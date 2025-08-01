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Новости переговоры с РФ
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Сибига: Украина хочет завершить войну в этом году, но Россия только имитирует переговоры

Глава МИД Андрей Сибига

Украина стремится завершить войну с Россией уже в этом году, но Москва пока имитирует мирные переговоры.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью финскому изданию Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время ввести жесткие санкции против России и ее торговых партнеров. Министр поддержал это намерение и заявил, что новые ограничения могут приблизить мир.

"Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами", - подчеркнул он.

Сибига считает, что Трамп - единственный, кого боится Владимир Путин. Он также отметил, что результат войны в Украине будет иметь последствия для безопасности Европы и мира. Украина, по его словам, остается гарантом стабильности в регионе.

Также читайте: Пришло время ударить по военному бюджету России со всей силой, - Сибига

Автор: 

Сибига Андрей (581) переговоры с Россией (1228) война в Украине (5466)


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Топ комментарии
+2
Фінському виданню----до них дійде через рік
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01.08.2025 17:01 Ответить
+2
Можливо Перемоги здорового глузду??
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01.08.2025 17:07 Ответить
+2
Скоро Трамп чимось розродиться
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01.08.2025 17:08 Ответить
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І що?
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01.08.2025 16:58 Ответить
Фінському виданню----до них дійде через рік
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01.08.2025 17:01 Ответить
Україна хоче перемоги а не просто призупиненя війни
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01.08.2025 17:03 Ответить
Можливо Перемоги здорового глузду??
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01.08.2025 17:07 Ответить
прокинувся, поїв, написав твіт, доповів козиру. план на день виконано
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01.08.2025 17:07 Ответить
Достойний послідовник кулеби ..трішки тупіший та на морді як барига а не дипломат
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01.08.2025 17:09 Ответить
Скоро Трамп чимось розродиться
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01.08.2025 17:08 Ответить
Мабуть расеєською чубокаброю...
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01.08.2025 17:13 Ответить
Типу копроліту з Ллойд-банку?
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01.08.2025 17:22 Ответить
що за тупа заява!? Україна хоче завершити війну вчора!
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01.08.2025 17:10 Ответить
та навіть не емітує, але таке відчуття, що у Сибіги завдання таке - молоти язиком аби що.
ватажок ришистських терористів прямою мовою говорить, що він хочу - в чому ж імітація. от представники України дійсно імітують переговори - товчуть воду в ступі
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01.08.2025 17:10 Ответить
Прикольно бачити що досі є люди, котрі вірять словам *****.
А в русалок та домовиків ти не віриш випадково?
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01.08.2025 17:20 Ответить
Перечитуй моє повідомлення поки не збагнеш суті написаного. Повторюй до повного розуміння
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01.08.2025 17:29 Ответить
Ви чули, що наш міністр закордонних справ вже нарешті навчився читати по-англійськи? Кажуть, його перший успішний переклад був: "No smoking" - він перевів це як "No, Смокінг!"
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01.08.2025 17:12 Ответить
ВІЙНИ НЕ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ У ВІЙНАХ АБО ПЕРЕМАГАЮТЬ АБО ПІДПИСУЮТЬ КАПІТУЛЯЦІЮ..ТАК МЕНІ ЦІКАВО ,ЯКИМ ТАКИМ ЧУДОМ СИБІГА МАЄ НАМІР ПЕРЕМОГТИ ДО КІНЦЯ ЦЬОГО РОКУ?ПОТРІБНО ГОТУВАТИСЯ НЕ ДО МИРУ А ДО ЗАТЯЖНОЇ ВІЙНИ ДО ПОВНОЇ ДЕОКУПАЦІЇ НАШИХ ТЕРИТОРІЙ.ПОКИ НАШІ КОРУПЦІОНЕРИ ПРИ ВЛАДІ БАЛАКАЮТЬ ПРО МИР,ЯКОГО НЕ БУДЕ,СВИНОСОБАКИ НАРОЩУЮТЬ ВИРОБНИЦТВО ЗБРОЇ
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01.08.2025 17:13 Ответить
Щоб досягти повної деокупації треба в тилові частини мобілазовувати бездітних жінок і молодих до 25 ящо вони не годяться для війни як тепер, а бухають, також тих в кого троє і більше дітей. Чому їхніх дітей має захищати хтось крім них, чим їхні діти кращі від інших? А всіх з тилових частин, придатних до війни, відправити визволяти загарбані землі. І треба більше виробляти далекобійної зброї і без страху нею користтуватись, щоб кацапи на собі відчули що таке війна, якої вони хотіли і хотять.
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01.08.2025 17:25 Ответить
ВІЙНИ НЕ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ У ВІЙНАХ АБО ПЕРЕМАГАЮТЬ АБО ПІДПИСУЮТЬ КАПІТУЛЯЦІЮ..

Ні. Буває і нічия, і статускво.
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01.08.2025 18:00 Ответить
пілять..ну де наші дипломовані дипломати, де переговорники..цю шкуру жиртревстівську навіть бачити огидно..про інтелект взагалі мовчу.

Людей огидного виду неможна ставити дипломатами/переговорниками..відразу викликає зворотню дію..
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01.08.2025 17:15 Ответить
Не буде ніякого зупинення війни. Максимум- коротка тиша перед ривком кацапів на Миколаїв та Одесу.
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01.08.2025 17:19 Ответить
Да х.., поймёшь, шо краще, що жити...
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01.08.2025 17:36 Ответить
Таке враження що це не міністр МЗС ,а халуй Єрмака ,які переговори про капітуляцію ? тоді вас всіх винесуть не сумнівайся.
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01.08.2025 17:22 Ответить
УЖЕ СБИВАТЬ НЕЧЕМ НИ РАКЕТЫ НИ ШАХЕДЫ- ПО КИЕВУ ВИДНО
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01.08.2025 17:26 Ответить
У нас всепропальщикам видавали квиток на нуль в один кінець.
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01.08.2025 17:42 Ответить
 
 