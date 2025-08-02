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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни несуть частину відповідальності за війну в Україні, - Сибіга

Сибіга про злочини росіян та їхню відповідальність

Звичайні росіяни несуть частину відповідальності за страждання і злочини, причиною яких стала розв'язана Росією війна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив в інтерв'ю Yle.

Він зазначив,  що  відповідальність лежить і на тих, хто мовчить або закриває очі на злочини.

"Ненормально, що людина, яка радіє російському терору і вбивствам українців, може вільно пересуватися Європою", - зазначив Сибіга.

Крім того, він наголосив,  що вважає президента Володимира Путіна наймасовішим вбивцею росіян. Він нагадує, що на війні в Україні загинуло або було поранено вже понад мільйон російських громадян.

 Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія, яка грубо порушила всі десять базових принципів Гельсінської декларації, не має морального чи юридичного права залишатися в складі ОБСЄ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга: Україна хоче завершити війну цього року, однак Росія лише імітує переговори

Автор: 

путін володимир (24364) росія (66987) Сибіга Андрій (591)


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Топ коментарі
+11
Какую там часть, они несут ВСЮ вину, целиком и полностью, не понимать этого полный кретинизм.
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02.08.2025 13:42 Відповісти
+10
Там вся страна - коллективное *****. Отбросы цивилизации, собранные на одной территории. ***** лишь выражает их мечты и устремления.
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02.08.2025 13:47 Відповісти
+9
Довго думав? - вся кацапія відповідальна
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02.08.2025 13:48 Відповісти
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Какую там часть, они несут ВСЮ вину, целиком и полностью, не понимать этого полный кретинизм.
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02.08.2025 13:42 Відповісти
А чому написано росіяни, а не мокші, кацоперди,нелюді?
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02.08.2025 13:46 Відповісти
Ну так росеянцы, свинособаки, орки, вата, лапти, кацапы это всё слова синонима.
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02.08.2025 13:50 Відповісти
А від цього зміниться якість нафти , яка прямо зараз йде з РФії в Європу через Україну ?
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02.08.2025 13:50 Відповісти
Не знаю откуда именно идет роснефть и нефтепродукты из рф в ЕС, но слышал что всего 6-8% когда как 80-85% покупает Китай, Индия и Турция. Если это так, то возникает вопрос, зачем некоторые постоянно пишут об этом, будто все наоборот.
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02.08.2025 14:04 Відповісти
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02.08.2025 14:18 Відповісти
Там вся страна - коллективное *****. Отбросы цивилизации, собранные на одной территории. ***** лишь выражает их мечты и устремления.
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02.08.2025 13:47 Відповісти
Путіна породили 140 мільйонів кацапів. Без їхньої підтримки він ніхто. Пусте місце.
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02.08.2025 13:48 Відповісти
Довго думав? - вся кацапія відповідальна
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02.08.2025 13:48 Відповісти
Всі жителі кацапстану несуть повну відповідальність за війну
в Украіні , яку розвʼязала кремлівська банда і терористи !!
При соціальних опитуваннях на расіі , всі опитані аж підскакують
від радості , коли чують про вбивства в Украіні їхніми виродками 😡
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02.08.2025 13:49 Відповісти
що за дурню воно несе зелене і дурне
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02.08.2025 13:49 Відповісти
Дебільна заява. Вони несуть повну колективну відповідальність
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02.08.2025 13:54 Відповісти
Дебіли і роблять дебільні заяви
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02.08.2025 14:05 Відповісти
Яку, *****, ЧАСТИНУ? Сукі москальські!
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02.08.2025 13:55 Відповісти
Ти що дурний? Яка нах частина. Там всі *******, всі винні. Головна зброя пуйла це не ядерка. А його раби. Поки вони живуть тихо, зі світлом, газом, в комфорті, їм пофіг на війну.
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02.08.2025 13:55 Відповісти
Що сказали ідіоту проговорити то воно і проговорило ...
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02.08.2025 14:00 Відповісти
Тобто, частину?
Росіяни несуть всю відповідальність за цю війну.
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02.08.2025 14:02 Відповісти
Їхня відповідальність - така сама, як була у німців часів третього рейху.
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02.08.2025 14:15 Відповісти
Справа в тому що демократичний світ , зараз , засуджує таке поняття , як "колективна відповідальність" ...
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02.08.2025 14:26 Відповісти
Звичайні росіяни. Сибіга? Тебе що біс попутав?
За )(уйла 2018 р. - 76.69%, 2024 р. - 87.28%,
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02.08.2025 14:22 Відповісти
 
 