Сибига призвал исключить РФ из ОБСЕ: Кремль использует организацию в собственных интересах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия, которая грубо нарушила все десять базовых принципов Хельсинкской декларации, не имеет морального или юридического права оставаться в составе ОБСЕ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"ОБСЕ создавалась в условиях холодной войны, но сегодня ее использует Кремль в собственных интересах", - подчеркнул министр.

Украина призывает реформировать организацию таким образом, чтобы страна-агрессор, которая нарушает международное право, могла быть исключена. Сибига подчеркнул: РФ несет ответственность за разрушение архитектуры безопасности Европы, и ее членство в ОБСЕ лишь подрывает целостность организации.

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"Не может быть, чтобы государство, которое является источником нестабильности и угроз в регионе, блокировало работу всей организации", - резюмировал глава МИД.