Зеленский заслушал доклад Малюка: Россия затягивает войну, следовательно, получит справедливый ответ

Президент Владимир Зеленский заслушал сегодня доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу поблагодарить за наши специальные дальнобойные операции на территории России. Это очень чувствуется. И каждая из них ощутима для врага, и наши операции будут продолжаться. Россия затягивает войну, следовательно, будет получать справедливые ответы", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что на неделе были соответствующие реализации Службы безопасности Украины против тех, кто ослабляет нашу защиту. Он напомнил о разоблачении российского агента в Воздушных силах, а также экс-чиновника Министерства обороны Украины, который пытался зарабатывать на закупках продуктов для армии.

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"Все наши органы правопорядка и каждый, кто на своей должности должен защищать наше государство и наших людей, - все должны давать результаты для Украины. Для нас с вами. Для устойчивости нашей Украины. Для справедливости в Украине. Для защиты Украины. И защиты всех нас, нашего народа", - подчеркнул Зеленский.