Сибіга закликав виключити РФ з ОБСЄ: Кремль використовує організацію у власних інтересах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія, яка грубо порушила всі десять базових принципів Гельсінської декларації, не має морального чи юридичного права залишатися в складі ОБСЄ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"ОБСЄ створювалась в умовах холодної війни, але сьогодні її використовує Кремль у власних інтересах", – наголосив міністр.

Україна закликає реформувати організацію таким чином, щоб країна-агресор, яка порушує міжнародне право, могла бути виключена. Сибіга підкреслив: РФ несе відповідальність за руйнування безпекової архітектури Європи, і її членство в ОБСЄ лише підриває цілісність організації.

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"Не може бути, щоб держава, яка є джерелом нестабільності та загроз у регіоні, блокувала роботу всієї організації", – резюмував очільник МЗС.