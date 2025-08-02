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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне несут часть ответственности за войну в Украине, - Сибига

Сибига о преступлениях россиян и их ответственности

Обычные россияне несут часть ответственности за страдания и преступления, причиной которых стала развязанная Россией война.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом глава МИД Андрей Сибига заявил в интервью Yle.

Он отметил, что ответственность лежит и на тех, кто молчит или закрывает глаза на преступления.

"Ненормально, что человек, который радуется российскому террору и убийствам украинцев, может свободно передвигаться по Европе", - отметил Сибига.

Кроме того, он подчеркнул, что считает президента Владимира Путина самым массовым убийцей россиян. Он напоминает, что на войне в Украине погибло или было ранено уже более миллиона российских граждан.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия, которая грубо нарушила все десять базовых принципов Хельсинкской декларации, не имеет морального или юридического права оставаться в составе ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига: Украина хочет завершить войну в этом году, однако Россия лишь имитирует переговоры

Автор: 

путин владимир (31774) россия (96758) Сибига Андрей (585)


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Топ комментарии
+25
Какую там часть, они несут ВСЮ вину, целиком и полностью, не понимать этого полный кретинизм.
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02.08.2025 13:42 Ответить
+24
Там вся страна - коллективное *****. Отбросы цивилизации, собранные на одной территории. ***** лишь выражает их мечты и устремления.
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02.08.2025 13:47 Ответить
+24
Путіна породили 140 мільйонів кацапів. Без їхньої підтримки він ніхто. Пусте місце.
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02.08.2025 13:48 Ответить
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Какую там часть, они несут ВСЮ вину, целиком и полностью, не понимать этого полный кретинизм.
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02.08.2025 13:42 Ответить
А чому написано росіяни, а не мокші, кацоперди,нелюді?
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02.08.2025 13:46 Ответить
Ну так росеянцы, свинособаки, орки, вата, лапти, кацапы это всё слова синонима.
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02.08.2025 13:50 Ответить
А від цього зміниться якість нафти , яка прямо зараз йде з РФії в Європу через Україну ?
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02.08.2025 13:50 Ответить
Не знаю откуда именно идет роснефть и нефтепродукты из рф в ЕС, но слышал что всего 6-8% когда как 80-85% покупает Китай, Индия и Турция. Если это так, то возникает вопрос, зачем некоторые постоянно пишут об этом, будто все наоборот.
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02.08.2025 14:04 Ответить
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02.08.2025 14:18 Ответить
Там вся страна - коллективное *****. Отбросы цивилизации, собранные на одной территории. ***** лишь выражает их мечты и устремления.
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02.08.2025 13:47 Ответить
Путіна породили 140 мільйонів кацапів. Без їхньої підтримки він ніхто. Пусте місце.
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02.08.2025 13:48 Ответить
Довго думав? - вся кацапія відповідальна
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02.08.2025 13:48 Ответить
Всі жителі кацапстану несуть повну відповідальність за війну
в Украіні , яку розвʼязала кремлівська банда і терористи !!
При соціальних опитуваннях на расіі , всі опитані аж підскакують
від радості , коли чують про вбивства в Украіні їхніми виродками 😡
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02.08.2025 13:49 Ответить
що за дурню воно несе зелене і дурне
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02.08.2025 13:49 Ответить
Дебільна заява. Вони несуть повну колективну відповідальність
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02.08.2025 13:54 Ответить
Дебіли і роблять дебільні заяви
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02.08.2025 14:05 Ответить
Яку, *****, ЧАСТИНУ? Сукі москальські!
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02.08.2025 13:55 Ответить
Ти що дурний? Яка нах частина. Там всі *******, всі винні. Головна зброя пуйла це не ядерка. А його раби. Поки вони живуть тихо, зі світлом, газом, в комфорті, їм пофіг на війну.
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02.08.2025 13:55 Ответить
Та для них комфорт замість унітазу яма в землі, так що навіть якщо будуть жерти ягель з жолудями будуть славити куйла, у біосміття є зайва хромосома...
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02.08.2025 15:03 Ответить
Що сказали ідіоту проговорити то воно і проговорило ...
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02.08.2025 14:00 Ответить
Тобто, частину?
Росіяни несуть всю відповідальність за цю війну.
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02.08.2025 14:02 Ответить
Їхня відповідальність - така сама, як була у німців часів третього рейху.
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02.08.2025 14:15 Ответить
Справа в тому що демократичний світ , зараз , засуджує таке поняття , як "колективна відповідальність" ...
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02.08.2025 14:26 Ответить
Звичайні росіяни. Сибіга? Тебе що біс попутав?
За )(уйла 2018 р. - 76.69%, 2024 р. - 87.28%,
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02.08.2025 14:22 Ответить
сибіга, от же ж гaнdон.
pоsіяни повністю несуть на собі цю провину, і нестимуть до сьомого коліна. Їм зулуси путіна вибрали??? "ти іх там насілуй пабольше" - це президент Ботсвани казав чи просто pycкая благовєрная радному мужу-гірою ???
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02.08.2025 14:45 Ответить
Кацапи створили *****. А от ми зліпили собі зєлєнского. Подобається? Кожен українець несе колективну і повну відповідальність за корупцію яку принесло оце зелене гівно і смерть захисників України яку це корумповане чмо з своїми "політпризначенцями" забезпечило. Український народ нічого не робить для зміни влади. Лише тікає з країни. Герої загинуть не давши і не виховавши нащадків. І хто ж тут залишиться? Як завжди - хохли пристосуванці... Найбільший злочин проти народу це голосування за чужинців...
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02.08.2025 14:51 Ответить
Понаставляло ЗЕ на посади ІДІОТІВ.
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02.08.2025 15:28 Ответить
є там нормальні люди, але якщо вони мовчать і нічого не роблять, то попадають в категорію "такі ж самі орки"

за моїми оцінками, нормальних людей там десь 10-15%, це ті хто проти війни з Україною

при тому навіть з цих нормальних 80% мають імперську ідентичність, просто вона спрямована в історію минулого, без потреби агресії в ********** : ну так і в Європі це є

от акунін один з тих 80% які входять в вищенаведені 10-15%
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02.08.2025 15:38 Ответить
Все правильно зе-міністр сказав - якби росіяни повністю відповідали за напад на Україну, то їх близькі родичі, які працюють у владі в Україні, мали би піти масово у відставку. Але хто тоді працюватиме на керівних посадах в ОП, ВРУ, КМУ і репресивно-силовому блоці - невже родичі тих, хто в ЗСУ на фронті?
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02.08.2025 15:52 Ответить
Майже, 2. 000. 000 орків з московії, уже отримали свою «відповідальність», здохнувши, за наказом прутня та матвієнчихи, на теренах України, із зброєю в руках, як окупанти!
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02.08.2025 15:55 Ответить
 
 