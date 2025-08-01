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Новости Членство россии и Беларуси в ОБСЕ
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Сибига призвал исключить РФ из ОБСЕ: Кремль использует организацию в собственных интересах

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия, которая грубо нарушила все десять базовых принципов Хельсинкской декларации, не имеет морального или юридического права оставаться в составе ОБСЕ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"ОБСЕ создавалась в условиях холодной войны, но сегодня ее использует Кремль в собственных интересах", - подчеркнул министр.

Украина призывает реформировать организацию таким образом, чтобы страна-агрессор, которая нарушает международное право, могла быть исключена. Сибига подчеркнул: РФ несет ответственность за разрушение архитектуры безопасности Европы, и ее членство в ОБСЕ лишь подрывает целостность организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина инициирует заседание Совбеза ООН в ответ на очередную эскалацию террора со стороны РФ, - Сибига

"Не может быть, чтобы государство, которое является источником нестабильности и угроз в регионе, блокировало работу всей организации", - резюмировал глава МИД.

Автор: 

ОБСЕ (4896) россия (96746) Сибига Андрей (581)


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Як же легко кидатися гаслами, коли знаєш що це не можливо на даний момент.
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01.08.2025 02:01 Ответить
 
 