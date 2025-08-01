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Новини переговори з РФ
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Сибіга: Україна хоче завершити війну цього року, однак Росія лише імітує переговори

Глава МЗС Андрій Сибіга

Україна прагне завершити війну з Росією вже цього року, однак Москва поки що імітує мирні переговори.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю фінському виданню Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, президент США Дональд Трамп пообіцяв найближчим часом запровадити жорсткі санкції проти Росії та її торговельних партнерів. Міністр підтримав цей намір і заявив, що нові обмеження можуть наблизити мир.

"Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити Росії підживлювати свою військову машину і торгувати з третіми країнами", - наголосив він.

Сибіга вважає, що Трамп - єдиний, кого боїться Володимир Путін. Він також зауважив, що результат війни в Україні матиме наслідки для безпеки Європи та світу. Україна, за його словами, залишається гарантом стабільності в регіоні.

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Автор: 

Сибіга Андрій (588) переговори з Росією (1344) війна в Україні (5504)


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Топ коментарі
+2
Фінському виданню----до них дійде через рік
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01.08.2025 17:01 Відповісти
+2
Україна хоче перемоги а не просто призупиненя війни
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01.08.2025 17:03 Відповісти
+2
Можливо Перемоги здорового глузду??
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01.08.2025 17:07 Відповісти
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І що?
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01.08.2025 16:58 Відповісти
Фінському виданню----до них дійде через рік
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01.08.2025 17:01 Відповісти
Україна хоче перемоги а не просто призупиненя війни
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01.08.2025 17:03 Відповісти
Можливо Перемоги здорового глузду??
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01.08.2025 17:07 Відповісти
прокинувся, поїв, написав твіт, доповів козиру. план на день виконано
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01.08.2025 17:07 Відповісти
Достойний послідовник кулеби ..трішки тупіший та на морді як барига а не дипломат
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01.08.2025 17:09 Відповісти
Скоро Трамп чимось розродиться
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01.08.2025 17:08 Відповісти
Мабуть расеєською чубокаброю...
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01.08.2025 17:13 Відповісти
Типу копроліту з Ллойд-банку?
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01.08.2025 17:22 Відповісти
що за тупа заява!? Україна хоче завершити війну вчора!
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01.08.2025 17:10 Відповісти
та навіть не емітує, але таке відчуття, що у Сибіги завдання таке - молоти язиком аби що.
ватажок ришистських терористів прямою мовою говорить, що він хочу - в чому ж імітація. от представники України дійсно імітують переговори - товчуть воду в ступі
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01.08.2025 17:10 Відповісти
Прикольно бачити що досі є люди, котрі вірять словам *****.
А в русалок та домовиків ти не віриш випадково?
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01.08.2025 17:20 Відповісти
Перечитуй моє повідомлення поки не збагнеш суті написаного. Повторюй до повного розуміння
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01.08.2025 17:29 Відповісти
Ви чули, що наш міністр закордонних справ вже нарешті навчився читати по-англійськи? Кажуть, його перший успішний переклад був: "No smoking" - він перевів це як "No, Смокінг!"
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01.08.2025 17:12 Відповісти
ВІЙНИ НЕ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ У ВІЙНАХ АБО ПЕРЕМАГАЮТЬ АБО ПІДПИСУЮТЬ КАПІТУЛЯЦІЮ..ТАК МЕНІ ЦІКАВО ,ЯКИМ ТАКИМ ЧУДОМ СИБІГА МАЄ НАМІР ПЕРЕМОГТИ ДО КІНЦЯ ЦЬОГО РОКУ?ПОТРІБНО ГОТУВАТИСЯ НЕ ДО МИРУ А ДО ЗАТЯЖНОЇ ВІЙНИ ДО ПОВНОЇ ДЕОКУПАЦІЇ НАШИХ ТЕРИТОРІЙ.ПОКИ НАШІ КОРУПЦІОНЕРИ ПРИ ВЛАДІ БАЛАКАЮТЬ ПРО МИР,ЯКОГО НЕ БУДЕ,СВИНОСОБАКИ НАРОЩУЮТЬ ВИРОБНИЦТВО ЗБРОЇ
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01.08.2025 17:13 Відповісти
Щоб досягти повної деокупації треба в тилові частини мобілазовувати бездітних жінок і молодих до 25 ящо вони не годяться для війни як тепер, а бухають, також тих в кого троє і більше дітей. Чому їхніх дітей має захищати хтось крім них, чим їхні діти кращі від інших? А всіх з тилових частин, придатних до війни, відправити визволяти загарбані землі. І треба більше виробляти далекобійної зброї і без страху нею користтуватись, щоб кацапи на собі відчули що таке війна, якої вони хотіли і хотять.
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01.08.2025 17:25 Відповісти
ВІЙНИ НЕ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ У ВІЙНАХ АБО ПЕРЕМАГАЮТЬ АБО ПІДПИСУЮТЬ КАПІТУЛЯЦІЮ..

Ні. Буває і нічия, і статускво.
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01.08.2025 18:00 Відповісти
пілять..ну де наші дипломовані дипломати, де переговорники..цю шкуру жиртревстівську навіть бачити огидно..про інтелект взагалі мовчу.

Людей огидного виду неможна ставити дипломатами/переговорниками..відразу викликає зворотню дію..
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01.08.2025 17:15 Відповісти
Не буде ніякого зупинення війни. Максимум- коротка тиша перед ривком кацапів на Миколаїв та Одесу.
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01.08.2025 17:19 Відповісти
Да х.., поймёшь, шо краще, що жити...
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01.08.2025 17:36 Відповісти
Таке враження що це не міністр МЗС ,а халуй Єрмака ,які переговори про капітуляцію ? тоді вас всіх винесуть не сумнівайся.
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01.08.2025 17:22 Відповісти
УЖЕ СБИВАТЬ НЕЧЕМ НИ РАКЕТЫ НИ ШАХЕДЫ- ПО КИЕВУ ВИДНО
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01.08.2025 17:26 Відповісти
У нас всепропальщикам видавали квиток на нуль в один кінець.
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01.08.2025 17:42 Відповісти
 
 