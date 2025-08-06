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Новини Спецоперації СБУ
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Зеленський заслухав доповідь Малюка: Погодив деякі операції

Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Малюка Що відомо

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України. Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій", - йдеться в повідомленні.

Також президент відзначив результати СБУ в знищенні російських систем ППО.

"Це суттєво допомагає нашим далекобійним ударам по обʼєктах російської військової машини та російської воєнної економіки. Погодив деякі операції. Дякую СБУ за силу!" - додав він.

Також дивіться: Курська операція стала особливою. Розвідки світу її не передбачили, а РФ - не очікувала, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24973) СБУ (13213) Малюк Василь (119)


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Топ коментарі
+19
Малюк приніс на погодження список "російстких шпигунів", що заважають ОП.

Першим номером проходять "агенти ФСБ", що проводять обшуки у Шурми у Німеччині. 😁
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06.08.2025 11:05 Відповісти
+17
Я так бачу в ЗЕкраїні без погодження з Потужним навіть гриби в лісі не ростуть!
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06.08.2025 11:05 Відповісти
+14
Ростуть. Але фотосесія - це святе.

А гриби СБУ сама вирощує без всякого погодження. Тому у них є маєтки, люксові авто, елітні квартири, записані навіть на хом'ячків та канарейок.
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06.08.2025 11:10 Відповісти
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І тепер треба очікувати на новий вангергейт?
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06.08.2025 11:05 Відповісти
Я так бачу в ЗЕкраїні без погодження з Потужним навіть гриби в лісі не ростуть!
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06.08.2025 11:05 Відповісти
Ростуть. Але фотосесія - це святе.

А гриби СБУ сама вирощує без всякого погодження. Тому у них є маєтки, люксові авто, елітні квартири, записані навіть на хом'ячків та канарейок.
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06.08.2025 11:10 Відповісти
Малюк приніс на погодження список "російстких шпигунів", що заважають ОП.

Першим номером проходять "агенти ФСБ", що проводять обшуки у Шурми у Німеччині. 😁
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06.08.2025 11:05 Відповісти
Шо з КАБами?!
Більше 2,5 років пацакня завалює військових та цивільних КАБами.
Де наші ракети?
Де "довге" ППО від партнерів?!
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06.08.2025 11:08 Відповісти
"Ай-Петрі" проти КАБів: погляд з окопу

«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка.
«Листом, що банк припиняє обслуговування, вони по суті зупиняють роботу компанії, зупиняють усі операції по закупівлі запчастин, по забезпеченню виробництва. І таким чином українська держава зараз знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити. Тільки тому, що комусь здалося, ніби компанія є частиною бізнесу Петра Порошенка. Хоча насправді це не так, і це вже неодноразово перевірялися», - говорить Федина.

https://wz-lviv-ua.webpkgcache.com/doc/-/s/wz.lviv.ua/news/532591-za-vkazivkoiu-vlady-bank-prypynyv-obsluhovuvannia-vyrobnyka-kompleksiv-ai-petri-a-viiskovym-zaboronyly-ikh-kupuvaty

https://wz-lviv-ua.webpkgcache.com/doc/-/s/wz.lviv.ua/news/532591-za-vkazivkoiu-vlady-bank-prypynyv-obsluhovuvannia-vyrobnyka-kompleksiv-ai-petri-a-viiskovym-zaboronyly-ikh-kupuvaty



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06.08.2025 11:16 Відповісти
РЕБ рятує наших людей на нулі від кабів. Тому клоунська логіка підказує, що його треба заборонити. Всі ефективні види озброєння в нас під забороною.
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06.08.2025 11:20 Відповісти
Врятувати рядового Райана Міндича!
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06.08.2025 11:09 Відповісти
Яким скккк краєм Зеленський має бути до дальнобійних ударів? Це має вирішувати армія де їй потрібніше, а не...
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06.08.2025 11:10 Відповісти
дрони СБУ.
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06.08.2025 11:11 Відповісти
Поймать пенсионеров фигню говорящих в соцсетях, или очередной флаг водрузить ценою жизни профессионалов?
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06.08.2025 11:14 Відповісти
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06.08.2025 11:15 Відповісти
B подручных поощряя бесталанность,

Выискивала власть себе подобных.

B средневековье шла тоталитарность,

Создав себе империю удобных,

Послушных, незаметных, молчаливых,

Готовых почитать вождём бездарность,

Изображать воистину счастливых,

По праву заслуживших легендарность...
Игорь Кохановський
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06.08.2025 11:17 Відповісти
Бозє, бозє, воно щось там погодило
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06.08.2025 11:17 Відповісти
На доповідь голови Соужби безпеки випадково завітав професійний фотограф з купою фото-техніки.

Також цей фото-чарівник робить шикарні фотосесії ЗЄ "на фронті". Освітлення, сюжет, постановка кадра на висоті.

От тільки, яке все це піар-******** має відношення до реальності...
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06.08.2025 11:21 Відповісти
А згадайте піар голобородька на звільненні Херсона, коли туди до приїзду цього вискочки не пускали журналістів. Просто ганьба ганебна...
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06.08.2025 11:46 Відповісти
Було таке.
Ну так це шоу несеться вже 6 років.

Головні результати президентства ЗЄ:
- фоточки,
- відосики,
- меморандуми,
- платформи,
- коаліції,
...
А з реального тільки:
- втрачені 20% території України,
- купа трупів українців.
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06.08.2025 11:53 Відповісти
Не розумію,нафіг тріпати,"...погодив деякі спецоперації".Про це ніхто не тріпає,робиться все мовчки.Остолопи.
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06.08.2025 11:28 Відповісти
Воно уже на контрнаступі за пів року піарилося ,
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06.08.2025 11:34 Відповісти
Операции ***,все серьезно там нах,сидеть и следить за комментами на ЦН и быстренько удалять что непонравится - узгоджено.
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06.08.2025 11:32 Відповісти
Деякі операції отправлены в Москву, Кремль.
админам спасибо за блокировку
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06.08.2025 11:34 Відповісти
Самый главный ПАУК, биляд.
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06.08.2025 11:34 Відповісти
"Стратег" та "палкаводєц"...
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06.08.2025 11:41 Відповісти
Ну, значить накриються ті операції мідним тазом
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06.08.2025 11:41 Відповісти
Оце так новина, оце так хід, "-Зеленський заслухав Малюка ..."- дрижіть вороги, він отримав команду знищити всі ворожі війська, до цього просто не знав що робити, бо не спілкувався з Боневтіком. А тут настанови Найвєлічайшого Лідора Світу, вчіться НАТО і США, як потрнібно і що потрібно робити.
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06.08.2025 11:48 Відповісти
погодив деякі операції у патрушева
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06.08.2025 11:59 Відповісти
Шоу довгоносиків
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06.08.2025 12:08 Відповісти
Це ж вже було! (с)
Клоун заслухав доповідь СБУшника і передав ФСБшнику.
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06.08.2025 12:25 Відповісти
 
 