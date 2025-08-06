Зеленський заслухав доповідь Малюка: Погодив деякі операції

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України. Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій", - йдеться в повідомленні.

Також президент відзначив результати СБУ в знищенні російських систем ППО.

"Це суттєво допомагає нашим далекобійним ударам по обʼєктах російської військової машини та російської воєнної економіки. Погодив деякі операції. Дякую СБУ за силу!" - додав він.

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