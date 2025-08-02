Россияне несут часть ответственности за войну в Украине, - Сибига

Обычные россияне несут часть ответственности за страдания и преступления, причиной которых стала развязанная Россией война.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом глава МИД Андрей Сибига заявил в интервью Yle.

Он отметил, что ответственность лежит и на тех, кто молчит или закрывает глаза на преступления.

"Ненормально, что человек, который радуется российскому террору и убийствам украинцев, может свободно передвигаться по Европе", - отметил Сибига.

Кроме того, он подчеркнул, что считает президента Владимира Путина самым массовым убийцей россиян. Он напоминает, что на войне в Украине погибло или было ранено уже более миллиона российских граждан.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия, которая грубо нарушила все десять базовых принципов Хельсинкской декларации, не имеет морального или юридического права оставаться в составе ОБСЕ.

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