me/kiber_boroshno/11841 Кіберборошно

Супутникові знімки показують, що неподалік від зруйнованого «нового» терміналу зводяться закриті майданчики для зберігання дронів. Разом з тим йде робота над облаштуванням пунктів ручного керування, місця для розвантаження бойових частин, хибних позицій, пости повітряного спостереження та готується злітна смуга.

На місцях очікується застосування реактивних модифікацій «Шахедів» та деяких інших варіантів.

Мова йде про операційну зону в межах Донецької області.
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02.08.2025 23:07 Ответить
Відповіді? Невже забусяриш ще мільйон нещасних цивільних?
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03.08.2025 00:06 Ответить
 
 