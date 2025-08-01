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Новини Членство Росії та Білорусі в ОБСЄ
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Сибіга закликав виключити РФ з ОБСЄ: Кремль використовує організацію у власних інтересах

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія, яка грубо порушила всі десять базових принципів Гельсінської декларації, не має морального чи юридичного права залишатися в складі ОБСЄ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"ОБСЄ створювалась в умовах холодної війни, але сьогодні її використовує Кремль у власних інтересах", – наголосив міністр.

Україна закликає реформувати організацію таким чином, щоб країна-агресор, яка порушує міжнародне право, могла бути виключена. Сибіга підкреслив: РФ несе відповідальність за руйнування безпекової архітектури Європи, і її членство в ОБСЄ лише підриває цілісність організації.

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"Не може бути, щоб держава, яка є джерелом нестабільності та загроз у регіоні, блокувала роботу всієї організації", – резюмував очільник МЗС.

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ОБСЄ (3523) росія (66969) Сибіга Андрій (584)


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Як же легко кидатися гаслами, коли знаєш що це не можливо на даний момент.
показати весь коментар
01.08.2025 02:01 Відповісти
 
 