Сибига: Украина хочет завершить войну в этом году, но Россия только имитирует переговоры

Украина стремится завершить войну с Россией уже в этом году, но Москва пока имитирует мирные переговоры.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью финскому изданию Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время ввести жесткие санкции против России и ее торговых партнеров. Министр поддержал это намерение и заявил, что новые ограничения могут приблизить мир.

"Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами", - подчеркнул он.

Сибига считает, что Трамп - единственный, кого боится Владимир Путин. Он также отметил, что результат войны в Украине будет иметь последствия для безопасности Европы и мира. Украина, по его словам, остается гарантом стабильности в регионе.

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