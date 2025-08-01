Сибига: Украина хочет завершить войну в этом году, но Россия только имитирует переговоры
Украина стремится завершить войну с Россией уже в этом году, но Москва пока имитирует мирные переговоры.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью финскому изданию Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Сибиги, президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время ввести жесткие санкции против России и ее торговых партнеров. Министр поддержал это намерение и заявил, что новые ограничения могут приблизить мир.
"Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами", - подчеркнул он.
Сибига считает, что Трамп - единственный, кого боится Владимир Путин. Он также отметил, что результат войны в Украине будет иметь последствия для безопасности Европы и мира. Украина, по его словам, остается гарантом стабильности в регионе.
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ватажок ришистських терористів прямою мовою говорить, що він хочу - в чому ж імітація. от представники України дійсно імітують переговори - товчуть воду в ступі
А в русалок та домовиків ти не віриш випадково?
Ні. Буває і нічия, і статускво.
Людей огидного виду неможна ставити дипломатами/переговорниками..відразу викликає зворотню дію..