Сибіга: Україна хоче завершити війну цього року, однак Росія лише імітує переговори

Україна прагне завершити війну з Росією вже цього року, однак Москва поки що імітує мирні переговори.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю фінському виданню Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, президент США Дональд Трамп пообіцяв найближчим часом запровадити жорсткі санкції проти Росії та її торговельних партнерів. Міністр підтримав цей намір і заявив, що нові обмеження можуть наблизити мир.

"Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити Росії підживлювати свою військову машину і торгувати з третіми країнами", - наголосив він.

Сибіга вважає, що Трамп - єдиний, кого боїться Володимир Путін. Він також зауважив, що результат війни в Україні матиме наслідки для безпеки Європи та світу. Україна, за його словами, залишається гарантом стабільності в регіоні.

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