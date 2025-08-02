Зеленский заслушал доклад Малюка: Россия затягивает войну, следовательно, получит справедливый ответ
Президент Владимир Зеленский заслушал сегодня доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу поблагодарить за наши специальные дальнобойные операции на территории России. Это очень чувствуется. И каждая из них ощутима для врага, и наши операции будут продолжаться. Россия затягивает войну, следовательно, будет получать справедливые ответы", - сказал президент.
Также Зеленский отметил, что на неделе были соответствующие реализации Службы безопасности Украины против тех, кто ослабляет нашу защиту. Он напомнил о разоблачении российского агента в Воздушных силах, а также экс-чиновника Министерства обороны Украины, который пытался зарабатывать на закупках продуктов для армии.
"Все наши органы правопорядка и каждый, кто на своей должности должен защищать наше государство и наших людей, - все должны давать результаты для Украины. Для нас с вами. Для устойчивости нашей Украины. Для справедливости в Украине. Для защиты Украины. И защиты всех нас, нашего народа", - подчеркнул Зеленский.
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Міндич є співвласником Кварталу 95, це він в 2008 р познайомив Зелю з Коломойським.
Здавати фейкові аналізи наркоман Зе приїхав саме на авто Міндича, Тимур також займався охороною його виборчого штабу, а після перемоги блазня отримав підряд на охорону Приватбанку.
Дружина Міндича Катерина Вербер є донькою Алли Вербер, директора російського ЦУМу. Саме її мав на увазі Коломой, коли казав про зв'язки з кремлем.
Після вторгнення Міндич керував бізнесом Коломоя в пітері з виготовлення штучних алмазів "Нью даймонд текнолоджі", а його дружина Катерина Вербер ніяк не коментувала війну. Вона має фешн бутіки в Україні, а також дві квартири в центрі москви 219 і 604 квадратів.
Вони що, повинні ядерний снаряд підірвати, щоб Зеленський сказав "О, динаміка, зашибісь!"?
Мета орків полягає у знищенні держави Україна, і у перетворенні всіх українців на таких самих орків. Вони лізуть вперед, метр за метром, кожного дня. Чому цей факт не є фокусом звернень (і дій!) Зеленського?
А лідера я бачу- який малює на ракетах напис "на москву..." !!!
Жодного
Супутникові знімки показують, що неподалік від зруйнованого «нового» терміналу зводяться закриті майданчики для зберігання дронів. Разом з тим йде робота над облаштуванням пунктів ручного керування, місця для розвантаження бойових частин, хибних позицій, пости повітряного спостереження та готується злітна смуга.
На місцях очікується застосування реактивних модифікацій «Шахедів» та деяких інших варіантів.
Мова йде про операційну зону в межах Донецької області.