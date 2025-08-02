Росіяни несуть частину відповідальності за війну в Україні, - Сибіга

Звичайні росіяни несуть частину відповідальності за страждання і злочини, причиною яких стала розв'язана Росією війна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив в інтерв'ю Yle.

Він зазначив, що відповідальність лежить і на тих, хто мовчить або закриває очі на злочини.

"Ненормально, що людина, яка радіє російському терору і вбивствам українців, може вільно пересуватися Європою", - зазначив Сибіга.

Крім того, він наголосив, що вважає президента Володимира Путіна наймасовішим вбивцею росіян. Він нагадує, що на війні в Україні загинуло або було поранено вже понад мільйон російських громадян.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія, яка грубо порушила всі десять базових принципів Гельсінської декларації, не має морального чи юридичного права залишатися в складі ОБСЄ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга: Україна хоче завершити війну цього року, однак Росія лише імітує переговори