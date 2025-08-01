Сибіга: Україна хоче завершити війну цього року, однак Росія лише імітує переговори
Україна прагне завершити війну з Росією вже цього року, однак Москва поки що імітує мирні переговори.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю фінському виданню Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Сибіги, президент США Дональд Трамп пообіцяв найближчим часом запровадити жорсткі санкції проти Росії та її торговельних партнерів. Міністр підтримав цей намір і заявив, що нові обмеження можуть наблизити мир.
"Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити Росії підживлювати свою військову машину і торгувати з третіми країнами", - наголосив він.
Сибіга вважає, що Трамп - єдиний, кого боїться Володимир Путін. Він також зауважив, що результат війни в Україні матиме наслідки для безпеки Європи та світу. Україна, за його словами, залишається гарантом стабільності в регіоні.
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ватажок ришистських терористів прямою мовою говорить, що він хочу - в чому ж імітація. от представники України дійсно імітують переговори - товчуть воду в ступі
А в русалок та домовиків ти не віриш випадково?
Ні. Буває і нічия, і статускво.
Людей огидного виду неможна ставити дипломатами/переговорниками..відразу викликає зворотню дію..